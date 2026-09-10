Législatives 2026: 7288 candidats pour 395 sièges à pourvoir

Le scrutin du 23 septembre 2026 suscite une participation politique en hausse par rapport aux législatives de 2021. La progression du nombre de listes déposées traduit un champ électoral plus disputé, alors que la campagne officielle a démarré jeudi à minuit et se poursuivra jusqu’au mardi 22 septembre à minuit. Les circonscriptions locales concentrent l’essentiel des candidatures, avec 1.615 listes regroupant 5.505 candidats. Leur nombre est en progression par rapport aux 1.472 listes enregistrées lors des élections législatives de 2021.

La participation féminine marque également un nouveau niveau. Dans les circonscriptions régionales réservées aux femmes, 235 listes ont été déposées, pour un total de 1.783 candidates, soit près de 20 candidatures par siège. Les femmes représentent ainsi 36,47% de l’ensemble des candidatures enregistrées. Cette présence ne se limite pas aux circonscriptions régionales. Quelque 121 listes locales sont également conduites par des femmes, renforçant leur présence dans la compétition électorale à l’échelle nationale.

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Au total, 28 formations politiques, dont une alliance nouvellement constituée, participent à ce scrutin à travers leurs candidatures. Les principaux partis traditionnels présentent chacun entre 11 et 12 listes régionales, tandis que les formations de taille moyenne ou plus modeste affichent une implantation plus variable selon les circonscriptions. L’offre électorale comprend également des candidatures indépendantes. Deux candidats sans étiquette partisane ont ainsi déposé leur candidature dans des circonscriptions locales.

Autre indicateur de la configuration du scrutin: 227 parlementaires sortants se représentent pour un nouveau mandat. Parmi eux figurent 204 députés, 20 députées et trois conseillers. Ces candidatures traduisent la volonté de plusieurs formations de miser sur la continuité et l’expérience des élus sortants.

La campagne électorale, lancée jeudi 10 septembre à minuit, se poursuivra pendant douze jours. Les candidats disposeront ainsi jusqu’au mardi 22 septembre à minuit pour présenter leurs programmes et mobiliser les électeurs, avant le scrutin prévu le mercredi 23 septembre.

Parti politique Listes locales Candidats Listes régionales Candidats Parti authenticité et modernité 92 305 12 90 Parti de l’Istiqlal 92 305 12 90 Parti du progrès et du socialisme 92 305 12 90 Parti de la justice et du développement 92 305 12 90 Rassemblement national des indépendants 92 305 11 80 Union socialiste des forces populaires 90 301 11 87 Mouvement populaire 86 290 12 90 Alliance de la gauche 85 284 11 85 Union constitutionnelle 74 256 12 90 Front des forces démocratiques 68 238 8 67 Mouvement démocratique social 68 234 10 80 Parti des démocrates nouveaux 58 205 6 50 Parti de la choura et de l’indépendance 56 180 9 61 Union marocaine de la démocratie 55 197 10 75 Parti démocratique national 53 183 8 61 Parti marocain libre 51 179 9 68 Parti des verts marocains 50 173 6 49 Parti liberté et justice sociale 46 156 10 76 Parti du centre social 46 149 8 61 Parti de l’équité 40 147 8 58 Parti de l’unité et de la démocratie 37 133 4 35 Parti de l’espoir 37 131 5 37 Parti de la renaissance 32 118 3 22 Parti du travail 32 115 9 73 Parti de l’environnement et du développement durable 31 113 9 70 Parti de la réforme et du développement 29 102 4 25 Parti de la société démocratique 29 91 4 23 Candidats indépendants 2 5 - -