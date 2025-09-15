Politique

Congressman Mike Lawler: il est essentiel d’approfondir l’alliance américaine avec le Maroc

Mike Lawler, président de la sous-commission Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Chambre américaine des représentants.

Le Maroc est un «allié historique» et un «partenaire fiable» des Etats-Unis en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, a affirmé le congressman américain Mike Lawler, en plaidant pour l’approfondissement de l’alliance exceptionnelle liant Rabat et Washington depuis 1777.

«Le Maroc est un partenaire fidèle et fiable, et il est essentiel d’approfondir cette alliance alors que nous sommes confrontés à des menaces non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans toute l’Afrique du Nord», a souligné Lawler dans un article d’opinion qu’il a signé sur les colonnes du quotidien américain Daily News, intitulé «Les alliances à l’étranger garantissent notre sécurité intérieure».

A cet égard, Lawler, qui préside la sous-commission Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Chambre américaine des représentants, a mis en avant le rôle de premier plan du Royaume en matière de sécurité en Afrique.

Le Maroc joue «un rôle central» notamment à travers sa coopération militaire «forte» avec les États-Unis et la coopération sécuritaire avec les pays africains, a encore souligné le Congressman US.

Revenant sur «l’amitié durable» liant le Maroc et les États-Unis, Lawler a rappelé la visite qu’il a effectuée au Royaume en août dernier à la tête d’une délégation bipartisane du Congrès US, durant laquelle les membres de la délégation avaient réaffirmé la reconnaissance par les États-Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Les membres de la délégation avaient également mis en exergue les perspectives de coopération entre le Maroc et les États-Unis, à l’issue d’entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

#États-Unis#Sahara#Nasser Bourita#Diplomatie

