Revue du web. Tanger: une influenceuse arrêtée après avoir volontairement voulu attenter à l’intégrité physique d’un individu

Tanger: une influenceuse arrêtée après avoir volontairement voulu attenter à l’intégrité physique d’un individu.
Casablanca: un cleptomane en costume arrêté par les autorités après un nouveau vol à l’étalage.
Temara: les images d’une personne âgée mise à l’écart à l’hôpital Lalla Aicha de Skhirat-Témara indignent les internautes qui interpellent le ministre de la Santé.
Coupe du monde: ultra favorite de la compétition, la France se fait éliminer en demi-finales par l’Espagne, qui connaîtra son adversaire ce mercredi soir.