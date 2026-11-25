La réponse, c’est lui-même qui nous la fournit dans l ’entretien qu’il a accordé à RFI il y a quelques jours.

Deux affirmations scandaleuses mettent à nu son parti pris ainsi que son manque de rigueur et d’honnêteté intellectuelle. La première lorsqu’il affirme que «les obstacles dressés principalement par les autorités marocaines ont empêché l’organisation d’un référendum». La seconde lorsqu’il évoque le rejet du plan Baker par le Maroc, sans même prendre la peine de préciser s’il fait référence au plan Baker I ou au plan Baker II.

Samir Bennis. (DR)

Ces deux affirmations résistent-elles à l’examen d’une analyse rigoureuse fondée sur des faits historiques vérifiables? Absolument pas. Ce qui frappe d’emblée, c’est que M. Cembrero passe sous silence un fait fondamental, sans lequel il est impossible de comprendre pleinement l’évolution du conflit et le rôle que l’Algérie y a joué pour promouvoir ses propres intérêts stratégiques et ses ambitions hégémoniques dans la région.

Qui a fait obstacle à l’organisation du référendum?

Il s’agit du rejet initial, par le Polisario, de la proposition formulée par le roi Hassan II à Nairobi, en juin 1981, d’organiser un référendum d’autodétermination. Quelle fut la réponse du Polisario? Contester l’utilisation du recensement espagnol de 1974 comme base pour déterminer le corps électoral, en prétendant que la population sahraouie était beaucoup plus nombreuse et en allant jusqu’à avancer des chiffres pouvant atteindre 750.000 personnes. Ce fait, bien entendu, brille par son absence dans les écrits de M. Cembrero et de ses acolytes.

Quant à son affirmation selon laquelle le référendum n’aurait pas pu être organisé en raison des obstacles «dressés principalement par les autorités marocaines», elle constitue une lecture sélective et loin d’être innocente de l’histoire de ce processus. Je renvoie ici aux paragraphes 21 et 22 du rapport du secrétaire général des Nations unies de 2000 (S/2000/131).

Au paragraphe 21, le rapport indique qu’après plusieurs mois de négociations aussi bien avec le Maroc qu’avec le Front Polisario sur la formule permettant de désigner les chefs, ou responsables tribaux, chargés d’identifier les Sahraouis originaires du territoire mais ne figurant pas dans le recensement de 1974, le processus s’est enlisé en raison des divergences du Polisario concernant l’interprétation et l’application de cette formule. Selon le paragraphe 22, le processus d’identification s’est de nouveau retrouvé paralysé vers la fin de l’année 1995, le Polisario ayant refusé de participer à l’identification des groupes tribaux classés dans le recensement de 1974 sous les catégories H41, H61 et J51/52.

Cela ne signifie nullement que le Maroc ait toujours facilité le travail des Nations unies. Il serait malhonnête de prétendre le contraire. En réalité, la documentation disponible démontre que ni le Maroc ni le Polisario ne coopéraient pleinement lorsqu’ils estimaient que cette coopération risquait de déboucher sur un résultat contraire à leurs intérêts. Kofi Annan lui-même avait reconnu que les deux parties étaient convaincues que la composition du corps électoral pouvait prédéterminer l’issue du référendum.

«Tout au long du processus d’identification, la coopération de l’une ou l’autre partie avec la MINURSO a été conditionnée par la perception qu’elle avait de la mesure dans laquelle les résultats pourraient favoriser l’autre partie», avait souligné le secrétaire général.

Mais puisque M. Cembrero sait pertinemment que sa position serait affaiblie s’il présentait l’ensemble des faits, il préfère sélectionner ceux qui confortent son récit et passer sous silence d’autres éléments tout aussi fondamentaux. Il finit ainsi par offrir au public une vision tronquée d’un processus historique pourtant extrêmement complexe.

Le plan Baker que Cembrero préfère oublier

Cette même propension à sélectionner les faits qui correspondent à son agenda politique et à écarter ceux qui pourraient le fragiliser apparaît avec une clarté tout aussi frappante lorsqu’il aborde le plan Baker. Personne ne peut nier que le Maroc s’est opposé au «Plan de paix pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental », connu sous le nom de plan Baker II, présenté en 2003, qui prévoyait l’organisation d’un référendum sur le statut définitif du territoire à l’issue d’une période transitoire d’autonomie, même en l’absence d’un accord préalable entre les parties sur l’ensemble de ses dispositions.

Mais ce ne fut pas le seul plan présenté par James Baker. Deux ans auparavant, en 2001, l’envoyé personnel du secrétaire général avait soumis un autre projet, intitulé «Projet d’accord-cadre sur le statut du Sahara occidental», connu par la suite sous le nom de plan Baker I, que le Maroc avait accepté comme base de négociation. Qu’est-il advenu de ce premier projet et quelles furent les raisons qui poussèrent Baker à en présenter un second deux ans plus tard? Comme je l’ai expliqué dans les moindres détails dans mon livre The Self-determination Delusion, l’Algérie et le Polisario ont adressé aux Nations unies des lettres et des documents — parmi lesquels se distingue le long et virulent mémorandum algérien — dans lesquels ils exprimaient leur rejet catégorique de cette proposition.

«Bien entendu, Cembrero, ses alliés idéologiques et ses acolytes peuvent se sentir libres, voire en droit, de s’opposer à cette marche historique irréversible vers la pleine légitimation de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud» — Samir Bennis

En effet, contrairement au plan présenté en 2003, ce premier projet ne prévoyait pas expressément l’indépendance parmi les options permettant de déterminer le statut définitif du territoire à l’issue de la période transitoire de cinq ans. Il comportait, en outre, des dispositions attribuant au Maroc la compétence de préserver son intégrité territoriale face à toute tentative de sécession, ce que l’Algérie interprétait comme une interdiction des activités politiques favorables à l’indépendance.

Ce qui est encore plus significatif, et qui révèle toute l’incomplétude du récit de Cembrero, c’est que le Secrétariat des Nations unies lui-même a réfuté plusieurs des objections formulées par l’Algérie contre ce projet. Dans l’annexe III du rapport S/2001/613, daté du 20 juin 2001, il a contesté les affirmations algériennes selon lesquelles le plan violait le principe d’autodétermination et a défendu l’idée que la répartition des compétences entre l’État central et les institutions autonomes était parfaitement compatible avec un régime d’autonomie substantielle. Il a également qualifié de «trompeuse» l’affirmation algérienne selon laquelle le projet favorisait nécessairement l’intégration définitive du Sahara au Maroc, en faisant valoir qu’il prévoyait un vote à l’issue de la période transitoire de cinq ans et que les deux parties pourraient concourir à égalité de chances.

Malgré cela, et en raison du rejet catégorique de l’Algérie et du Polisario, ce premier projet a fini par être abandonné. Plus encore, un autre fait qui brille par son absence dans l’«analyse» militante de Cembrero est la disposition manifestée par l’Algérie, en 2001, à négocier une éventuelle partition du territoire. Lors d’une rencontre avec James Baker à Houston, en novembre 2001, le président algérien de l’époque, Abdelaziz Bouteflika, a proposé ni plus ni moins que la division du territoire. Cette disposition, expressément mentionnée dans le rapport présenté par Kofi Annan au Conseil de sécurité le 19 février 2002 (S/2002/178), a été catégoriquement rejetée par le Maroc.

À la suite de l’échec du premier projet, James Baker a élaboré un second plan, connu sous le nom de plan Baker II, qu’il a présenté au Maroc et à l’Algérie les 14 et 15 janvier 2003, respectivement. En juillet de la même année, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1495, dans laquelle il exprimait son soutien au nouveau plan en tant que solution politique optimale sur la base d’un accord entre les parties. Cependant, cette initiative n’a pas davantage abouti, le Maroc l’ayant catégoriquement rejetée en raison des différences substantielles entre le premier et le second plan.

Car, contrairement au premier projet, qui ne prévoyait pas expressément l’indépendance comme option pour le statut définitif, le second l’incluait non seulement aux côtés de l’intégration au Maroc et du maintien de l’autonomie parmi les résultats possibles du référendum, mais renforçait également les compétences des institutions autonomes qui devaient être mises en place durant la période transitoire et modifiait les critères de participation électorale.

Tel est le contexte historique indispensable pour comprendre pourquoi le référendum a fini par devenir une option irréalisable et dans lequel il convient d’évaluer avec honnêteté quelles parties ont dressé, pour reprendre l’expression de Cembrero, des obstacles aux tentatives successives des Nations unies de parvenir à une solution au différend.

Du référendum à l’autonomie

Quoi qu’il en soit, à partir de 2003, la conviction selon laquelle l’organisation d’un référendum sur l’indépendance se heurtait à des obstacles pratiquement insurmontables et qu’il était désormais nécessaire d’explorer une solution politique négociée a progressivement gagné du terrain au sein du Conseil de sécurité. Cette évolution s’est traduite, dans la pratique, par la disparition complète du référendum en tant qu’option dans les résolutions du Conseil, même si les références au principe d’autodétermination ont continué de figurer dans leur formulation.

Et à partir de 2007, avec l’adoption de la résolution 1754, cette nouvelle orientation s’est clairement reflétée dans le langage du Conseil de sécurité, qui a accueilli favorablement les efforts «sérieux et crédibles» déployés par le Maroc pour faire avancer le processus politique après la présentation de son initiative d’autonomie. Dans les résolutions ultérieures, le Conseil a continué de souligner l’importance d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis, dans un contexte marqué par un soutien international croissant à la proposition marocaine.

Cette évolution a franchi une nouvelle étape décisive avec l’adoption de la résolution 2797, en octobre 2025, qui a placé la proposition marocaine d’autonomie au cœur des négociations visant à parvenir à une solution politique au différend.

Bien entendu, Cembrero, ses alliés idéologiques et ses acolytes peuvent se sentir libres, voire en droit, de s’opposer à cette marche historique irréversible vers la pleine légitimation de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Malheureusement pour eux, les faits historiques et le réalisme diplomatique n’ont que faire de leurs sentiments de supériorité morale ni de leur conviction d’être les seuls détenteurs de la vérité.