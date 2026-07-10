M-AUTOMOTIV lance officiellement la marque automobile GAC au Maroc

M-AUTOMOTIV a annoncé, le 8 juillet 2026 à Casablanca, le lancement officiel de la marque automobile GAC Motor sur le marché national. Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat exclusif conclu entre les deux groupes, à travers lequel M-AUTOMOTIV devient l’importateur et distributeur exclusif de GAC au Maroc.

Pour le groupe marocain, cette opération traduit la volonté d’introduire sur le marché une marque internationale reconnue pour la qualité de ses produits, son excellence industrielle et son expertise technologique. M-AUTOMOTIV considère, selon un communiqué, que GAC répond aux nouvelles attentes des consommateurs marocains en matière de mobilité, plus moderne, plus technologique et plus qualitative.

Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV, a déclaré à cette occasion: «Le lancement de GAC au Maroc constitue une étape clé dans la trajectoire de M-AUTOMOTIV. Plus qu’un nouveau partenariat, il s’agit de l’introduction d’une marque à forte ambition, qui incarne un équilibre remarquable entre qualité, design et technologie.»

Fondé en 1997, GAC Group s’est imposé comme l’un des acteurs industriels majeurs de l’automobile mondiale. Le constructeur s’appuie sur des standards élevés de qualité et de fiabilité reconnus à l’international, ainsi que sur une culture de collaboration industrielle développée à travers des partenariats stratégiques avec des constructeurs de référence tels que Toyota, Honda et Mitsubishi.

Un showroom de GAC, nouvelle marque automobile lancée par M-AUTOMOTIV au Maroc

La marque GAC se positionne sur le segment «Upper Mainstream», avec pour ambition de proposer des véhicules alliant qualité de fabrication, technologies avancées et confort d’usage. Sa signature, «Where craft meets technology», s’appuie sur des valeurs de précision industrielle, d’ingénierie et d’innovation continue.

Au-delà de la marque GAC Motor, le constructeur chinois développe un écosystème de marques complémentaires. GAC Motor constitue le cœur de gamme, avec des SUV modernes, fiables et richement équipés. À ses côtés, Hyptec incarne un positionnement premium et futuriste, axé sur l’innovation, la performance, la robustesse et la sportivité. Le groupe s’appuie également sur des collaborations stratégiques, notamment avec Huawei, dans le domaine de la smart mobility et des technologies intelligentes.

Trois modèles pour le lancement au Maroc

Pour son entrée sur le marché marocain, GAC mise sur une gamme de trois modèles stratégiques, couvrant différents segments et usages. Le GAC Emzoom, SUV compact urbain, est équipé d’un moteur essence turbo de 177 chevaux associé à une transmission automatique à double embrayage; il cible une clientèle urbaine et active, à la recherche de dynamisme, de connectivité et de technologies d’aide à la conduite.

Le GAC Emkoo, SUV compact hybride auto-rechargeable (HEV), développe quant à lui 235 chevaux pour une consommation annoncée de 4,8 L/100 km; il se positionne comme un véhicule polyvalent, combinant confort, efficience énergétique et technologies embarquées, destiné aux familles.

Enfin, le GAC S7, SUV familial de segment supérieur et modèle amiral de la gamme, est doté d’une motorisation hybride rechargeable (PHEV) développant jusqu’à 500 chevaux et 613 Nm de couple; il propose un coffre de 720 L ainsi que des équipements de sécurité et d’assistance avancés.

Lire aussi : M-Automotiv: le meilleur de la e-mobilité se dévoile au Flascam

Le réseau de distribution démarre avec trois points de vente: deux à Casablanca et un à Tanger.

Ces trois modèles constituent, selon M-AUTOMOTIV, la première étape du développement de la marque GAC au Maroc. Le groupe indique, dans le même communiqué, vouloir élargir progressivement l’offre vers des solutions plus technologiques et électrifiées, en fonction de l’évolution du marché et des attentes des clients.

Pour M-AUTOMOTIV, l’intégration de GAC au sein de son portefeuille de marques constitue un levier destiné à consolider sa position sur le marché automobile et à accompagner la transition vers des solutions de mobilité plus durables.