Revue du web. Bouznika: un individu percute un motard de la Gendarmerie royale avant de prendre la fuite à pied

Les services de la Gendarmerie royale du Maroc. (Photo d’illustration). DR

Bouznika: un individu percute un motard de la Gendarmerie royale avant de prendre la fuite à pied.

Justice: de nouvelles précisions du parquet après l’arrestation de l’ancien journaliste Ali Lmrabet à l’aéroport de Tanger.

Ali Lmrabet n'est pas entré au #Maroc depuis 11 ans. Pourquoi a-t-il soudainement décidé de venir alors qu'il sait pertinemment qu'il fait l'objet de plusieurs plaintes auprès de la police pour diffamation, injure calomnieuse, harcèlement de réputation et d'autres accusations ?… pic.twitter.com/Y2rhs6IWrf — For Western Sahara (@WesternSaharaQ) July 13, 2026

🔴 🇲🇦 |𝗖𝗛𝗥𝗢𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 — Aucune exception: la loi s’applique à tous.🇲🇦

L’interpellation d’Ali Lmrabet à Tanger relève de l’application de procédures judiciaires, non d’une affaire d’opinion. Dans un État de droit, nul n’est au-dessus de la loi et chacun bénéficie des garanties… pic.twitter.com/r2JF8RQjLr — المغرد🪬🐦🌐⚡️ عادل (@LOBSERVATEUR_MA) July 14, 2026

Ali Lmrabet, que j'ai débunké à plusieurs reprises, toujours sur le fond et sans jamais tomber dans l'insulte, m'avait répondu en s'en prenant à mon arbre généalogique. Quand les arguments manquent, il ne reste souvent que ça.



Le voilà arrêté à son arrivée au Maroc. Difficile de… pic.twitter.com/ENzUY2W2dm — Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) July 12, 2026

🚨 Ali Lmrabet rentre au #Maroc en sachant pertinemment qu'il sera arrêté...



Coïncidence… ou coup monté ? 🤔



Un simple retour… ou un scénario calculé d’une nouvelle campagne de pression médiatique et politique contre le Maroc ? 🤔 pic.twitter.com/ciTqRDRS0q — Aida Bellahlou (@BellahlouA) July 14, 2026

🚨L’interpellation d'@Alilmrabet à #Tanger a rapidement été présentée comme une atteinte à la liberté de la presse. Pourtant, les faits relèvent d’une procédure judiciaire fondée sur un mandat de recherche.



Dans un État de droit, la loi s’applique à tous, sans exception.⚖️🇲🇦 pic.twitter.com/HldZAWoMzw — inessbelghiti 🇲🇦 (@inessbelghiti) July 13, 2026

Sénégal: stupeur après l’annonce de la Fédération sénégalaise que le médecin des Lions de la Teranga était, en fait, un gynécologue.

Je croyais que le fait que le médecin de l'équipe du sénégal était en fait un gyneco était une BLAGUE

mais non, c'est le président de la fédération qui l'a dit.

j'en reviens pas... — Alexander Bicornu (@snorluf) July 14, 2026

Un gynéco pour accompagner la sélection sénégalaise au mondial 🙄

Après le cuisinier «tapoteur» de femmes rapatrié pour ne pas finir menotté par la police US, ça donne une image très pro de la fédé.

Mais le SG continue d’affirmer que le problème vient uniquement de Pape Thiaw lol https://t.co/L8URg8b8LD — Mohamed Ezzouak (@BouchtaJebli) July 13, 2026

🇸🇳#Sénégal : le médecin des Lionnes de la Téranga est un gynécologue. Êtes-vous vraiment surpris au vu de leur comportement? — MD🇲🇦 (@GeoCherifien) July 14, 2026

🚨🚨 Le Président de la Fédération sénégalaise affirme que le docteur du Sénégal 🇸🇳 présent au Mondial et depuis 10 ans au sein de la sélection est… GYNÉCOLOGUE. 😳



Il dit s’en être aperçu tardivement. pic.twitter.com/wol0ibSykO — Actu Foot (@ActuFoot_) July 13, 2026

Le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, a révélé s'être « aperçu tardivement » que le médecin titulaire présent à la Coupe du monde était gynécologue. Il accompagnait les Lions de la Teranga depuis dix ans.

➡️ https://t.co/N6ZVSAk3Pn pic.twitter.com/13jURpOVjS — L'Équipe (@lequipe) July 13, 2026

Casablanca: le décès d’un petit garçon électrocuté continue de susciter l’émoi.