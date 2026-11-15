Dar Lkabranate. EP-232. La «troisième économie mondiale» face au péril féculent
VidéoAh, la grande, l’immortelle, l’incomparable Algérie, cette superpuissance galactique que le monde entier contemple, médusé. On nous l’avait juré, le poing sur le cœur, Tebboune l’a décrété: l’Algérie est la troisième économie mondiale. Une force de frappe cosmique. Mais voilà que la modeste et vénérée pomme de terre a disparu des étals. Cataclysme national. Réunion du Conseil des ministres. Le chef de l’État lui-même a dû interrompre sa contemplation de la grandeur de la nation pour faire face au péril féculent. On rigole, on rigole, mais la patate est devenue le nouveau bitcoin, vendue au triple du prix plafond. Et encore, il faut supplier le saint patron des épiciers pour en apercevoir la couleur. C’est tout de même ballot pour une «force de frappe» autoproclamée qui cherche des noises à la terre entière et menace à tour de bras.