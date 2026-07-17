Revue du web. Football: Lille semble fermer la porte à un départ de la pépite Ayoub Bouaddi, pourtant annoncé du côté de Manchester City

Football: Lille semble fermer la porte à un départ de la pépite Ayoub Bouaddi, pourtant annoncé du côté de Manchester City
Drame à Blida, en Algérie: un incendie ravage un orphelinat et fait 11 morts, dont plusieurs enfants. Les internautes marocains expriment leur solidarité
Football: Mohamed Ouahbi confirmé à la tête des Lions de l’Atlas. Sa prochaine mission sera de remporter la prochaine CAN prévue en juin 2027 en Afrique de l’Est
Casablanca: arrestation à Bernoussi d’un dangereux individu recherché pour la séquestration de deux jeunes filles