Dar Lkabranate. EP-230. Chengriha veut faire de Madama un mausolée à la gloire de «Mama França»
VidéoDevant son état-major, Saïd Chengriha a dû justifier le choix de Madama, au Niger, une ancienne base française destinée à accueillir ses troupes. «Les Français viennent à peine de partir. Il reste leur odeur, leurs vêtements… On s’y sent comme chez soi, et surtout reposé!», aurait-il lancé. Un acolyte aurait même récupéré quelques sous-vêtements en souvenir de «Mama França». Hafid Derraji aurait alors rappelé que l’Algérie est peut-être le seul pays au monde à avoir consacré une dédicace à un autre pays dans son hymne national. De quoi inspirer Chengriha, qui rêve déjà de transformer Madama en mausolée ouvert aux visiteurs, où l’on viendrait se recueillir devant les reliques de Mama França. Quand on manque de patrimoine historique, autant conserver celui des autres!