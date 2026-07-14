Société

Revue du web. Bouznika: un individu percute un motard de la Gendarmerie royale avant de prendre la fuite à pied

Les services de la Gendarmerie royale du Maroc. (Photo d’illustration). DR

Revue du webBouznika: un individu percute un motard de la Gendarmerie royale avant de prendre la fuite à pied; Justice: de nouvelles précisions du parquet après l’arrestation de l’ancien journaliste Ali Lmrabet à l’aéroport de Tanger; Sénégal: stupeur après l’annonce de la Fédération sénégalaise que le médecin des Lions de la Teranga était, en fait, un gynécologue; Casablanca: le décès d’un petit garçon électrocuté continue de susciter l’émoi... Round-up.

Par La Rédaction
Le 14/07/2026 à 18h01

Bouznika: un individu percute un motard de la Gendarmerie royale avant de prendre la fuite à pied.

Justice: de nouvelles précisions du parquet après l’arrestation de l’ancien journaliste Ali Lmrabet à l’aéroport de Tanger.

Sénégal: stupeur après l’annonce de la Fédération sénégalaise que le médecin des Lions de la Teranga était, en fait, un gynécologue.

Casablanca: le décès d’un petit garçon électrocuté continue de susciter l’émoi.

Par La Rédaction
Le 14/07/2026 à 18h01
#Maroc#Bouznika#gendarmerie royale#crime#Aïn Diab#Mort#Polémique#réseaux sociaux#Sénégal#Fédération sénégalaise de football

LEs contenus liés

Société

Revue du web. Sur Facebook les internautes dénoncent l’exode des compétences médicales vers l’étranger

Société

Revue du web. Services numériques étrangers: la TVA répercutée sur les abonnements fait grincer des dents

Société

Revue du web. Mondial 2026: l’épopée du Maroc s’arrête en quart de finale

Société

Revue du web. Casablanca: tolérance zéro pour les auteurs d’un rodéo urbain en «célébration» de la victoire du Maroc face au Canada

Articles les plus lus

1
Algérie: la paranoïa du régime fabrique un complot marocain pour masquer le fiasco électoral
2
Manchester City prêt à offrir 100 M€ pour Ayyoub Bouaddi, un transfert record pour un joueur marocain
3
Algérie: les élections ou le Hirak silencieux
4
Entretien. Le colonel Michael Gacheru décrypte les ambitions américaines derrière le nouveau centre militaire de Tan-Tan
5
Les élections algériennes... Quelles élections?
6
Coopération militaire Maroc–États-Unis: un centre multidomaine stratégique en gestation à Tan-Tan
7
Archives militaires de Vincennes. EP 1: quand la France considérait le «Sahara occidental» comme marocain
8
Reprise des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Mali: le régime algérien bat en retraite devant Bamako
Revues de presse

Voir plus