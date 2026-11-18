Après avoir transmis un rapport dans lequel il identifiait les noms et les fonctions de 24 agents de la police marocaine et de responsables du ministère de l’Intérieur, les présentant comme une «preuve» que ces derniers avaient «dynamisé» l’entrée massive, voilà que le CENIF (Centre national de l’immigration et des frontières) sort de son chapeau une nouvelle «preuve», censée renforcer la thèse de l’implication du Maroc dans les événements. Il prétend avoir découvert «97 connexions» numériques entre les organisateurs de l’entrée massive sur les réseaux sociaux et des membres des forces de sécurité marocaines.

Des connexions numériques aux conjectures: le saut analytique du CENIF

Mais il ne s’agit ni de connexions directes dûment vérifiées ni de preuves matérielles obtenues grâce à l’accès aux téléphones portables des personnes concernées. Il s’agit simplement d’inférences établies à partir de fuites massives de données, de failles de sécurité sur Internet, de comptes sur les réseaux sociaux et d’applications mobiles.

Samir Bennis. (DR)

Sur cette base, le CENIF affirme avoir identifié 19 administrateurs et 32 mobilisateurs ayant contribué à l’organisation de l’entrée massive sur WhatsApp. Parmi eux, deux administrateurs et six mobilisateurs avaient, parmi leurs contacts directs, des personnes qui, à leur tour, avaient enregistré dans leurs répertoires téléphoniques des numéros portant les mentions «police», «gendarme» ou «commissaire».

À partir de ces constatations, et sans expliquer quels résultats il a obtenus concernant les 43 autres administrateurs et mobilisateurs examinés, le CENIF soutient que ces contacts directs pourraient jouer le rôle de «profils de liaison» avec des membres des structures marocaines de sécurité et de renseignement. Cela «rendrait possible un canal de communication» qui renforcerait l’anonymat d’une prétendue structure clandestine opérant dans l’ombre de l’organisation numérique visible.

Or le CENIF n’apporte aucune preuve probante permettant d’établir l’implication d’agents de sécurité marocains. Il n’a pas pu accéder aux téléphones portables des personnes examinées. Pas plus qu’il n’a démontré avoir intercepté le moindre ordre transmis par des agents marocains aux mobilisateurs par l’intermédiaire de ces prétendus profils de liaison. Il se contente de formuler des interprétations et des extrapolations, en recourant systématiquement au conditionnel.

Pour donner davantage de consistance à une théorie déjà bien fragile, le CENIF explique avoir recoupé les informations disponibles avec une liste d’agents marocains de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dont les données auraient été piratées et divulguées le mois d’août dernier par le groupe de hackers Jabaroot, afin d’identifier ces prétendus profils de liaison.

Une fois encore, sans avoir eu physiquement accès aux téléphones portables des prétendus «commissaires», «policiers» et «gendarmes» marocains qui auraient servi d’intermédiaires entre les administrateurs et les mobilisateurs, d’une part, et les services de sécurité marocains, d’autre part, le CENIF franchit un pas analytique considérable, à coups d’interprétations et d’extrapolations. Il va jusqu’à affirmer que «l’analyse technique et le recoupement des informations disponibles démontrent un degré élevé de vraisemblance et de certitude indiciaire dans l’ensemble des vérifications effectuées, renforçant leur authenticité».

Cependant, cette acrobatie analytique du CENIF résiste difficilement à la confrontation avec les rapports que le Centre national de renseignement espagnol (CNI) a transmis à la juge Tardón le 11 novembre, ainsi qu’avec les conclusions d’autres organismes espagnols, notamment le service de renseignement de la Garde civile et celui de l’armée de terre espagnole

Le CNI démonte l’hypothèse d’une structure de commandement derrière l’entrée massive

Face à l’hypothèse du CENIF selon laquelle une structure de commandement se dissimulait derrière les mobilisateurs, le CNI répond que ces derniers ont agi «de manière décentralisée, multiple, autogérée et collaborative dans la diffusion de l’appel à entrer» à Ceuta. Il ajoute qu’il n’a pas été «observé, pour le moment, l’existence d’une structure organisationnelle de direction ou de coordination centralisée qui aurait contrôlé l’action des mobilisateurs à l’origine des premiers appels ou de ceux qui ont ensuite contribué à les amplifier».

Les termes employés par le CNI dans ce passage ne sauraient être plus explicites, dans la mesure où ils remettent sérieusement en cause l’hypothèse selon laquelle une structure étatique ou de toute autre nature aurait organisé, planifié, suscité ou dirigé, de manière centralisée et préméditée, l’entrée massive. De même, aucune relation de coopération entre les mobilisateurs sur les réseaux sociaux et les agents marocains identifiés par le CENIF n’a été établie.

«L’obsession du CENIF de transmettre rapport après rapport à la juge Tardón, alors même que leurs conclusions sont remises en cause par les propres services de renseignement espagnols, qui disposent de moyens humains et technologiques plus importants ainsi que d’une expertise plus approfondie dans ce type d’enquêtes, constitue un véritable cas d’école» — Samir Bennis

Cette conclusion est confirmée par le CNI lui-même, qui souligne qu’«il n’a pas été établi qu’il existait une action concertée de la part d’organismes étatiques marocains permettant de parler d’une intégration des mobilisateurs dans des structures supérieures en vue de l’exécution d’une action délibérée au détriment des intérêts espagnols».

Cette conclusion du CNI démonte, ou à tout le moins remet sérieusement en cause, la théorie défendue par le CENIF sur la base de ses «nouvelles découvertes» concernant les connexions numériques entre les organisateurs et les mobilisateurs de l’entrée massive et de prétendus «profils de liaison» qui auraient servi d’intermédiaires entre ces derniers et les agents des forces de sécurité marocaines.

Une enquête rigoureuse ne saurait reposer exclusivement sur des approximations, des conjectures, des extrapolations ou des interprétations qui, dans bien des cas, peuvent être subjectives et influencées par des préjugés ou des convictions profondément ancrées dans l’esprit de l’enquêteur. Elle doit, au contraire, s’appuyer sur des preuves vérifiables, probantes et susceptibles de résister à un examen rigoureux. N’en déplaise au CENIF, les rapports successifs du CNI, du service de renseignement de la Garde civile et de l’armée espagnole continuent de fragiliser ses théories sur l’implication du Maroc dans l’entrée massive.

Une théorie qui apparaît d’autant plus contestable à la lumière des communications entre des agents de la police marocaine et des membres de la Marine royale marocaine, interceptées par le 32ème régiment de guerre électronique de l’armée de terre espagnole. Selon ces communications, initialement occultées par des passages caviardés dans les premiers documents transmis par le CNI à la juge Tardón, puis révélées lors d’une seconde transmission le 11 novembre, un responsable de la police marocaine a été intercepté alors qu’il donnait à ses subordonnés l’instruction suivante: «Nous disposons d’informations faisant état d’une entrée massive à Ceuta. Que tout le monde reste en état d’alerte et que personne ne quitte son poste. Les agents qui terminent leur service doivent également rester sur place au cas où nous aurions besoin de personnel supplémentaire. Restez disponibles. Cela peut se produire aussi bien par la clôture frontalière que par la mer.»

Outre cette mesure, l’armée espagnole a intercepté une autre communication de la Marine royale marocaine dans laquelle l’un de ses responsables ordonnait de retirer ou de crever toutes les bouées et chambres à air qui se trouvaient à proximité des eaux de Ceuta. Une instruction qui visait clairement à empêcher les migrants d’utiliser ces moyens pour rejoindre Ceuta par voie maritime.

Supposons maintenant que les allégations contenues dans le dernier rapport du CENIF concernant les numéros de téléphone enregistrés dans les répertoires des contacts des administrateurs et des mobilisateurs soient exactes. Comment expliquer que les services de renseignement espagnols n’aient présenté aucune conversation interceptée entre ces prétendus intermédiaires et les mobilisateurs, alors qu’ils ont été capables d’intercepter les communications de policiers et de membres de la Marine royale marocaine?

Et surtout, comment peut-on continuer à soutenir l’hypothèse d’une opération délibérément organisée par le Maroc alors que ces mêmes communications rendent compte des mesures prises par les autorités marocaines, dans les heures précédant l’entrée massive, pour tenter précisément de l’empêcher?

L’obsession du CENIF de transmettre rapport après rapport à la juge Tardón, alors même que leurs conclusions sont remises en cause par les propres services de renseignement espagnols, qui disposent de moyens humains et technologiques plus importants ainsi que d’une expertise plus approfondie dans ce type d’enquêtes, constitue un véritable cas d’école. Elle illustre la manière dont une institution peut partir d’une conclusion préétablie et recourir à toutes sortes d’artifices, d’insinuations, de conjectures et d’extrapolations pour tenter de corroborer une théorie conçue bien avant que les faits aient été établis.

Au lieu de chercher à élucider ce qui s’est réellement passé, à faire toute la lumière sur les dessous de la crise et à informer l’opinion publique espagnole des défaillances survenues de part et d’autre de la frontière qui ont rendu possible l’entrée massive de migrants, le CENIF semble poursuivre un objectif bien différent. Son acharnement, de concert avec la juge Tardón, à attribuer au Maroc la responsabilité des événements paraît répondre chaque jour davantage à une finalité éminemment politique: donner du crédit au récit diffusé et défendu par le Parti populaire (PP) et Vox dès les premières heures de la crise de Ceuta, selon lequel le Maroc aurait délibérément planifié et exécuté l’entrée massive. Et, ce faisant, le CENIF et la juge Tardón cherchent également à ouvrir les portes de la Moncloa à la droite et à l’extrême droite, en aidant ces deux formations politiques à chasser du pouvoir un président du gouvernement espagnol qu’elles accusent depuis des années d’être «soumis» au Maroc.