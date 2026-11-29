Avant-propos: une histoire qui sort de terre

Entrez dans n’importe quelle cuisine marocaine, de Tanger à Laâyoune. Soulevez le couvercle d’un tajine: elle est là, coupée en quartiers dorés, gorgée de sauce, entre la viande et les olives. Passez devant un snack de quartier à l’heure de la sortie des cours: elle frémit dans l’huile, coupée en frites, glissée dans un pain avec un peu de sauce piquante. Attendez le Ramadan: son prix au kilo fait la une des journaux. La btata est partout. Au souk, elle s’entasse en pyramides poussiéreuses, et le marchand vous jure, la main sur le cœur, que celle-ci «vient du Saïss» et qu’elle «ne boit pas l’huile». Si familière qu’on ne la voit plus.

Pourtant, cette modeste boule de terre est une immigrée. Elle a traversé l’océan, essuyé des siècles de soupçons, changé de nom à chaque frontière, avant de s’installer chez nous il y a à peine plus de cent cinquante ans. Et en chemin, elle a fait bien plus que remplir les assiettes: elle a sauvé des peuples de la famine, peuplé des villes, nourri les ouvriers de la révolution industrielle. Sans elle, l’Europe de la vapeur, puis de l’électricité, aurait manqué de bras.

Mohamed Métalsi.

L’histoire préfère les héros éclatants. Le palmier et l’olivier ont leurs versets, le blé ses moissons chantées, le thé ses cérémonies. La pomme de terre n’a ni poème ni prière. Elle pousse dans le noir, ne fleurit guère pour la gloire, et se laisse déterrer sans protester. Elle s’est contentée, obstinément, d’empêcher les gens de mourir de faim. C’est cette histoire, discrète et prodigieuse, que nous voudrions raconter.

1. Comment l’appeler? Petite philologie d’un tubercule voyageur

Commençons par une énigme. Le mot que nous employons tous les jours, btata, ne désigne pas, à l’origine, la pomme de terre. Il vient de la langue des Taïnos, les habitants des Caraïbes que rencontra Christophe Colomb, et nommait la patate douce. Les Espagnols ramenèrent d’abord celle-ci en Europe, avec son nom. Quand ils découvrirent plus tard, dans les Andes, un autre tubercule que les Incas appelaient papa, ils mélangèrent les deux mots. De papa et de batata naquit la patata espagnole: un mot bâtard pour une plante qui allait conquérir le monde.

De là, la famille s’agrandit. L’anglais en fit potato, mais au début le mot désignait encore la patate douce. Quand Falstaff, chez Shakespeare, s’écrie «Qu’il pleuve des patates!», il ne pense pas à nos frites mais, selon toute vraisemblance, à la patate douce. Le monde hispanique, lui, a gardé les deux mots: l’Amérique latine et les Canaries, nos voisines de l’Atlantique, disent encore papa, comme les Incas. L’arabe adopta batata, que l’Égypte prononce batatis, et que notre darija a resserré en btata, comme elle sait si bien raccourcir les mots trop longs. Le parcours ne s’arrête pas là: les linguistes ont relevé que le rifain a emprunté le mot à l’arabe marocain au XXe siècle et l’a habillé à l’amazighe, avec le t… t du féminin: thbaṭaṭatt. La pomme de terre a donc voyagé de bouche en bouche des Caraïbes jusqu’aux montagnes du Rif, en portant le nom d’une autre.

Les différentes facettes de la patate, un aliment devenu une thermomètre social.

Photos: reseaux sociaux

Les Français, eux, ont fait un choix poétique. Plutôt que d’emprunter le mot espagnol, ils ont traduit une vieille expression latine, «pomme de la terre», qui servait à désigner divers tubercules. D’où notre pomme de terre, qu’on appela aussi un temps «parmentière» , en hommage à son grand promoteur, dont le nom survit dans le hachis Parmentier. Le français populaire, lui, au Québec, en Belgique et dans bien des régions de France, continue de dire patate. Ce n’est pas un cas isolé. Les Autrichiens disent Erdapfel, même image, et certaines régions allemandes parlaient de «poire de terre». Les Persans disent sib-zamini, littéralement «pomme de terre», et les Basques «pomme de sous la terre». Le romanche, langue des montagnes suisses, dit même «pomme en terre». Une moitié de l’humanité a vu dans ce tubercule un fruit caché dans le sol. Et le mot patate a fait carrière dans la langue familière: en français, «avoir la patate» , c’est déborder d’énergie, et «en avoir gros sur la patate», avoir le cœur lourd.

L’autre moitié y a vu un trésor. En Italie du Nord, la plante qu’on déterrait comme une truffe fut baptisée tartufolo, «petite truffe». Le mot passa les Alpes et devint, à force d’être répété par des bouches germaniques, Kartoffel. Les Russes en ont fait kartofel. Ainsi le plus humble des légumes porte, à Berlin et à Moscou, le nom du plus luxueux des champignons. Ailleurs encore, on a nommé la plante d’après ceux qui l’apportaient: en Indonésie, on parla d’abord du «tubercule hollandais» .

Pomme, truffe, patate douce caraïbéenne: aucun de ces noms ne dit vraiment ce qu’est la pomme de terre. Chaque peuple l’a reçue avec les mots qu’il avait sous la main. C’est le propre des grands voyageurs: on les reconnaît à leurs nombreux noms d’emprunt.

2. Sur le toit des Andes

Tout commence là où l’air se fait rare. Sur les hauts plateaux qui entourent le lac Titicaca, à près de quatre mille mètres d’altitude, il gèle la nuit et le soleil brûle le jour. Le maïs y peine. Il y a plus de sept mille ans, des paysans dont nous ignorons tout entreprennent pourtant d’apprivoiser des plantes sauvages aux tubercules amers, parfois toxiques. Génération après génération, ils choisissent les moins âcres, les plus gros, les plus résistants. La pomme de terre n’est pas un cadeau de la nature: c’est une invention paysanne.

Et quelle invention! Le Pérou compte aujourd’hui plusieurs milliers de variétés: jaunes, violettes, noires, rouges, longues comme des doigts ou noueuses comme des pommes de pin. Dans un même village, une famille peut en cultiver plus d’une centaine, chacune adaptée à une pente, à une altitude, à un usage. Les paysans quechuas ont même une variété qu’ils surnomment «celle qui fait pleurer la belle-fille». La tradition veut que la future épouse doive l’éplucher sans en perdre la chair; si elle échoue, gare au mariage.

Les Andins ont aussi inventé la conservation. Le chuño est une pomme de terre lyophilisée bien avant l’heure: on l’expose au gel de la nuit, puis au soleil du jour, on la piétine pour en chasser l’eau, et l’on recommence. Le résultat, léger et presque éternel, se garde des années. Les greniers de l’Empire inca en regorgeaient, à tel point qu’un historien a pu dire que le chuño était le véritable carburant de l’empire, puisque presque tout le travail reposait sur la force des bras. Il nourrissait les soldats en campagne, les ouvriers des grands chantiers, les villages frappés par la sécheresse. Il y a là une leçon que le Maroc d’aujourd’hui, si souvent éprouvé par le manque de pluie, comprend sans qu’on la lui explique: nourrir un peuple, ce n’est pas seulement produire, c’est aussi stocker et partager.

Pour les Incas, la pomme de terre était sacrée, liée à la Pachamama, la Terre-Mère, que les paysans remercient encore avant de travailler leurs champs. Le voyage vers l’Europe allait la dépouiller de cette aura. Les conquérants espagnols, eux, ne s’embarrassèrent pas de théologie: dès les années 1530, ils en firent la nourriture bon marché de leurs marins. Elle traversa l’Atlantique nue, réduite à sa seule fonction: nourrir.

3. L’Europe se méfie, puis se laisse séduire

Elle débarque en Espagne dans les cales des navires, vers le milieu du XVIe siècle. Un document de 1563, retrouvé récemment à Jerez de la Frontera, mentionne déjà la vente de plusieurs tonnes de «patatas». Dix ans plus tard, l’hôpital de la Sangre, à Séville, en achète pour ses malades. Le détail ne manque pas de saveur pour un lecteur marocain: c’est en Andalousie, à quelques heures de bateau de Tanger, que la pomme de terre a fait ses premiers pas sur le continent.

Puis le voyage ralentit. Pendant près de deux siècles, l’Europe la regarde de travers. On la cultive dans les jardins des savants pour ses jolies fleurs, on la donne aux cochons, on la soupçonne de tous les maux. Elle appartient à la famille des morelles, plantes réputées vénéneuses; quelques auteurs l’accusent même de donner la lèpre. La légende a beaucoup grossi ces peurs. Les historiens rappellent aujourd’hui que les paysans pauvres, en Irlande, dans les Alpes ou dans les Vosges, l’adoptèrent bien avant les élites, sans attendre la permission de personne. Dans les îles Britanniques, on attribue son arrivée tantôt au corsaire Francis Drake, tantôt à l’aventurier Walter Raleigh, tantôt au navigateur John Hawkins: chacun veut avoir apporté le trésor, et personne n’en a la preuve.

Les paysans avaient leurs raisons. La pomme de terre pousse dans les sols ingrats. Elle échappait souvent à l’impôt, qui frappait d’abord les grains. Surtout, elle cache sa richesse sous la terre. Dans une Europe ravagée par les guerres, un champ de blé mûr est une proie que les soldats brûlent ou pillent en une après-midi. Un champ de pommes de terre, lui, garde son trésor enfoui: il faut le creuser pied par pied. La survie des pauvres dormait sous le sol, tandis que les armées passaient au-dessus.

Au XVIIIe siècle, les rois, les ministres et même les évêques s’en mêlent. En France, Turgot, futur ministre de Louis XVI, l’implante dans le Limousin, pays pauvre et montagneux. En Bretagne, un évêque de Saint-Pol-de-Léon la fait tant cultiver dans son diocèse que ses ouailles le surnomment «l’évêque des pommes de terre». En 1756, Frédéric II de Prusse ordonne à ses fonctionnaires de faire planter le tubercule. Le roi y revient sans cesse, ordonnance après ordonnance, et parcourt ses provinces pour vérifier que l’on obéit. Les paysans traînent des pieds, mais la famine finit par les convaincre. Un peintre le représentera plus tard, en 1886, penché sur un champ comme un contremaître sur un chantier. Le peuple surnommera le monarque «le roi des pommes de terre», et aujourd’hui encore, des visiteurs déposent des tubercules sur sa tombe, à Potsdam, en guise de bouquet.

La France trouve son champion dans une prison prussienne. Antoine Parmentier, pharmacien militaire, est fait prisonnier pendant la guerre de Sept Ans. Ses geôliers le nourrissent de pommes de terre; il en ressort en bonne santé et convaincu. Le contexte s’y prête. L’Académie de Besançon, témoin de trois années de disette dans la région, met au concours la question des plantes capables de remplacer le pain en temps de famine. Parmentier remporte le prix en 1773. Un an plus tôt, la Faculté de médecine de Paris avait officiellement déclaré la pomme de terre comestible: il aura fallu deux siècles pour le reconnaître. Puis il se fait publicitaire, avec l’appui de Louis XVI. On raconte qu’il offrit au roi des bouquets de fleurs de pomme de terre que la cour arbora à la boutonnière, et qu’il organisa des dîners où chaque plat en contenait. On raconte surtout qu’il fit garder ses champs par des soldats le jour, et seulement le jour. Les Parisiens, persuadés qu’un trésor si bien gardé devait être précieux, seraient venus le voler la nuit. L’anecdote est sans doute embellie. Elle contient pourtant une vérité que tout commerçant de souk connaît: pour qu’un produit se vende, il ne suffit pas qu’il soit utile, il faut qu’il fasse envie.

La Révolution française achèvera de la rendre respectable. En 1794, paraît La Cuisinière républicaine, premier livre de recettes entièrement consacré à la pomme de terre. Le tubercule du pauvre devient un aliment citoyen.

4. Le moteur caché du monde moderne

Pourquoi tant d’efforts pour un légume? Parce que la pomme de terre change les règles du jeu. Sur un même champ, elle nourrit bien plus de monde que le blé. Elle pousse en trois ou quatre mois. Elle n’a besoin ni de moulin ni de four: on la plante, on la récolte, on la fait bouillir. Associée à un peu de lait ou de petit-lait, notre lben, elle forme un régime monotone mais étonnamment complet, riche en énergie et en vitamine C, qui faisait reculer le scorbut.

Pendant des siècles, l’Europe avait vécu au rythme des disettes. Une mauvaise récolte de blé faisait flamber le prix du pain, et les plus pauvres mouraient. Le pasteur anglais Thomas Malthus en tirait en 1798 une loi sinistre: la population grandit toujours plus vite que la nourriture, et la faim finit toujours par rétablir l’équilibre. Or, au moment même où il écrivait, la pomme de terre était en train de lui donner tort. En offrant une seconde récolte, au calendrier différent, elle divisait le risque: une mauvaise année pour le blé n’était plus forcément une année de mort.

Les effets furent spectaculaires. Deux économistes ont récemment comparé les régions du monde favorables à sa culture et celles qui ne l’étaient pas. Leur conclusion: la pomme de terre explique environ un quart de la croissance de la population et des villes de l’Ancien Monde entre 1700 et 1900. Faut-il dire qu’elle a sauvé des milliards de vies? Au sens strict, elle a permis la naissance et la survie de centaines de millions de personnes. Mais si l’on compte les descendants de tous ceux qu’elle a gardés en vie un hiver de trop, le chiffre cesse d’être une exagération. À travers le monde, bien des familles lui doivent, sans le savoir, un ancêtre.

Elle a aussi nourri l’usine. Pour faire tourner les filatures de Manchester ou les mines de charbon du nord de la France, il fallait des millions de bras, bon marché. La pomme de terre permit à des familles entières de survivre sur un lopin minuscule, puis de partir vers les villes. Elle abaissa le coût de la vie ouvrière, et donc les salaires. Les contemporains l’avaient bien vu. Certains la célébraient comme la nourriture de la liberté; d’autres la maudissaient comme celle de la misère. En Angleterre, un polémiste s’indignait qu’on paie les journaliers avec un lopin de patates, ce qui revenait, selon lui, à les réduire à la condition des Irlandais. Adam Smith, le père de l’économie moderne, notait de son côté que les porteurs et les filles des rues de Londres, venus d’Irlande et nourris de ce tubercule, étaient parmi les plus vigoureux du royaume. Les mines du nord de la France, beaucoup de familles marocaines les connaissent: dans les années 1960 et 1970, un ancien sous-officier de l’armée coloniale, Félix Mora, parcourut les souks du Souss, de l’Atlas et des oasis pour y recruter entre 66.000 et 80.000 jeunes mineurs, selon les estimations. Les bras venus de nos montagnes ont pris le relais de ceux que la pomme de terre avait nourris un siècle plus tôt.

Puis vint la cuisine de la rue. Au XIXe siècle, les frites deviennent un plaisir populaire en France et en Belgique, et le fish and chips nourrit l’Angleterre ouvrière. Aujourd’hui, au Maroc, le sandwich-frites des snacks de quartier, de Casablanca à Oujda, perpétue cette tradition: un repas chaud, rapide et bon marché pour ceux qui travaillent ou étudient. La pomme de terre n’a pas inventé le capitalisme moderne, mais elle en a été l’un des carburants les plus discrets. En nourrissant à bas prix des générations d’ouvriers, elle a permis aux usines de tourner, aux villes de grandir et aux capitaux de s’accumuler. La prospérité de l’Europe industrielle, puis celle du monde qu’elle a façonné, des chemins de fer à l’électricité, repose en partie sur ce tubercule bouilli dans les marmites des pauvres. La civilisation universelle a ses grands monuments; la btata en est l’un des piliers invisibles. Elle n’a bâti ni palais ni usine, mais elle a nourri ceux qui les ont bâtis.

5. Irlande, l’hiver noir

Toute belle histoire a sa part d’ombre. Celle de la pomme de terre s’appelle l’Irlande.

Au début des années 1840, l’île compte environ 8,2 millions d’habitants. Des millions de paysans vivent presque uniquement de pommes de terre, sur des parcelles louées à de grands propriétaires souvent absents. Le blé et le bétail servent à payer les loyers; aux familles, il reste le tubercule. Pire, une grande partie du pays cultive une seule variété, la Lumper, productive mais fragile.

À l’été 1845, une maladie venue d’Amérique, le mildiou, s’abat sur les champs. Les feuilles noircissent, les tubercules pourrissent sous terre en dégageant une odeur atroce. La récolte de 1846 est presque entièrement perdue. L’année 1847 reste dans la mémoire irlandaise comme «l’année noire» . La famine, aggravée par le typhus et le choléra, dure jusqu’en 1852. Environ un million de personnes meurent; plus d’un million émigrent, souvent sur des bateaux si meurtriers qu’on les surnomme les «navires-cercueils» . En 1851, l’Irlande ne compte plus que 6,5 millions d’habitants. Elle n’a jamais retrouvé sa population d’avant la catastrophe.

Parmi ces émigrants, un jeune homme du comté de Wexford, Patrick Kennedy, débarque à Boston en 1849 avec, selon son illustre descendant, pour seuls bagages sa foi et son désir de liberté. Il devient tonnelier et meurt du choléra moins de dix ans plus tard. Un siècle après, son arrière-petit-fils, John Fitzgerald Kennedy, entre à la Maison-Blanche. La famine a dispersé un peuple; elle a aussi, par ricochet, fabriqué une partie de l’histoire américaine.

Le mildiou frappa toute l’Europe du Nord, mais nulle part avec une telle violence. Ce qui fit la différence, ce fut la pauvreté, la dépendance à une seule plante, et un gouvernement britannique qui refusa longtemps d’intervenir sur les marchés, au nom du libre-échange.

Pendant que les Irlandais mouraient, des denrées continuaient de quitter l’île. La leçon est universelle: les famines tiennent moins au manque de nourriture qu’à l’impossibilité, pour les plus pauvres, d’y accéder.

Le contraste avec les Andes est saisissant. Là-haut, le paysan cultive des dizaines de variétés pour ne jamais tout perdre. En Irlande, tout un peuple était suspendu à une seule. Dans le voyage, un savoir s’était perdu: celui de la diversité.

La catastrophe eut au moins un fruit. Les savants se disputèrent pendant des années sur la cause du mal: beaucoup refusaient de croire qu’un organisme microscopique puisse anéantir un pays. En 1861, un botaniste allemand démontra qu’un micro-organisme en était responsable, et non la conséquence. Ce jour-là naquit la science des maladies des plantes. Quant à la fameuse Lumper, elle a presque disparu. Un agriculteur d’Irlande du Nord l’a ressuscitée en 2008, par curiosité. Les dégustateurs l’ont trouvée «pas mauvaise», «agréable», parfois «savonneuse». Les livres d’histoire la disaient sans grand goût. Un peuple entier a donc vécu, et péri, d’une pomme de terre médiocre.

6. La btata au Maroc: de Tanger au tajine

Quand la pomme de terre est-elle arrivée chez nous? Personne ne le sait avec précision. Une revue coloniale de 1935 l’avouait déjà: il n’existe aucun document écrit sur son origine au Maroc. La plupart des spécialistes situent son introduction au XIXe siècle. Ironie de l’histoire: elle avait débarqué en Andalousie trois siècles plus tôt, à quelques encablures de nos côtes, et il lui a fallu tout ce temps pour franchir le détroit.

Ses premières traces sont discrètes. En 1908, une voyageuse française signale des pommes de terre dans les jardins de Tanger, la ville la plus ouverte sur l’Europe. Sous le protectorat, les agronomes français se disputent: les uns affirment que les Marocains n’en plantent que quelques petits champs, les autres que la culture était connue bien avant leur arrivée. Le véritable essor vient après la crise mondiale de 1929, qui ruine la politique céréalière du protectorat: les agronomes poussent alors à diversifier les cultures, et le maraîchage prend son envol. En 1935, la pomme de terre couvre plusieurs milliers d’hectares. Une partie part déjà vers la France, sous forme de primeurs, ces pommes de terre nouvelles récoltées en plein hiver grâce à la douceur du climat atlantique. Les rendements restent modestes, de sept à huit tonnes à l’hectare, et les exportations sont plafonnées à 45.000 quintaux. Mais le Maroc vient de découvrir l’un de ses atouts: produire quand l’Europe grelotte. Les agriculteurs ont d’ailleurs un joli mot pour les semences locales plantées à l’automne: ils les appellent «grenadines».

Le reste de l’histoire s’écrit dans nos cuisines. La btata s’est glissée dans le tajine, à côté de la viande, des petits pois ou des olives. Elle a épousé le cumin, le paprika et la chermoula. Coupée en bâtonnets, elle remplit les sandwichs des snacks de quartier, casse-croûte des étudiants et des travailleurs. Dans bien des familles, c’est elle qui permet d’«allonger» le tajine quand un invité surprise s’annonce: on ne rajoute pas de viande, on rajoute de la btata. Elle est la ruse des mères de famille et la générosité des maisons modestes. Peu d’aliments venus d’ailleurs ont été aussi complètement adoptés. Elle a perdu son accent caraïbéen pour prendre celui de nos souks.

Aujourd’hui, la pomme de terre est l’un des piliers du maraîchage national. Selon la FAO, le Maroc en a produit 1,7 million de tonnes en 2022; la presse économique évoque plus de 60 000 hectares, soit environ un quart des surfaces maraîchères. Elle pousse presque partout. Les primeurs viennent du littoral atlantique, de Kénitra à El Jadida, et de la région d’Agadir-Taroudant. Les récoltes de saison viennent du Loukkos, des Doukkala, de la Moulouya, du Tadla, du Haouz, de la Chaouia et du Saïss. Les agronomes citent comme principales variétés la Spunta, la Nicola et la Désirée, des noms que presque aucun consommateur ne connaît: au souk, on ne demande pas une Spunta, on demande un kilo de btata. Le pays exporte aussi: près de 100.000 tonnes lors de la campagne 2018-2019, un record. Les ventes à l’étranger se sont ensuite effondrées, jusqu’à 7.400 tonnes en 2023-2024, faisant reculer le Maroc du 28e au 67e rang des exportateurs mondiaux, avant de repartir vivement l’année suivante. Signe des temps, le Maroc a même ouvert son marché aux pommes de terre égyptiennes en 2024. L’Égypte est aujourd’hui le premier producteur africain.

Le climat, déjà, bouscule son calendrier. Dans la région de Casablanca-Settat, où elle couvre plus de 7.500 hectares, les agronomes observent que la chaleur raccourcit son cycle de croissance, au détriment des rendements. Ce succès a une autre faiblesse. Une grande partie des semences de qualité est importée, des dizaines de milliers de tonnes chaque année, d’Europe et, depuis 2024, des États-Unis. Et la pomme de terre a soif. Or le Maroc vient de traverser sept années de sécheresse. L’État subventionne désormais les semences pour alléger les coûts des producteurs. Mais le marché reste capricieux: à l’été 2024, une récolte abondante a fait chuter les prix, au grand dam des agriculteurs. Trop chère pour le consommateur une année, trop bon marché pour le paysan la suivante: notre btata, si humble, est devenue un indicateur de la santé du pays. Quand son prix s’affole, dans un sens ou dans l’autre, c’est que quelque chose ne tourne pas rond.

7. Quand la patate flambe: crises d’hier et d’aujourd’hui

Chaque Marocain connaît le scénario. Dès 2020, après trois années sèches, un commerçant résumait l’équation avec bon sens: la pomme de terre a besoin de beaucoup d’eau; sans pluie, moins de récolte, et des prix qui grimpent. À l’approche du Ramadan, les étals s’enflamment. La tomate, l’oignon et la pomme de terre grimpent ensemble, les ménages refont leurs comptes, et les journaux cherchent les coupables: la sécheresse, le froid, le gasoil, les intermédiaires, les exportations.

Les chiffres donnent le vertige. Un producteur de la région de Berrechid racontait en 2023 qu’il vendait sa récolte entre 1,50 et 2 dirhams le kilo quelques années plus tôt, puis 3 à 4 dirhams en 2022, sous l’effet de la hausse des semences, des engrais et du carburant. En mars 2023, le gouvernement a même restreint les exportations de pommes de terre vers l’Afrique de l’Ouest, jusqu’en février 2024, pour protéger le marché intérieur. Puis, en 2026, le ciel a changé de visage. Après la sécheresse, les pluies diluviennes et les inondations ont noyé les champs du Nord, notamment autour de Larache. Dans les sols détrempés, arracher les tubercules devenait un calvaire. Au printemps, la pomme de terre a frôlé, voire dépassé les 15 dirhams le kilo sur certains marchés, et le pays a dû augmenter ses importations de moitié. Un éditorialiste résumait la mécanique avec lassitude: flambée pendant le Ramadan, accalmie après l’Aïd, puis tout recommence l’année suivante.

Le Maroc n’est pas seul, et d’autres pays connaissent bien pire. Dans certains, la pomme de terre est devenue une affaire d’État. La même pièce se rejoue d’une année sur l’autre: des étals vides, des prix qui doublent ou triplent en quelques semaines, des plafonds promis au sommet de l’État et jamais respectés, des spéculateurs désignés comme seuls coupables, des saisies spectaculaires et des peines alourdies, parfois jusqu’à la prison à perpétuité. Les gouvernements y évitent soigneusement le mot «pénurie» et préfèrent parler de «perturbation dans la distribution». Il arrive même qu’un ministre qualifie la crise de rumeur venue de l’étranger, au moment où les familles cherchent en vain un sac de patates. Les consommateurs, eux, répondent par l’humour et le boycott, avec ce slogan savoureux: «J’achète selon ma capacité et le reste qu’il demeure en semences». Le plus troublant est que ces pays déclarent produire des millions de tonnes, et annoncent parfois des exportations avant de devoir importer. Quand la pomme de terre manque, elle manque rarement seule: le lait, l’huile ou la semoule disparaissent souvent avec elle. La crédibilité d’un gouvernement se mesure alors moins à ses statistiques qu’à l’étal du marché.

L’Inde, deuxième producteur mondial, offre un spectacle plus étonnant encore: une guerre de la patate entre ses propres États. En juillet 2024, le Bengale-Occidental, grand producteur, interdit à ses camions de livrer les États voisins pour faire baisser les prix chez lui. L’Odisha, qui consomme quelque 4.500 tonnes de pommes de terre par jour et dépend surtout de son voisin, voit les prix s’envoler. Le ton monte entre voisins: un responsable rappelle que le Bengale, lui, dépend des autres pour son poisson. Le blocage revient à l’automne 2024, puis à nouveau en 2026. Une baisse de récolte de 1,5 à 2% suffit à affoler les marchés. Il faut dire qu’à Calcutta, l’aloo, comme on l’appelle là-bas, est roi jusque dans le biryani, dont il est devenu la signature.

Ces crises racontent toutes la même histoire, celle que l’Irlande avait écrite en lettres de deuil. Produire ne suffit pas. Il faut de l’eau, des semences, des routes, des entrepôts, des marchés qui fonctionnent, et des prix qui permettent à la fois au paysan de vivre et au consommateur de manger. Les Incas l’avaient compris avec leurs greniers de chuño. Le changement climatique nous le rappelle brutalement: la sécheresse et l’inondation peuvent désormais frapper le même pays à un an d’intervalle. La pomme de terre, qui a sauvé tant de peuples, a elle-même besoin d’être protégée. Le monde commence à le reconnaître: l’humanité en produit désormais près de 390 millions de tonnes par an, dont plus de la moitié en Asie, et les Nations unies, après lui avoir consacré l’année 2008, lui ont dédié une journée internationale, célébrée chaque 30 mai depuis 2024. Le tubercule méprisé, consommé régulièrement par des milliards de personnes, a fini par avoir sa fête.

Pour finir: éloge de l’humble

Au terme de ce voyage, la pomme de terre apparaît pour ce qu’elle est: une héroïne sans médaille. Inventée par des paysans andins dont personne ne connaît le nom, débarquée en Andalousie, longtemps méprisée, puis enrôlée par les rois, elle a desserré l’étau de la faim, peuplé les villes et nourri les ouvriers du monde industriel. À sa manière, humble et souterraine, elle a contribué au développement économique, à la prospérité du capitalisme moderne et, au-delà, à la civilisation universelle. Elle a aussi montré, en Irlande, combien il est dangereux de dépendre d’une seule plante.

Au Maroc, elle a trouvé une seconde patrie. Elle a appris la darija, épousé nos épices et pris place à la table du ftour. Elle a même gagné un rang qu’aucun légume ne possédait: celui de thermomètre social. Quand son prix monte, on en parle au café, au hammam et jusque dans les colonnes des journaux.

Son avenir, pourtant, n’est pas acquis. Il dépendra de l’eau, de la qualité des semences, de la solidité des circuits qui vont du champ à l’étal. Il dépendra aussi de notre capacité à retenir la leçon des Andes: ne jamais tout miser sur une seule variété, une seule région, une seule saison.

Il y a peut-être, dans ce tubercule, une leçon de sagesse. Ce qui sauve n’est pas toujours ce qui brille. La pomme de terre n’a pas le prestige des épices ni la noblesse du blé. Elle a seulement, patiemment, nourri. La prochaine fois que vous soulèverez le couvercle d’un tajine, saluez-la: elle revient de loin.

Pour aller plus loin:

• Adamiec, Camille, Julien, Marie-Pierre et Régnier, Faustine (dir.), «L’Alimentation au fil des saisons», Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2020 (chapitre sur le maraîchage marocain sous protectorat).

• Braudel, Fernand, «Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, t. 1: Les Structures du quotidien», Paris, Armand Colin, 1979.

• FAO, «Le Monde de la pomme de terre», Rome, FAO, 2008.

• Ferrières, Madeleine, «Nourritures canailles», Paris, Seuil, 2007.

• «La culture de la pomme de terre au Maroc» , Revue de botanique appliquée et d’agriculture coloniale, 15e année, n° 169, septembre 1935.

• Le Roy Ladurie, Emmanuel, «Histoire humaine et comparée du climat, t. 2, Disettes et révolutions (1740-1860)», Paris, Fayard, 2006.

• Mann, Charles C., «1493. Comment la découverte de l’Amérique a transformé le monde», Paris, Albin Michel, 2013.

• Muratori-Philip, Anne, «Parmentier», Paris, Plon, 1994.

• Nunn, Nathan et Qian, Nancy, «The Potato’s Contribution to Population and Urbanization» , Quarterly Journal of Economics, vol. 126, n° 2, 2011, p. 593-650.

• Williot, Jean-Pierre et Ferrière le Vayer, Marc de (dir.), «La Pomme de terre de la Renaissance au XXIe siècle», Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2011.