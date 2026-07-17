Démantèlement d’un vaste dépôt clandestin de friperie à Salé

Une opération d’envergure menée par les services de la douane marocaine, en étroite coordination avec les autorités locales et les services de sécurité, a permis de démanteler un dépôt clandestin de marchandises de contrebande à Salé. La descente a ciblé un entrepôt secret situé au cœur du marché populaire Chichane, dans le quartier de l’Inbiat, qui servait de base logistique pour centraliser et stocker de grandes quantités de vêtements d’occasion. «L’opération s’est soldée par la saisie de plus de dix tonnes de friperie prêtes à être écoulées illégalement», indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 18 et 19 juillet.

Cette intervention est le résultat de minutieuses investigations de terrain et d’une surveillance renforcée des mouvements liés au trafic de vêtements usagés. Les marchandises étaient stockées dans des conditions non conformes à la réglementation, en violation flagrante des lois régissant l’importation et le commerce, notamment l’obligation d’emprunter les circuits légaux et de s’acquitter des taxes et des droits de douane requis. L’entrepôt servait de plaque tournante pour approvisionner plusieurs points de vente de la région ainsi que des villes avoisinantes.

Cette action s’inscrit dans le cadre des campagnes intensives menées par l’Administration des douanes et impôts indirects pour lutter contre les réseaux de contrebande et le commerce informel. Ces pratiques illicites créent une concurrence déloyale pour les commerçants en règle et ont un impact négatif sur les recettes du Trésor public. «Au-delà des pertes financières pour l’État, les autorités pointent du doigt les risques économiques, sanitaires et sociaux liés à la prolifération de ces dépôts clandestins qui alimentent les marchés populaires», souligne Al Akhbar.

À la suite de cette saisie, les procédures légales ont été enclenchées et la marchandise a été confisquée. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent afin d’identifier toutes les personnes impliquées, de déterminer les ramifications exactes de ce réseau et de retracer ses circuits de distribution. Cette opération s’inscrit dans un contexte global de renforcement des contrôles visant à assainir le marché national et à faire respecter les principes d’une concurrence loyale.