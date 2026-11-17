La question avait été posée par le président Macron à propos de l’OTAN. Mais elle peut aussi être posée s’agissant de l’ONU. Chaque année, à l’automne, les Nations unies organisent leur Assemblée générale, au cours de laquelle chaque chef d’État, Premier ministre ou encore ministre des Affaires étrangères prononce, devant un parterre choisi, un discours promis à être «fondateur».

S’il est facile de critiquer l’ONU, il faut faire un retour en arrière et un «arrêt sur image» pour apprécier sa raison d’être.

L’ONU est en crise, c’est indéniable: le temps où le général de Gaulle critiquait ce «machin», notamment parce que la France y était régulièrement mise en cause pour sa politique algérienne, est derrière nous. Mais l’unilatéralisme américain et la volonté de Donald Trump de baisser pavillon dans les grandes organisations internationales – qui lui coûtent cher, dit-il –, comme l’OTAN et l’ONU, contribuent à jeter le discrédit sur cette institution. Le président américain a même osé créer, à son profit, un «Conseil de paix (Board of Peace)», auquel les États amis sont invités à adhérer, dans l’espoir de concurrencer l’ONU. On n’en a pas encore vu les résultats.

Il est vrai que la voix de l’ONU est absente ou faible dans les conflits actuels: Golfe, Iran, Gaza, Ukraine. Les échanges, les tentatives de paix et les discussions ont lieu ailleurs, dans des formats bilatéraux (les discussions de juin 2026 entre J. D. Vance et l’Iran, les négociations sur l’Ukraine entre Poutine et les émissaires américains de Donald Trump) ou multilatéraux (G20, BRICS, groupe de Shenzhen, etc.).

On a l’impression que l’ONU, dont ce serait le rôle, est incapable de réunir, à New York ou ailleurs, des dirigeants désireux de se parler. Pourtant, l’époque n’est pas si lointaine où les États-Unis envoyaient à l’ONU des représentants permanents américains, membres du gouvernement et dotés d’une forte autorité, comme Jeane Kirkpatrick, Richard Holbrooke, Madeleine Albright ou Susan Rice. Ces représentants permanents, membres du cabinet présidentiel, jouissaient d’une autorité incontestée et pouvaient négocier au nom des États-Unis.

Il faut donc revenir en arrière et rappeler l’origine de l’ONU en 1945. L’ONU a été créée en octobre 1944 à Dumbarton Oaks, puis consacrée lors de la conférence de San Francisco, en juin 1945, par 50 États, sous la houlette des États-Unis, pour remédier aux errements de l’entre-deux-guerres et à la faillite de la Société des Nations. Les États-Unis, n’ayant pas ratifié le traité de Versailles, n’ont, de ce fait, pas participé à la SDN (Société des Nations). L’Allemagne et l’Italie, comme le Japon, ont ensuite quitté l’organisation de Genève. La SDN est devenue un club de démocraties européennes où l’on parlait et interdisait la guerre – rappelons-nous le pacte Briand-Kellogg de 1929, qui devait interdire les guerres futures. Mais, surtout, la SDN n’était dotée d’aucun mécanisme juridique, politique, voire militaire, lui permettant d’imposer un certain ordre dans les affaires du monde.

«Mais aujourd’hui, l’ONU souffre de trois maux qui, réunis, entravent son fonctionnement: le nouveau positionnement russe, le mépris américain et la faible représentativité du Conseil de sécurité» — Xavier Driencourt

C’est pour remédier à cet échec que l’ONU a été créée et dotée de moyens: un Conseil de sécurité comprenant cinq membres permanents disposant du droit de veto. Et, comme par hasard, ces cinq membres permanents étaient les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui seraient plus tard les cinq États dotés de l’arme nucléaire. C’est donc dans ce contexte que l’ONU a, tant bien que mal, fonctionné: durant la guerre froide, pendant la période dite de détente, puis celle de «l’unilatéralisme» américain, avant le multilatéralisme du début des années 2000. Il ne faut donc pas trop attendre de l’ONU: elle a fait ce qu’elle a pu pendant soixante-dix ans.

Mais aujourd’hui, elle souffre de trois maux qui, réunis, entravent son fonctionnement: le nouveau positionnement russe, le mépris américain et la faible représentativité du Conseil de sécurité.

Depuis 2007, lorsque Poutine a déclaré à Munich que «la chute de l’URSS avait été le plus grand désastre du 20ème siècle», depuis qu’il a chaussé sans encombre les bottes des tsars, de Staline, puis de Brejnev, alors que, dix ans plus tôt, les Occidentaux avaient cru voir en lui un homme politique libéral et ouvert, le Conseil de sécurité vit au rythme des épisodes guerriers: Syrie, Crimée, Ukraine. La politique étrangère russe est aujourd’hui incarnée par Sergueï Lavrov, ancien représentant permanent russe au Conseil de sécurité…

Au même moment, les États-Unis se retirent financièrement et politiquement de l’Organisation. L’ONU n’intéresse plus Donald Trump; ces forums où l’on palabre ne sont vraiment pas son «truc». Il n’a donc aucune raison d’y consacrer des moyens ni de soutenir un secrétaire général, António Guterres, qu’il considère comme soumis aux États du Sud global.

Mais surtout, le Conseil de sécurité de l’ONU reste figé dans la structure créée en 1945: les cinq Grands d’aujourd’hui ne sont plus ceux de l’époque. La Grande-Bretagne, comme la France, qui avaient réussi à figurer dans le tableau de l’après-guerre et qui ont plus qu’honorablement joué un grand rôle dans la vie de l’ONU, ne sont plus vraiment les «Grands du 21ème siècle». En Europe, l’Allemagne s’interroge sur le privilège confié à Paris en 1945; en Asie, l’Inde et le Pakistan souhaitent représenter le continent asiatique au Conseil de sécurité; le continent africain n’y est pas représenté, alors que l’Égypte et le Nigeria pourraient légitimement y siéger; le Brésil et l’Argentine piaffent de leur côté.

La clé d’une plus grande efficacité de l’ONU réside donc dans la réforme du Conseil de sécurité.