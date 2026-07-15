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Revue du web. Tanger: une influenceuse arrêtée après avoir volontairement voulu attenter à l’intégrité physique d’un individu

Une femme menottée.

Revue du webTanger: une influenceuse arrêtée après avoir volontairement voulu attenter à l’intégrité physique d’un individu; Casablanca: un cleptomane en costume arrêté par les autorités après un nouveau vol à l’étalage; Temara: les images d’une personne âgée mise à l’écart à l’hôpital Lalla Aicha de Skhirat-Témara indignent les internautes qui interpellent le ministre de la Santé; Coupe du monde: ultra favorite de la compétition, la France se fait éliminer en demi-finales par l’Espagne, qui connaîtra son adversaire ce mercredi soir... Round-up.

Par La Rédaction
Le 15/07/2026 à 18h20

Tanger: une influenceuse arrêtée après avoir volontairement voulu attenter à l’intégrité physique d’un individu.

Casablanca: un cleptomane en costume arrêté par les autorités après un nouveau vol à l’étalage.

Temara: les images d’une personne âgée mise à l’écart à l’hôpital Lalla Aicha de Skhirat-Témara indignent les internautes qui interpellent le ministre de la Santé.

Coupe du monde: ultra favorite de la compétition, la France se fait éliminer en demi-finales par l’Espagne, qui connaîtra son adversaire ce mercredi soir.

Par La Rédaction
Le 15/07/2026 à 18h20
#Revue du web#influenceur#France

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