Législatives 2026: 7288 candidats pour 395 sièges à pourvoir

Le scrutin du 23 septembre 2026 suscite une participation politique en hausse par rapport aux législatives de 2021. La progression du nombre de listes déposées traduit un champ électoral plus disputé, alors que la campagne officielle a démarré jeudi à minuit et se poursuivra jusqu’au mardi 22 septembre à minuit. Les circonscriptions locales concentrent l’essentiel des candidatures, avec 1.615 listes regroupant 5.505 candidats. Leur nombre est en progression par rapport aux 1.472 listes enregistrées lors des élections législatives de 2021.
La participation féminine marque également un nouveau niveau. Dans les circonscriptions régionales réservées aux femmes, 235 listes ont été déposées, pour un total de 1.783 candidates, soit près de 20 candidatures par siège. Les femmes représentent ainsi 36,47% de l’ensemble des candidatures enregistrées. Cette présence ne se limite pas aux circonscriptions régionales. Quelque 121 listes locales sont également conduites par des femmes, renforçant leur présence dans la compétition électorale à l’échelle nationale.
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Au total, 28 formations politiques, dont une alliance nouvellement constituée, participent à ce scrutin à travers leurs candidatures. Les principaux partis traditionnels présentent chacun entre 11 et 12 listes régionales, tandis que les formations de taille moyenne ou plus modeste affichent une implantation plus variable selon les circonscriptions. L’offre électorale comprend également des candidatures indépendantes. Deux candidats sans étiquette partisane ont ainsi déposé leur candidature dans des circonscriptions locales.
Autre indicateur de la configuration du scrutin: 227 parlementaires sortants se représentent pour un nouveau mandat. Parmi eux figurent 204 députés, 20 députées et trois conseillers. Ces candidatures traduisent la volonté de plusieurs formations de miser sur la continuité et l’expérience des élus sortants.
La campagne électorale, lancée jeudi 10 septembre à minuit, se poursuivra pendant douze jours. Les candidats disposeront ainsi jusqu’au mardi 22 septembre à minuit pour présenter leurs programmes et mobiliser les électeurs, avant le scrutin prévu le mercredi 23 septembre.
|Parti politique
|Listes locales
|Candidats
|Listes régionales
|Candidats
|Parti authenticité et modernité
|92
|305
|12
|90
|Parti de l’Istiqlal
|92
|305
|12
|90
|Parti du progrès et du socialisme
|92
|305
|12
|90
|Parti de la justice et du développement
|92
|305
|12
|90
|Rassemblement national des indépendants
|92
|305
|11
|80
|Union socialiste des forces populaires
|90
|301
|11
|87
|Mouvement populaire
|86
|290
|12
|90
|Alliance de la gauche
|85
|284
|11
|85
|Union constitutionnelle
|74
|256
|12
|90
|Front des forces démocratiques
|68
|238
|8
|67
|Mouvement démocratique social
|68
|234
|10
|80
|Parti des démocrates nouveaux
|58
|205
|6
|50
|Parti de la choura et de l’indépendance
|56
|180
|9
|61
|Union marocaine de la démocratie
|55
|197
|10
|75
|Parti démocratique national
|53
|183
|8
|61
|Parti marocain libre
|51
|179
|9
|68
|Parti des verts marocains
|50
|173
|6
|49
|Parti liberté et justice sociale
|46
|156
|10
|76
|Parti du centre social
|46
|149
|8
|61
|Parti de l’équité
|40
|147
|8
|58
|Parti de l’unité et de la démocratie
|37
|133
|4
|35
|Parti de l’espoir
|37
|131
|5
|37
|Parti de la renaissance
|32
|118
|3
|22
|Parti du travail
|32
|115
|9
|73
|Parti de l’environnement et du développement durable
|31
|113
|9
|70
|Parti de la réforme et du développement
|29
|102
|4
|25
|Parti de la société démocratique
|29
|91
|4
|23
|Candidats indépendants
|2
|5
|-
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