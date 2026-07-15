Revue du web. Tanger: une influenceuse arrêtée après avoir volontairement voulu attenter à l’intégrité physique d’un individu

Tanger: une influenceuse arrêtée après avoir volontairement voulu attenter à l’intégrité physique d’un individu.

Casablanca: un cleptomane en costume arrêté par les autorités après un nouveau vol à l’étalage.

Temara: les images d’une personne âgée mise à l’écart à l’hôpital Lalla Aicha de Skhirat-Témara indignent les internautes qui interpellent le ministre de la Santé.

Coupe du monde: ultra favorite de la compétition, la France se fait éliminer en demi-finales par l’Espagne, qui connaîtra son adversaire ce mercredi soir.

🇫🇷 France 0 - 2 Espagne 🇪🇸



🗣️ Dave Appadoo : « J'ai le sentiment de m'être fait arnaquer sur ce Mondial. »#EDS #FRAESP pic.twitter.com/8tuRNIZ1wi — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 14, 2026

🚨🚨 L’ESPAGNE 🇪🇸 DONNE UNE LEÇON DE FOOTBALL À LA FRANCE 🇫🇷 ET ÉLIMINE ENCORE LES BLEUS EN DEMIES… CETTE FOIS EN COUPE DU MONDE !!!!!!



L’ESPAGNE EST EN FINALE DE COUPE DU MONDE 16 ANS APRÈS !!!!!!!!!!!! 🌍🇪🇸



LA FRANCE NE GAGNERA PAS LE MONDIAL 2026 !!!!!!!! ❌



Ceux qui… pic.twitter.com/8H994C7deI — Actu Foot (@ActuFoot_) July 14, 2026

Asphyxiée dans tous les secteurs du jeu, l'équipe de France s'est logiquement inclinée en demi-finales de la Coupe du monde contre une impressionnante équipe d'Espagne ➡️ https://t.co/FKoXxKmm8Q pic.twitter.com/MxphCGbFts — L'Équipe (@lequipe) July 14, 2026

🚨 Kylian Mbappé fait une très bonne analyse tactique de la défaite des Bleus contre l'Espagne :



"Au départ, on s'est toujours retrouvés en 3 contre 2 au milieu. Et contre l'Espagne, c'est compliqué. Fabian (Ruiz) et Rodri avaient beaucoup de temps pour jouer.



Il y a eu un… pic.twitter.com/fvGx2jEQND — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 14, 2026

⚡💥 Didier Deschamps: "L'arbitrage? Si je dis quelque chose, je vais passer pour une pleureuse car on a perdu. Mais je vous pose la question de savoir si l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale."https://t.co/y8JdOrTcc0 pic.twitter.com/KSlcVVd5aG — RMC Sport (@RMCsport) July 14, 2026