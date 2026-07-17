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Revue du web. Football: Lille semble fermer la porte à un départ de la pépite Ayoub Bouaddi, pourtant annoncé du côté de Manchester City

Ayoub Bouaddi

Revue du webFootball: Lille semble fermer la porte à un départ de la pépite Ayoub Bouaddi, pourtant annoncé du côté de Manchester City; Drame à Blida, en Algérie: un incendie ravage un orphelinat et fait 11 morts, dont plusieurs enfants. Les internautes marocains expriment leur solidarité; Football: Mohamed Ouahbi confirmé à la tête des Lions de l’Atlas. Sa prochaine mission sera de remporter la prochaine CAN prévue en juin 2027 en Afrique de l’Est; Casablanca: arrestation à Bernoussi d’un dangereux individu recherché pour la séquestration de deux jeunes filles... Round-up.

Par La Rédaction
Le 17/07/2026 à 17h58

Football: Lille semble fermer la porte à un départ de la pépite Ayoub Bouaddi, pourtant annoncé du côté de Manchester City

Drame à Blida, en Algérie: un incendie ravage un orphelinat et fait 11 morts, dont plusieurs enfants. Les internautes marocains expriment leur solidarité

Football: Mohamed Ouahbi confirmé à la tête des Lions de l’Atlas. Sa prochaine mission sera de remporter la prochaine CAN prévue en juin 2027 en Afrique de l’Est

Casablanca: arrestation à Bernoussi d’un dangereux individu recherché pour la séquestration de deux jeunes filles

Par La Rédaction
Le 17/07/2026 à 17h58
#Football#Ayoub Bouaddi#Manchester City#Drame#Incendie#Algérie#internautes#Solidarité#Lions de l'Atlas#Mohamed Ouahbi#CAN#CAN 2027#Casablanca#Bernoussi#police#Arrestation#criminalité

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