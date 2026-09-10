Politique

Législatives 2026: 7288 candidats pour 395 sièges à pourvoir

برلمان المغرب

Chambre des représentants.

À moins de deux semaines des élections législatives du 23 septembre 2026, la compétition s’annonce particulièrement serrée. Selon les chiffres dévoilés jeudi 10 septembre par le ministère de l’Intérieur, 1.850 listes totalisant 7.288 candidatures ont été déposées à l’échelle nationale, soit plus de 18 prétendants en moyenne pour chaque siège à pourvoir.

Par La Rédaction
Le 10/09/2026 à 17h19

Le scrutin du 23 septembre 2026 suscite une participation politique en hausse par rapport aux législatives de 2021. La progression du nombre de listes déposées traduit un champ électoral plus disputé, alors que la campagne officielle a démarré jeudi à minuit et se poursuivra jusqu’au mardi 22 septembre à minuit. Les circonscriptions locales concentrent l’essentiel des candidatures, avec 1.615 listes regroupant 5.505 candidats. Leur nombre est en progression par rapport aux 1.472 listes enregistrées lors des élections législatives de 2021.

La participation féminine marque également un nouveau niveau. Dans les circonscriptions régionales réservées aux femmes, 235 listes ont été déposées, pour un total de 1.783 candidates, soit près de 20 candidatures par siège. Les femmes représentent ainsi 36,47% de l’ensemble des candidatures enregistrées. Cette présence ne se limite pas aux circonscriptions régionales. Quelque 121 listes locales sont également conduites par des femmes, renforçant leur présence dans la compétition électorale à l’échelle nationale.

Lire aussi : Élections législatives du 23 septembre: demandez le programme!

Au total, 28 formations politiques, dont une alliance nouvellement constituée, participent à ce scrutin à travers leurs candidatures. Les principaux partis traditionnels présentent chacun entre 11 et 12 listes régionales, tandis que les formations de taille moyenne ou plus modeste affichent une implantation plus variable selon les circonscriptions. L’offre électorale comprend également des candidatures indépendantes. Deux candidats sans étiquette partisane ont ainsi déposé leur candidature dans des circonscriptions locales.

Autre indicateur de la configuration du scrutin: 227 parlementaires sortants se représentent pour un nouveau mandat. Parmi eux figurent 204 députés, 20 députées et trois conseillers. Ces candidatures traduisent la volonté de plusieurs formations de miser sur la continuité et l’expérience des élus sortants.

La campagne électorale, lancée jeudi 10 septembre à minuit, se poursuivra pendant douze jours. Les candidats disposeront ainsi jusqu’au mardi 22 septembre à minuit pour présenter leurs programmes et mobiliser les électeurs, avant le scrutin prévu le mercredi 23 septembre.

Parti politiqueListes localesCandidatsListes régionalesCandidats
Parti authenticité et modernité923051290
Parti de l’Istiqlal923051290
Parti du progrès et du socialisme923051290
Parti de la justice et du développement923051290
Rassemblement national des indépendants923051180
Union socialiste des forces populaires903011187
Mouvement populaire862901290
Alliance de la gauche852841185
Union constitutionnelle742561290
Front des forces démocratiques68238867
Mouvement démocratique social682341080
Parti des démocrates nouveaux58205650
Parti de la choura et de l’indépendance56180961
Union marocaine de la démocratie551971075
Parti démocratique national 53183861
Parti marocain libre51179968
Parti des verts marocains50173649
Parti liberté et justice sociale461561076
Parti du centre social46149861
Parti de l’équité40147858
Parti de l’unité et de la démocratie37133435
Parti de l’espoir 37131537
Parti de la renaissance32118322
Parti du travail32115973
Parti de l’environnement et du développement durable31113970
Parti de la réforme et du développement29102425
Parti de la société démocratique2991423
Candidats indépendants25--
Par La Rédaction
Le 10/09/2026 à 17h19
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