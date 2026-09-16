Législatives 2026: à Rabat, Adib Benbrahim à l’assaut de la redoutable circonscription de Chellah

À Rabat, la vaste circonscription de Chellah, l’une des principales zones électorales de la capitale, est également convoitée par le Parti authenticité et modernité (PAM), qui y présente Adib Benbrahim, secrétaire d’État sortant chargé de l’Habitat, député sortant et expert-comptable de profession.

Très peuplée, cette circonscription offre trois sièges à pourvoir. Parmi les principaux candidats figurent, outre Adib Benbrahim, El Hassan Lachgar pour l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et Jamal Karimi Benchekroun pour le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Cette zone électorale est surnommée la circonscription de «la mort», au même titre que celle de Rabat-Océan, où s’affrontent notamment Mehdi Bensaïd, ministre sortant de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et dirigeant du parti du Tracteur, ainsi que deux anciens ministres: Mustapha El Khalfi, du Parti de la justice et du développement (PJD), et Abdelkrim Benatiq, de l’USFP.

Adib Benbrahim a déjà entamé sa campagne électorale, emboîtant le pas à ses principaux concurrents. «C’est l’une des circonscriptions les plus vastes et les plus peuplées de Rabat, avec des quartiers comme Youssoufia, Takaddoum, Douar El Hajja, Mabella et une partie du quartier huppé de Souissi», a-t-il déclaré lors d’un meeting organisé au cœur de la zone industrielle de Youssoufia.

Le candidat du PAM affirme avoir adopté une méthode qu’il présente comme nouvelle et innovante pour mener sa campagne. Celle-ci consiste, pour lui et les membres de son équipe, à se présenter personnellement aux citoyens et à engager le dialogue avec eux avant de distribuer les documents et le programme électoral.

«Cette méthode a suscité l’appréciation des citoyens, car elle rompt avec l’ancienne habitude consistant à distribuer des tracts de manière aléatoire», a-t-il expliqué, estimant qu’elle permet «aux habitants de mieux connaître leurs représentants».

Lors de cette rencontre, plusieurs habitants ont également exprimé leurs inquiétudes quant à un éventuel transfert ou relogement dans le cadre d’un futur schéma directeur d’aménagement. Adib Benbrahim a promis de se pencher sur ce dossier sensible, qui concerne notamment certains quartiers populaires de la circonscription.

Lire aussi : Législatives à Rabat-Océan: l’Istiqlal à l’assaut de la «circonscription de la mort»

Le candidat a indiqué que les préoccupations des habitants concernant un possible relogement avaient été abordées au cours de la réunion. Il a expliqué que ces dossiers font «l’objet d’études et de décisions institutionnelles passant par la commune, afin de garantir les droits des citoyens».

Adib Benbrahim a enfin pris l’engagement de rester aux côtés des habitants pour «défendre leurs intérêts, garantir une vie digne et assurer un logement décent pour tous», qu’il soit élu ou non à l’issue du scrutin législatif.

Dans cette circonscription vaste, socialement contrastée et politiquement convoitée, Adib Benbrahim entend faire de son expérience dans le secteur de l’Habitat l’un de ses principaux arguments de campagne. Face à une concurrence particulièrement relevée, le candidat du PAM mise sur la proximité avec les habitants et sur les préoccupations liées au logement pour tenter de décrocher l’un des trois sièges de Rabat-Chellah.