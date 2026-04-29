«Bien au-delà des simples paroles»: Mike Waltz salue l’engagement «concret» du Maroc pour Gaza

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU, le 8 avril 2025 à Washington.

Le Maroc s’affirme comme un partenaire essentiel dans les efforts internationaux, menés par les États-Unis, visant à stabiliser la bande de Gaza. Engagé sur les plans militaire, sécuritaire, humanitaire et financier, le Royaume est constamment salué, notamment pour sa contribution «concrète» à la Force internationale de stabilisation (FIS), mise en place par la résolution 2803 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Mardi 28 avril, l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU, Mike Waltz, a cité le Maroc parmi les pays «concrètement engagés» en faveur de la stabilité de Gaza. Lors d’un débat ouvert du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, le diplomate a remercié «tout particulièrement le Kazakhstan, l’Albanie, le Kosovo, le Maroc, l’Indonésie et d’autres acteurs qui se sont engagés en faveur de la stabilité et qui, pour assurer cette stabilité à Gaza dans la période à venir, apportent des troupes et des ressources concrètes, bien au-delà des simples paroles». Il a ajouté que ces contributions permettraient «aux Forces de défense d’Israël de se retirer de Gaza sur la base de critères tangibles, d’étapes clés et de calendriers précis, sous la supervision d’observateurs internationaux indépendants». Ce débat, présidé par le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, a mis en lumière le rôle croissant des pays contributeurs dans la région.

Le 24 mars, le Haut représentant de l’ONU pour Gaza, Nickolay Mladenov, avait déjà confirmé la participation du Maroc à la Force internationale de stabilisation. Lors d’un briefing sur la mise en œuvre de cette résolution, il a précisé que «cinq pays donnent corps à ce mandat en engageant des troupes: l’Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l’Albanie». Ces contingents, a-t-il souligné, «opéreront sous le commandement des États-Unis, assuré par le général de division Jasper Jeffers». Mladenov a salué ces contributions tout en invitant d’autres États membres à rejoindre l’initiative.

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Le rôle du Maroc avait été détaillé quelques semaines plus tôt, lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix à Washington, le 19 février. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, y avait annoncé que le Royaume enverrait des policiers et des militaires à Gaza, devenant ainsi le premier pays arabe à communiquer publiquement un déploiement de cette nature. Bourita avait également évoqué la mise en place d’un hôpital de campagne dans la bande de Gaza et rappelé que le Maroc avait effectué la première contribution financière au Conseil de Paix. «Sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté, le Maroc est engagé à appuyer les efforts du Conseil de Paix à Gaza, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la promotion de la tolérance et de la coexistence», avait-il conclu.

Lors de cette même réunion à Washington, le président américain Donald Trump avait chaleureusement salué l’engagement du Maroc. «Le Maroc. Merci beaucoup. Excellent! Ce que vous accomplissez est remarquable», avait-il déclaré devant une cinquantaine de dirigeants internationaux. Trump avait souligné que certaines nations, dont le Maroc, ne se contentaient pas d’un soutien financier, mais s’engageaient également en effectifs pour contribuer au maintien du cessez-le-feu et à une paix durable.

Le plan américain pour la paix à Gaza, soutenu par le roi Mohammed VI, a permis l’obtention d’un cessez-le-feu, la fin d’un conflit tragique et la mise en place des bases d’une reconstruction pragmatique.