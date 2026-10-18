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Dar Lkabranate. EP-229. Le complot marocain sur mesure ou l’art de la diversion à l’algérienne

VidéoPendant que la junte d’Alger retient son souffle en attendant de recevoir sa prochaine gifle magistrale au Conseil de sécurité sur Le sujet qui hante ses nuits face au Maroc, le génie stratégique du Système a encore frappé: annoncer en grande pompe le démantèlement d’un «dangereux réseau criminel international marocain» de 61 terroristes en puissance. Le problème? Pas la moindre arme confisquée, pas l’ombre d’une cible identifiée, pas même une date de projet d’attentat à se mettre sous la dent. Bref, un scénario digne d’un téléfilm de série B produit dans l’urgence. La recette est connue, éculée, mais toujours servie jusqu’à la nausée: fabriquer un coupable idéal, le Marocain, ce démon sur mesure, pour offrir une séance de distraction nationale. Car rien ne vaut un bon complot imaginaire pour détourner le regard d’un peuple asphyxié par sa misère quotidienne et masquer l’humiliation internationale d’un pouvoir aux abois, réfugié dans la fiction pour fuir les claques en série de la réalité.

Par le360
Le 18/10/2026 à 18h00

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Le 18/10/2026 à 18h00
#Dar Lkabranate#Algérie#Régime algérien#Sahara

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