Congressman Mike Lawler: il est essentiel d’approfondir l’alliance américaine avec le Maroc

Mike Lawler, président de la sous-commission Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Chambre américaine des représentants.

«Le Maroc est un partenaire fidèle et fiable, et il est essentiel d’approfondir cette alliance alors que nous sommes confrontés à des menaces non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans toute l’Afrique du Nord», a souligné Lawler dans un article d’opinion qu’il a signé sur les colonnes du quotidien américain Daily News, intitulé «Les alliances à l’étranger garantissent notre sécurité intérieure».

A cet égard, Lawler, qui préside la sous-commission Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Chambre américaine des représentants, a mis en avant le rôle de premier plan du Royaume en matière de sécurité en Afrique.

Le Maroc joue «un rôle central» notamment à travers sa coopération militaire «forte» avec les États-Unis et la coopération sécuritaire avec les pays africains, a encore souligné le Congressman US.

Lire aussi : Sahara: depuis Rabat, des congressmen réitèrent le soutien US au Maroc et appellent à des investissements dans la région

Revenant sur «l’amitié durable» liant le Maroc et les États-Unis, Lawler a rappelé la visite qu’il a effectuée au Royaume en août dernier à la tête d’une délégation bipartisane du Congrès US, durant laquelle les membres de la délégation avaient réaffirmé la reconnaissance par les États-Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Les membres de la délégation avaient également mis en exergue les perspectives de coopération entre le Maroc et les États-Unis, à l’issue d’entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.