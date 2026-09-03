Politique

Législatives 2026: le parquet réagit aux accusations d’un candidat sur l’utilisation de fonds issus du trafic de drogue

Dans un bureau de vote à Rabat. AFP or licensors

À la suite de déclarations d’un candidat aux élections suggérant un lien entre trafic de stupéfiants et financement des opérations électorales, le procureur général du Roi près la cour d’appel de Kénitra a ordonné une enquête judiciaire.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/09/2026 à 20h45

Le procureur général du Roi près la cour d’appel de Kénitra a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire, à la suite de la diffusion sur certains réseaux sociaux, d’une déclaration attribuée à l’un des candidats aux prochaines élections législatives, lors d’un rassemblement partisan, prétendant l’utilisation de fonds provenant d’une importante quantité de drogues pour influencer les opérations électorales.

Dans un communiqué, le procureur général du Roi indique que le ministère public, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues pour veiller au bon déroulement du scrutin, a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire à ce sujet, afin d’élucider les circonstances de cette déclaration et de prendre les mesures juridiques qui s’imposent et ce, dans le but de garantir la bonne application de la loi et de préserver l’intégrité du processus électoral.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/09/2026 à 20h45
#Elections#campagne électorale#Drogue#procureur général du Roi près la cour d’appel de Kénitra

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