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Revue du web. Sur ses réseaux sociaux, une influenceuse affirme avoir été violée à l’âge de 17 ans

لبنى الجوهري

L'humoriste et influenceuse Loubna Jaouhari.

Revue du webSur ses réseaux sociaux, une influenceuse affirme avoir été violée à l’âge de 17ans; Marrakech: début des opérations de démolition des gradins du grand stade pour la Coupe du monde 2030; Athlétisme: un vieux record du monde de Hicham El Guerrouj tombe après 27 ans; France: une entreprise accusée de profiter de la détresse provoquée par les vagues de chaleur pour proposer des climatiseurs mobiles à un prix exorbitant... Round-up.

Par La Rédaction
Le 19/07/2026 à 18h15

Sur ses réseaux sociaux, une influenceuse affirme avoir été violée à l’âge de 17ans.

Marrakech: début des opérations de démolition des gradins du grand stade pour la Coupe du monde 2030.

Athlétisme: un vieux record du monde de Hicham El Guerrouj tombe après 27 ans.

France: une entreprise accusée de profiter de la détresse provoquée par les vagues de chaleur pour proposer des climatiseurs mobiles à un prix exorbitant.

Par La Rédaction
Le 19/07/2026 à 18h15
#réseaux sociaux#viol sur mineure#Démolition#grand stade de Marrakech#Coupe du monde 2030#athlétisme#Hicham El Guerrouj#canicule#France

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