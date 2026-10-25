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Dar Lkabranate. EP-229. Algérie: le grand ruissellement

VidéoEn Algérie, l’incontinence est une pandémie fulgurante, et le ruissellement a enfin trouvé son noble terrain d’expression: du sommet de la pyramide jusqu’aux stades. En témoigne cette magnifique tradition des supporters qui laissent des petits souvenirs odorants et visuels partout où ils posent le pied. C’est leur façon unique de célébrer l’esprit sportif. Pendant que ces esthètes redéfinissent l’hygiène urbaine à l’international, la brillante junte est en plein brainstorming pour peaufiner le complot multidimensionnel d’État autour du cas terrifiant d’Amir DZ. Ce youtubeur, doté de pouvoirs mystiques, réussit l’exploit magique d’haranguer les foules contre le régime tout en enflammant les forêts du pays à distance par la simple force de sa connexion Wi-Fi.

Par Le360
Le 25/10/2026 à 18h05

Par Le360
Le 25/10/2026 à 18h05
#Dar Lkabranate#Algérie#Supporters algériens

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