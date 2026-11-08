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Dar Lkabranate. EP-231. Veto de plomb et bêtise en barre: le chant du cygne d’une diplomatie de bas étage

VidéoIls pensaient détenir l’arme fatale. En rampant devant Moscou, ils espéraient arracher ce fameux veto russe qui devait tout renverser. Sauf qu’à force de regarder leurs chaussures, ils ont omis de voir arriver le camion en plein phare: en voulant supprimer une lettre du mandat de la MINURSO au Conseil de sécurité, l’Algérie a obtenu l’effet inverse de sa hargne. Le couperet est tombé, balayant d’un revers de manche toute la partition onusienne telle qu’ils l’espéraient. À l’arrivée, une remontada royale et une victoire gracieusement offerte par l’agitation stérile de voisins en plein délire obsessionnel. Signe éclatant d’une indigence politique chronique, le régime algérien ne semble pas mesurer l’abyssale profondeur de sa propre bêtise, et ce service historique rendu sur un plateau à Rabat.

Par le360
Le 08/11/2026 à 11h01

Par le360
Le 08/11/2026 à 11h01
#Algérie#Dar Lkabranate#Conseil de sécurité#Sahara

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