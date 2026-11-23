Khalid Hatimy, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire dans le gouvernement El Mansouri. (Le360)

«Le citoyen doit pouvoir acheter à un prix raisonnable. Le problème n’est pas le manque de produits, mais leur gestion. Nous devons mieux organiser les circuits d’approvisionnement et de commercialisation.»

C’est en ces termes que Khalid Hatimy, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, a résumé l’un des principaux problèmes auxquels fait face le marché national des fruits et légumes.

Intervenant ce lundi 23 novembre à la Chambre des représentants, lors de la séance hebdomadaire des questions orales, il a été interpellé sur la hausse persistante des prix des tomates et des légumes, qui continue de peser sur le budget des ménages.

La tomate est particulièrement révélatrice de ces tensions. Début novembre, son prix a atteint 17 à 18 dirhams le kilo dans certains commerces. Au marché de gros de Casablanca, les cours avaient également grimpé, avant d’amorcer un léger recul.

Cette détente sur le marché de gros ne suffit toutefois pas, à elle seule, à effacer la hausse ressentie par les consommateurs dans les commerces de détail.

Tomates: des rendements en baisse

Pour expliquer ces tensions, le ministre a d’abord détaillé les difficultés rencontrées par la filière de la tomate ronde primeur. Les superficies consacrées à cette culture avoisinent 4.000 hectares et assurent environ 95% de la production de tomates précoces. Elles se situent principalement dans la région de Souss-Massa. Autant dire que la filière repose sur un territoire restreint et que tout ce qui s’y passe se répercute sur le marché national.

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Or, les contraintes s’y accumulent. «Nous enregistrons une baisse de la production pendant la période hivernale, en raison du froid, ainsi qu’une hausse des prix des intrants agricoles», a expliqué Khalid Hatimy.

La baisse de l’offre pendant les mois les plus froids s’ajoute ainsi à l’augmentation des charges supportées par les producteurs. Engrais, produits phytosanitaires et autres intrants pèsent davantage sur les coûts de production, au point de remettre en question la rentabilité de certaines exploitations.

Le ministre a d’ailleurs indiqué que les coûts des intrants avaient augmenté de 45 à 50%. Cette hausse a conduit certains agriculteurs à abandonner la culture de la tomate pour se tourner vers d’autres productions jugées plus rentables.

Le problème ne se limite cependant pas au nombre d’exploitations. Même les producteurs qui maintiennent cette culture doivent composer avec une baisse importante de leurs rendements.

La production par hectare, qui atteignait auparavant environ 240 tonnes, se situe désormais entre 150 et 170 tonnes. Khalid Hatimy a notamment attribué cette évolution à la propagation de plusieurs virus qui affectent les cultures et réduisent les volumes récoltés.

Des pertes après récolte

À ces difficultés de production s’ajoutent les pertes enregistrées après la récolte. Le ministre les estime à près de 30% lors des opérations de transport, de commercialisation et de stockage. Autrement dit, une partie de la production récoltée n’arrive jamais dans les mêmes conditions sur les marchés.

Les conditions de manutention, les contenants utilisés et les capacités de conservation contribuent à ces pertes, qui réduisent les quantités effectivement commercialisables et renchérissent le coût de la distribution.

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La question des stocks a également occupé une place importante dans l’intervention du ministre. Pour la pomme de terre, les réserves disponibles atteignent environ 200.000 tonnes.

Ce volume se répartit entre 100.000 tonnes conservées dans les entrepôts et les stations frigorifiques et 100.000 tonnes encore présentes dans les exploitations agricoles. Ce stock constitue une réserve pour l’approvisionnement du marché, mais sa gestion et sa mise en circulation restent déterminantes pour éviter des tensions sur les prix.

La situation de l’oignon sec présente une autre difficulté, liée cette fois à la période qui sépare deux récoltes. Le Maroc dispose d’environ 280.000 tonnes en stock, alors que la consommation nationale atteint près de 60.000 tonnes par mois. Ces réserves doivent permettre de couvrir les besoins jusqu’à l’arrivée de l’oignon vert sur les marchés, prévue en février prochain.

Il ne suffit donc pas de disposer de volumes importants au moment de la récolte. Encore faut-il pouvoir les conserver pendant plusieurs mois sans perdre une partie importante de la production.

C’est sur ce point que Khalid Hatimy a particulièrement insisté. «Si nous ne disposons pas de stations de stockage adaptées à l’oignon, nous risquons de perdre près de 40% de la production», a-t-il averti.

Selon lui, les installations traditionnelles actuellement utilisées ne garantissent pas une conservation satisfaisante, et les pertes peuvent atteindre 30 à 40% entre deux périodes de production.

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Le ministre a donc plaidé pour des investissements dans des stations spécialisées dans le stockage de l’oignon, afin de conserver les récoltes en période d’abondance et de les écouler progressivement quand la production diminue. Sans ces infrastructures, une partie du stock disparaît avant même d’atteindre le consommateur, ce qui réduit les disponibilités au moment où le marché en a le plus besoin.

Le transport est un autre maillon sur lequel le département entend intervenir. Les tomates sont aujourd’hui transportées notamment dans des caisses de 30 kg. Le ministre propose de passer à des contenants de 10 kg.

L’objectif est de réduire les pertes et de préserver la qualité du produit jusqu’à la vente. Khalid Hatimy a présenté cette modification comme une mesure relativement simple à mettre en œuvre.

Revoir les circuits de commercialisation

Mais pour le ministre, les difficultés ne s’arrêtent ni à la récolte ni au stockage. Le fonctionnement des circuits de commercialisation constitue lui aussi un problème central. Il a dénoncé une organisation insuffisante des circuits d’approvisionnement, qui ne permet pas toujours de bien répartir les produits entre les différents marchés.

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«Le producteur souffre, le citoyen souffre. Nous ne manquons pas de produits, mais nous devons mieux organiser leur commercialisation», a-t-il déclaré. Derrière cette phrase se pose la question des intermédiaires et des marges qui s’accumulent entre le producteur et le consommateur. Le ministère entend donc réduire le nombre d’intervenants dans la chaîne de distribution, à travers une réforme des circuits de commercialisation.

De nouvelles mesures pour renforcer l’offre

Pour agir sur les prix et éviter les ruptures d’approvisionnement, le ministre a annoncé plusieurs mesures immédiates. La première: donner la priorité au marché national dans l’affectation des volumes disponibles.

Le département prévoit aussi de renforcer la coordination avec les stations de conditionnement, afin qu’elles orientent une partie de leur production vers le marché intérieur lorsque l’offre devient insuffisante. L’idée est de mobiliser davantage de produits au moment où les marchés nationaux sont sous tension.

Un suivi hebdomadaire des prix, dans les marchés de gros comme de détail, doit également être instauré. Il permettra de comparer l’évolution des cours à chaque niveau de commercialisation, de repérer les écarts et de relever les marges jugées injustifiées. L’objectif est de mieux identifier les étapes où se produisent les hausses, plutôt que de constater uniquement le prix final payé par le consommateur.

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À moyen terme, le département mise aussi sur une hausse des capacités de production. Khalid Hatimy a annoncé l’ajout de 1.500 hectares de tomates sous serre, une extension censée renforcer l’offre destinée au marché national et la rendre moins vulnérable aux variations saisonnières.

Le ministre a également évoqué le développement de semences nationales résistantes aux virus et aux maladies, pour réduire les pertes de rendement qui touchent actuellement les exploitations et limiter leur dépendance aux variétés sensibles. La recherche de solutions innovantes aux difficultés liées à la main-d’œuvre figure également parmi les pistes annoncées.

Autre proposition: classer les produits agricoles en trois catégories selon leur qualité, chacune avec un prix distinct. Le principe est de ne plus commercialiser tous les produits sous une même référence, quelles que soient leurs caractéristiques, mais de distinguer les niveaux de qualité. Cette classification doit permettre de mieux valoriser les produits qui répondent aux exigences de qualité, tout en laissant aux consommateurs la possibilité de choisir selon leurs moyens.

Enfin, le ministre a élargi son intervention à la question de l’eau, dont dépend directement la production agricole. Il a indiqué que les réserves des barrages atteignent actuellement environ 9 milliards de mètres cubes, pour une capacité totale de stockage de 20 milliards.

Il a présenté ce niveau comme encourageant, alors que les précipitations de la nouvelle saison n’ont pas encore véritablement commencé. Saluant les orientations royales en matière de gestion des ressources hydriques, il a souligné l’importance de ces réserves pour soutenir les prochaines campagnes agricoles.