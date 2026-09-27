GAC fait son entrée officielle au Maroc: tout savoir sur la gamme et les nouveautés

L’une des gammes de GAC dévoilées à l’occasion de son lancement officiel au Maroc.

Le constructeur automobile GAC fait officiellement son entrée sur le marché marocain à travers un partenariat exclusif avec le groupe M-AUTOMOTIV, devenu son importateur et distributeur exclusif. Fondé en 1997, le constructeur chinois propose une gamme couvrant plusieurs segments, avec des motorisations thermiques, hybrides, hybrides rechargeables et 100% électriques.

Après une phase de prélancement marquée par la présentation de plusieurs modèles, GAC dispose déjà de deux implantations commerciales à Casablanca et Tanger. La marque prévoit de poursuivre son déploiement à Rabat, El Jadida et Agadir. Ce lancement s’inscrit dans la volonté de M-AUTOMOTIV de développer son portefeuille de marques et de proposer au marché marocain une offre automobile internationale.

GAC Group compte parmi les acteurs de l’industrie automobile internationale. Le groupe met en avant son expertise technologique, ses standards de qualité et de fiabilité ainsi que son expérience industrielle, développée notamment à travers des collaborations avec des constructeurs automobiles internationaux. Sa signature, «Where craft meets technology», fait référence à son approche associant savoir-faire industriel, ingénierie et innovation.

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Au Maroc, cette arrivée repose sur trois marques qui correspondent à trois niveaux d’offre. GAC constitue le cœur de la gamme, avec des véhicules destinés à différents usages et plusieurs types de motorisation. AION est consacrée à la mobilité électrique, tandis que HYPTEC pousse cette orientation vers des véhicules plus haut de gamme, avec davantage de technologies et de performances.

«Le lancement officiel de GAC au Maroc représente une étape stratégique importante pour M-AUTOMOTIV. Nous avons fait le choix d’une marque internationale résolument futuriste, qui se distingue par la qualité de son ingénierie, sa capacité d’innovation et la richesse de son offre. Notre ambition est de proposer aux clients une gamme adaptée à l’évolution de leurs attentes, mais également une expérience de marque et de service à la hauteur des standards internationaux», déclare Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV.

HYPTEC, le segment premium et électrique

Le lancement officiel de GAC s’accompagne de l’introduction de HYPTEC sur le marché marocain. Cette marque regroupe les modèles premium et électrifiés du constructeur, avec une offre qui associe motorisation électrique, performances et technologies embarquées. Les développements portent notamment sur la gestion de l’énergie, la dynamique de conduite et les systèmes intelligents intégrés aux véhicules.

Le HYPTEC HT est un SUV électrique premium à propulsion développant 340 chevaux, avec une autonomie pouvant atteindre 620 kilomètres selon le cycle NEDC. Il dispose notamment de portes arrière à ouverture de type «Gullwing», d’une sellerie en cuir Nappa, de sièges avant ventilés et massants et d’un système audio Dolby Atmos 7.1.2. Il intègre également des technologies d’aide à la conduite de niveau 2.

Autre modèle de cette gamme, la HYPTEC Hyper SSR est une hypercar entièrement électrique développant 1.224 chevaux grâce à trois moteurs électriques haute performance. Elle réalise le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde. Sa conception comprend une carrosserie en fibre de carbone, des portes papillon électriques, un système de freinage carbone-céramique et un poste de conduite inspiré de la Formule 1.

Le modèle s’est également illustré à l’international en établissant un record Guinness avec un drift réalisé à 213 km/h au volant d’un véhicule 100% électrique.

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La gamme comprend par ailleurs le GAC GN8, un monospace hybride rechargeable de sept places. Il développe 373 chevaux et 630 Nm de couple et affiche jusqu’à 1.032 kilomètres d’autonomie combinée selon le cycle WLTC.

Le GN8 accorde une place importante au confort et à l’espace à bord. Il propose des sièges Business Class chauffants, ventilés et massants, une sellerie en cuir Nappa, des portes latérales arrière électriques et un écran de divertissement de 15,6 pouces destiné aux passagers de la deuxième rangée. Le véhicule est également équipé de 15 systèmes d’aide à la conduite ADAS et d’une suspension électromagnétique variable SDC, conçue pour optimiser le confort et la stabilité.

Des SUV urbains aux modèles familiaux

Lors de la phase de prélancement au Maroc, GAC avait déjà présenté plusieurs modèles destinés à différents usages, de la conduite en ville aux déplacements familiaux et aux longs trajets.

Le GAC EMZOOM est un SUV compact urbain équipé d’un moteur essence turbo de 177 chevaux. Il associe cette motorisation à des équipements de connectivité et à des technologies d’aide à la conduite.

Le GAC EMKOO est, pour sa part, un SUV compact hybride auto-rechargeable développant 235 chevaux. Sa consommation annoncée s’établit à 4,8 litres aux 100 kilomètres. Le modèle combine cette motorisation avec une configuration pensée pour les déplacements quotidiens, en mettant l’accent sur la polyvalence et le confort.

Le GAC S7 complète cette offre avec un SUV familial hybride rechargeable développant jusqu’à 500 chevaux et 613 Nm de couple. Présenté comme le modèle haut de gamme de cette gamme, il se distingue notamment par son habitabilité, son coffre de 720 litres et ses technologies de sécurité et d’assistance à la conduite.

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L’ensemble de ces véhicules couvre ainsi plusieurs segments et types de motorisation. La gamme proposée au Maroc va du SUV urbain au véhicule familial, en passant par le monospace premium et les modèles électriques haut de gamme. Elle comprend des motorisations thermiques, hybrides, hybrides rechargeables et entièrement électriques.

Un AirCab annoncé au Maroc

Au-delà des véhicules routiers, GAC et M-AUTOMOTIV annoncent également l’arrivée au Maroc du premier AirCab de la marque, porté par le groupe marocain.

Les différentes gammes de GAC dévoilées à l’occasion de son lancement officiel au Maroc. (S.Belghiti/Le360)

Cette annonce s’inscrit dans la volonté affichée par M-AUTOMOTIV d’introduire de nouvelles solutions de mobilité sur le marché national.

Un réseau commercial en cours d’extension

Le lancement officiel de GAC intervient alors que la marque dispose déjà de deux implantations commerciales, à Casablanca et Tanger. Ces deux villes constituent les premières étapes de son développement au Maroc, après la phase de prélancement.

Le groupe M-AUTOMOTIV prévoit ensuite d’étendre le réseau à Rabat, El Jadida et Agadir. Cette expansion doit permettre à la marque d’élargir sa couverture territoriale et de se rapprocher de sa clientèle.

Le dispositif comprend également un volet après-vente. En complément des ateliers dédiés à GAC, M-AUTOMOTIV s’appuie sur ses centres M-Service. La marque bénéficie déjà d’une présence après-vente à Casablanca, Rabat, Marrakech, El Jadida, Fès et Oujda.

Cette organisation doit assurer le suivi et l’entretien des véhicules, avec une expertise technique adaptée, la disponibilité des pièces et une prise en charge des clients tout au long de leur parcours après l’achat. Le dispositif vise également à répondre aux besoins spécifiques des modèles intégrant des technologies avancées et des motorisations électrifiées.