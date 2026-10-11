Dar Lkabranate. EP-228. Gazoduc africain-atlantique, l’Algérie broie du noir
VidéoLes propos d’Abdelmadjid Tebboune sur le gazoduc africain-atlantique auraient suscité un échange acerbe au sommet de l’état-major algérien. Le président s’interroge sur un projet traversant 14 pays, chacun devant, selon lui, prélever 5%. «Que restera-t-il au bout du compte?» Le général Saïd Chengriha lui prête une tout autre intention. Selon lui, Tebboune aurait voulu dire que «Mama França» serait la première à se servir au biberon du gazoduc, l’Europe empochant le gaz et les Africains se contentant du vent. Il dépeint le président en semsar au service des Européens, prêt à vendre un jour les Algériens eux-mêmes. Au fond, Tebboune n’aimerait pas ce gazoduc parce que l’Algérie en est absente. Sa réussite serait, pour Alger, une véritable humiliation.