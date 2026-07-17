Revue du web. Football: Lille semble fermer la porte à un départ de la pépite Ayoub Bouaddi, pourtant annoncé du côté de Manchester City

Football: Lille semble fermer la porte à un départ de la pépite Ayoub Bouaddi, pourtant annoncé du côté de Manchester City

🚨 Olivier Létang : « AYYOUB BOUADDI 🇲🇦 ? MON AVIS, C’EST QU’IL DEVRAIT RESTER UNE SAISON DE PLUS À LILLE. ❤️🤍



Tous les clubs qui m’ont appelé pour Bouaddi 🇲🇦 pendant la Coupe du Monde, après le match contre le Brésil 🇧🇷, je leur ai dit qu’on n’en parlerait pas maintenant.… pic.twitter.com/M0ac2QqwvG — Actu Foot (@ActuFoot_) July 16, 2026

🚨 Olivier Létang veut voir Ayyoub Bouaddi continuer l’aventure au LOSC 🥹🔴⚪️ :



« Le fait de garder Ayyoub Bouaddi n'est pas vital. Demain, il peut partir et le club continuera à vivre. Concernant Ayyoub, tous les clubs qui m’ont appelé pendant cette période, après le match… pic.twitter.com/Yyml2GwUnk — LILLE, FRENCH SUPPORTER (@Lillefrenchspp) July 17, 2026

Lille president, Olivier Létang on #ManCity target Ayyoub Bouaddi: “We’ve seen each other since his return. I can’t say what was said. Everything is possible, but my opinion is he should stay another season. My conviction is there is a strong chance he stays and he would be very… — The Cityzens News (@TheCityzensNews) July 17, 2026

Ayyoub Bouaddi has agreed personal terms on a five-year contract with Manchester City. 🩵



The agreement with the player is in place, with club-to-club talks set to follow.



One to watch. 👀#Transfers — Wong Kang Jie (@T1_KangJie) July 17, 2026

Lille president, Olivier Létang on #ManCity target Ayyoub Bouaddi: “We’ve seen each other since his return from the #FIFAWorldCup. I can’t say what was said. Everything is possible, but my opinion is he should stay another season. My conviction is there is a strong chance he… https://t.co/5tYVQOKQ5H — cityintel (@17kdbrole) July 17, 2026

Drame à Blida, en Algérie: un incendie ravage un orphelinat et fait 11 morts, dont plusieurs enfants. Les internautes marocains expriment leur solidarité

Football: Mohamed Ouahbi confirmé à la tête des Lions de l’Atlas. Sa prochaine mission sera de remporter la prochaine CAN prévue en juin 2027 en Afrique de l’Est

#APASport

🇲🇦 Le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a renouvelé, jeudi, sa confiance au sélectionneur de l’équipe nationale «A», Mohamed Ouahbi dans sa mission.https://t.co/jZ5AatFKeA — APA News (@apa_news) July 17, 2026

Le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a renouvelé, jeudi, sa confiance au sélectionneur de l’équipe nationale « A », Mohamed Ouahbi dans sa mission.#laMatinale #Mondial2030 pic.twitter.com/VdNyH3BUWY — Medi1TV Afrique (@Medi1tvAfrique) July 17, 2026

Arrivée quelque semaine avant la cdm est refaire un bon boulot après Walid regragui franchement c’est fort https://t.co/kgviJF0PIX — La Bête 🍾 (@riffianstreet) July 16, 2026

L'équipe de France a été éliminée en quart de finale de la Coupe du monde 2014 sous Didier Deschamps. Pourtant, il est resté sélectionneur. La suite : champion du monde en 2018, finaliste en 2022 et demi-finaliste en 2026. https://t.co/gV6kTxab9I — Najette (@Khaltibissara) July 16, 2026

Comment ça malgré ?

On parle des qualification à la coupe du monde où du quart de finale de la coupe du monde ?

L'algerie y a jamais mis les pieds, ils sont passé en meilleur 3e, dans une coupe du monde normale ils seraient sorti au 1er tour. https://t.co/1QT4kM1qXF — Baga le maure 🇲🇦⭐️⭐️ (@tambaliken) July 17, 2026

Casablanca: arrestation à Bernoussi d’un dangereux individu recherché pour la séquestration de deux jeunes filles