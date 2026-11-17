Michael Waltz, ambassadeur et représentant permanent des États-Unis auprès des Nations unies (centre) et Richard Duke Buchan III (gauche), ambassadeur des États-Unis au Maroc, lors de leur entretien avec la cheffe du gouvernement Fatima Ezzahra El Mansouri, à Rabat le 17 novembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Cette rencontre intervient dans le cadre d’une visite de travail du diplomate américain au Maroc, marquée notamment par la réaffirmation du soutien de Washington à la souveraineté marocaine sur le Sahara et au plan d’autonomie.

Selon un communiqué du département de la cheffe du gouvernement, cette rencontre a permis de mettre en avant les relations historiques d’amitié et le partenariat stratégique unissant le Maroc et les États-Unis, ainsi que les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines d’intérêt commun. Les deux responsables ont également abordé plusieurs questions régionales et internationales d’actualité.

Mike Waltz était accompagné, lors de sa visite au Royaume, de responsables américains. L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Richard Duke Buchan III, est également engagé dans le suivi du partenariat stratégique entre Rabat et Washington.

Auparavant, le représentant permanent américain auprès de l’ONU avait rencontré, le même jour à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le dossier du Sahara a occupé une place centrale dans leurs échanges.

À cette occasion, Mike Waltz a réaffirmé la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et son soutien au plan d’autonomie présenté par le Royaume comme base d’un règlement du différend. Il a également salué la retenue du Maroc et son attachement au cessez-le-feu.

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Le diplomate américain a assuré que les États-Unis «ne renonceront pas» à leurs efforts en faveur d’un règlement politique et poursuivront leur action diplomatique avec les différentes parties.

Nasser Bourita a, pour sa part, rappelé la position du Royaume en affirmant qu’il n’y avait «pas de solution en dehors de la souveraineté marocaine et pas de solution en dehors de l’autonomie».

La visite de Mike Waltz intervient également au lendemain du début du retrait effectif des premiers éléments de la MINURSO du Sahara, après l’expiration de son mandat le 31 octobre dernier. Le diplomate américain s’est entretenu à Rabat avec Alexander Ivanko, chargé de superviser la liquidation de la mission onusienne, afin d’évoquer les modalités d’un retrait ordonné de ses personnels et de ses équipements.

La rencontre entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Mike Waltz s’inscrit ainsi dans une séquence diplomatique particulièrement dense entre Rabat et Washington. Au-delà du renforcement du partenariat bilatéral, la visite du représentant américain à l’ONU confirme la place centrale occupée par le dossier du Sahara dans les consultations entre les deux pays.