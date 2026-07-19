Revue du web. Sur ses réseaux sociaux, une influenceuse affirme avoir été violée à l’âge de 17 ans

Sur ses réseaux sociaux, une influenceuse affirme avoir été violée à l’âge de 17ans.

Marrakech: début des opérations de démolition des gradins du grand stade pour la Coupe du monde 2030.

🚨 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍 : Les travaux de démolition ont commencé au Grand Stade de Marrakech ! 🏟️🇲🇦



Au programme : 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱’𝗮𝘁𝗵𝗹𝗲́𝘁𝗶𝘀𝗺𝗲 et rénovation majeure du stade. 🚧 pic.twitter.com/esrHCKxrCK — FRMFXtra (@FRMFXtra) July 17, 2026

Bcp d’émotion de voir la rénovation de ce stade mythique qui a abrité un fameux match le 4 juin 2011 …

Quels beaux souvenirs 💪 https://t.co/BdDCEzLTIx — Moncef Belkhayat (@moncefbelkhayat) July 18, 2026

Morocco is demolishing the iconic Stade de Marrakech to prepare for the 2030 World Cup.

This is what being organized means.



Pic: 1. At CHAN 2018 in Morocco

2.Start of demolition pic.twitter.com/zKflaXOfrN — Dixon Bond Okello (@OkelloDixon) July 17, 2026

Sans vouloir vous décevoir …les plans du stade au même titre que celui d’Agadir et de tanger on été réalisés en 99 …gros œuvre lancé en 2002 et ouverture en 2011/12 …j’ai été nommé en 2009 à bon entendeur … https://t.co/IdYh13Hgk8 — Moncef Belkhayat (@moncefbelkhayat) July 18, 2026

Athlétisme: un vieux record du monde de Hicham El Guerrouj tombe après 27 ans.

Athlétisme: le Britannique Josh Kerr bat le record du monde du mile que détenait le Marocain Hicham El Guerrouj depuis 27 ans

➡️ https://t.co/XVCuCbN93X pic.twitter.com/sTOAweq2ny — RFI (@RFI) July 18, 2026

🏃 Le Britannique Josh Kerr a battu à Londres le record du monde du mile (environ 1.609 m) en 3 min 42 sec 66 pour effacer des tablettes la marque de la légende marocaine du demi-fond Hicham El Guerrouj (3:43.13 en 1999). pic.twitter.com/LR494s7sMN — Agence France-Presse (@afpfr) July 18, 2026

J'arrive pas à m'emballer vraiment pour ce genre de record.



Les chaussures ont déréglé les paramètres et changé la nature des chronos.



Josh Kerr, avec le respect que j'ai pour lui, c'est 1/10e de la classe de El Guerrouj.https://t.co/cmIKU3SvmQ — Etienne Goursaud 🇫🇷 (@EtienneGoursaud) July 18, 2026

Le record du monde du 1500 m avec les nouvelles chaussures est aussi en sursis bien que pus difficile à battre, c'est le chef d'oeuvre d'El Guerrouj réalisé le 14 Juillet 1998 à Rome 2 jours après la victoire de la France en CDM- c'est passé inaperçu- cf @FXDECHATEAUFORT . https://t.co/omZi0Z172t — Fouad Raoui (@Fraoui1983) July 18, 2026

France: une entreprise accusée de profiter de la détresse provoquée par les vagues de chaleur pour proposer des climatiseurs mobiles à un prix exorbitant.

La PLUS GROSSE ARNAQUE de l’été 👀



Climloc, le service de location de climatiseurs. pic.twitter.com/ZxwDd2XWXA — PresidentGab 🇫🇷 (@PresidentGab) July 17, 2026

Le diable n’aurait pas eu l’idée d’un tel business mdrr.

pic.twitter.com/JJkF6HPqip — Réfractaire le retour 👑 (@_Refractaire_) July 18, 2026

Quelle est l’histoire derrière ce Bad Buzz ? 🧐



Louer au lieu d’acheter un climatiseur, le bon plan proposé par Climloc en pleine canicule ! Toutefois, après l’article du Parisien sur ce « bon plan », les réactions ne se sont pas fait attendre …avec plus de 16 millions de vues… pic.twitter.com/08XcFhCwvF — MinuteActu (@Minute_actuu) July 17, 2026

avec cette histoire de location de climatiseurs in fine bcp de gens commencent enfin à comprendre tout l'enfumage d’une LARGE PARTIE de la frenchtech que je dénonce sans arrêt ici



ce que vous avez vu c'est vraiment révélateur de notre écosystème où n'importe quel enfant de… pic.twitter.com/j0pV0kvcQT — Mehdi (e/λ) (@BetterCallMedhi) July 17, 2026

Non seulement c’est un escroc climatique mais en plus il s’enfonce en faisant une vidéo pour mentir

Vous méritez tellement votre sauce pic.twitter.com/tRmkyTKpbS — Marcel (@realmarcel1) July 17, 2026