Le Maroc parmi les cinq pays contributeurs en troupes de la Force internationale de stabilisation à Gaza, selon l’ONU

Des jeunes filles palestiniennes jouent dans un nouveau camp de déplacés mis en place par le Comité égyptien à Nuseirat, dans la bande de Gaza, le 11 novembre 2025.. AFP or licensors

Le Maroc figure parmi les cinq pays qui contribueront en troupes à la Force internationale de stabilisation (FIS) à Gaza, mise en place par la résolution 2803 du Conseil de sécurité de l’ONU, a déclaré devant le Conseil le Haut représentant de l’ONU pour Gaza, Nickolay Mladenov.

Lors d’un briefing tenu mardi 24 mars dernier sur la mise en œuvre de cette résolution, Mladenov a précisé que «cinq pays donnent corps à ce mandat en engageant des troupes: l’Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l’Albanie». Ces contingents «opéreront sous le commandement des États-Unis, assuré par le général de division Jasper Jeffers», a-t-il ajouté, saluant à la fois ces contributions et le rôle de leadership des États-Unis, tout en invitant les autres États membres de l’ONU à envisager leur participation à la FIS.

Le rôle du Maroc a été détaillé jeudi 19 février dernier lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix à Washington, où le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a exposé l’engagement concret du royaume. Il a annoncé que le Maroc enverra policiers et militaires à Gaza, devenant ainsi le premier pays arabe à communiquer publiquement un déploiement de cette nature.

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«Le Maroc est prêt à déployer des agents de police et à former des policiers de Gaza (…) et déploiera des officiers supérieurs au sein du commandement militaire conjoint» de la force de stabilisation à Gaza, avait affirmé Bourita devant les participants, lors de cette réunion organisée sous l’égide du président américain Donald Trump.

Le ministre avait également indiqué la mise en place d’un hôpital de campagne à Gaza et a rappelé que le Royaume avait déjà réalisé la première contribution financière au Conseil de Paix. Il a souligné que le roi Mohammed VI soutient pleinement le plan américain pour la reconstruction de la bande de Gaza et appelle à l’instauration d’un processus de paix concret au Moyen-Orient.

«Sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté, le Maroc est engagé à appuyer les efforts du Conseil de Paix à Gaza, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la promotion de la tolérance et de la coexistence», avait conclu Nasser Bourita, réaffirmant l’engagement stratégique et humanitaire du royaume dans la région.