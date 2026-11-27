Avec «Tangier, A Tragic Love Story», dévoilée en juin à la galerie Dar D’Art lors de la première édition du Festival Photo de Tanger et présentée jusqu’au 17 décembre 2026 à l’American Arts Center de Casablanca, Rachid Ouettassi livre trente ans de marche, d’attente et de fidélité à sa ville natale. Une œuvre en noir et blanc où le document se fait élégie, et où l’amour d’une ville se dit dans la langue grave de l’ombre.

La ville comme amante

Il est des villes que l’on visite, et d’autres qui vous possèdent. Tanger appartient à la seconde espèce. Depuis plus d’un siècle, elle a été rêvée par les autres: écrivains de passage, peintres en quête d’une lumière, musiciens de jazz, exilés volontaires venus chercher au bord du Détroit une liberté que leur refusait leur pays. De ce Tanger-là, l’imaginaire occidental a fait un mythe, presque une marque. Mais un mythe se regarde de l’extérieur. Rachid Ouettassi, lui, regarde Tanger de l’intérieur, comme on regarde un visage aimé dont on connaît chaque ride, et dont on surveille, avec une inquiétude tendre, le vieillissement.

Des photographies de Rachid Ouettassi.

Né à Tanger en 1969, il y vit et y travaille. Depuis plus de trois décennies, il arpente ses rues, ses plages, son port et ses marchés, appareil en main. Le titre de l’exposition, «Tangier, A Tragic Love Story», n’a rien d’une coquetterie: il désigne avec exactitude la nature du lien qui unit le photographe à sa ville. Une histoire d’amour, parce que chaque image naît d’une attention qui ressemble à de la dévotion. Une histoire tragique, parce que l’objet aimé se transforme sous ses yeux, s’efface, se reconstruit selon d’autres logiques, et que l’amant sait qu’il ne pourra rien retenir, sinon des fragments.

Dans un texte de 2016, Ouettassi évoquait le Tanger de son enfance: le train qui longeait encore la plage jusqu’au port, les cabines bleues et blanches alignées sur le sable, les plongeoirs au large que seuls les meilleurs nageurs atteignaient, les palmiers de la corniche, les salles obscures du Goya et du Roxy, et cette ville où l’on passait sans y penser de la darija au berbère, de l’espagnol au français et à l’anglais. Il y constatait, avec une amertume lucide, qu’une grande partie de ces repères avait disparu, et il concluait par une profession de foi d’une simplicité désarmante: son seul outil reste sa perception des choses, prolongée par l’objectif de sa caméra. Tout son art est contenu dans cette phrase. Ce n’est pas l’appareil qui voit; c’est un regard, formé par une vie entière dans la ville, que l’appareil se contente de prolonger.

Une grammaire de la lenteur

À l’heure où l’image se produit en rafale et se consomme en flux, Ouettassi a fait le choix de l’argentique. La quasi-totalité des tirages exposés provient de films 35 mm Tri-X 400, cette pellicule mythique au grain franc qui fut celle de tant de reporters et d’humanistes, tirés à la gélatine argentique sur papier baryté. Ce choix n’est pas nostalgique: il est éthique. «L’argentique permet de prendre son temps. Chaque image compte, chaque déclenchement est un choix», confiait-il à L’Économiste. Une pellicule de trente-six poses impose une économie du regard. On ne mitraille pas: on attend. On ne capture pas: on reçoit.

Cette patience est la vertu cardinale du photographe de terrain qu’il revendique d’être. Ouettassi marche, observe, laisse les situations se révéler avant de déclencher. On pense à ce que Michel de Certeau appelait les «énonciations piétonnières»: marcher la ville, c’est déjà l’écrire. Chez lui, la marche est une forme de lecture, et l’image en est la phrase la plus juste. Le critique y reconnaîtra la filiation revendiquée avec Henri Cartier-Bresson et, plus encore, avec Josef Koudelka, que le photographe tient pour son maître spirituel. De Cartier-Bresson, il a hérité la rigueur géométrique du cadre, cette manière d’organiser le chaos du réel en une architecture où chaque élément trouve sa place. De Koudelka, il a reçu quelque chose de plus sombre et de plus essentiel: le sens de l’exil, la gravité des silhouettes, l’idée que le noir et blanc n’est pas une absence de couleur mais une présence du destin.

Car chez Ouettassi, le noir et blanc n’est pas un filtre: c’est un langage à part entière. La lumière n’y tombe pas sur les choses, elle les choisit. Elle isole une silhouette sur un mur chaulé, fait d’un linge blanc posé sur le trottoir une sorte d’autel, laisse une djellaba se fondre dans la nuit d’un porche. L’ombre, elle, est le lieu de la pudeur: elle protège les visages autant qu’elle les dérobe, et réserve à chaque scène sa part d’inconnu. Entre les deux s’étend la gamme infinie des gris, où loge l’essentiel: la nuance, l’hésitation, ce qui ne se dit pas. Le photographe le dit avec une modestie d’artisan: la lumière accompagne la photographie, elle la rend plus marquante et en accentue la profondeur. Rarement une formule aussi sobre aura désigné une maîtrise aussi grande.

Cette maîtrise se prolonge dans la chambre noire. Le tirage barytique, avec ses noirs profonds et ses blancs veloutés, donne aux images une densité physique que l’écran ne restitue jamais. Devant les épreuves accrochées aux murs, on éprouve la matière même du temps: le grain de la pellicule, la texture des murs chaulés, l’éclat d’une vague. La photographie redevient un objet, et l’objet, une trace.

Lire quatre images

Il faut s’arrêter devant les œuvres, car c’est là que l’éloge cesse d’être une opinion pour devenir une évidence.

Voici, d’abord, «Bab Bhar» (2000). Sur une hauteur rocailleuse, une femme se tient de dos face à la baie. Le vent d’est, le fameux chergui que Tanger connaît si bien, soulève son capuchon et en fait une voile, un cône de tissu tendu vers le large, comme une flèche pointée vers l’ailleurs. En contrebas, la courbe parfaite de la jetée enferme le port où mouille un ferry; à l’horizon, les collines se dissolvent dans la brume. Tout est dit en une seule image: l’immobilité du corps et l’agitation du vêtement, l’enracinement et le désir de départ, la terre ferme et la mer qui promet autant qu’elle menace. Anouar Majid, dont les textes accompagnent le livre, voit dans cette femme une figure de Tingis elle-même, veillant sur un royaume qui lui échappe. On ne saurait mieux dire. Cette silhouette anonyme devient allégorie sans jamais cesser d’être une personne: c’est le miracle propre à la grande photographie humaniste.

Une photographie de Rachid Ouettassi.

Puis «Chouchou» (2003). Au pied de l’affiche du cinéma Goya, qui annonce le film de Merzak Allouache, deux hommes assis sur les marches lisent leur journal. Au-dessus d’eux, les visages géants des acteurs, le doigt posé sur les lèvres, intiment le silence; le slogan promet que le rencontrer, c’est l’aimer. En bas, la vie suit son cours, absorbée, indifférente au spectacle. L’ironie est délicate, jamais appuyée: entre le rêve projeté et la lecture quotidienne, entre la fiction et la rue, Ouettassi saisit l’intervalle où une ville se raconte à elle-même. Et l’on sait, en regardant cette image aujourd’hui, que le Goya, comme tant de salles tangéroises, appartient désormais à la mémoire. L’image, prise comme une scène banale, est devenue un document d’archéologie sentimentale. C’est exactement ce que Roland Barthes nommait le «ça-a-été»: la photographie atteste, avec une force poignante, ce qui n’est plus.

Une photographie de Rachid Ouettassi.

Voici encore «Enfant jouant au ballon» (2002). Contre un mur rugueux, griffé par l’ombre de branches nues qui semblent des veines ou des ronces, un garçon fait rebondir un ballon, sourire aux lèvres. À sa gauche, de dos, une silhouette en djellaba sombre, capuchon rabattu, mains croisées derrière le dos, le regarde ou fait mine de ne pas le regarder. L’image est construite comme une fable. L’enfance et l’âge, la lumière et la nuit, le jeu et la méditation se font face, séparés par quelques mètres et par toute une vie. Le ballon, flou, est le seul élément en mouvement; c’est lui qui porte le temps. Rien n’est mis en scène, et pourtant tout semble écrit. On touche ici à cette part de mystère que Ouettassi sait laisser intacte: il ne commente pas, il donne à voir, et c’est au regardeur de prolonger le récit.

Une photographie de Rachid Ouettassi.

Enfin, réalisée en moyen format en 2023, «La Vendeuse de poisson». Une femme voilée de noir, drapée d’une djellaba claire, se tient debout contre un pilier de granit, entre un portail de fer forgé et un rideau métallique baissé. À ses pieds, sur un linge blanc posé à même le trottoir, deux poissons. Rien d’autre. Le format carré confère à la scène une stabilité presque hiératique, celle d’une icône. La blancheur du linge répond à celle du vêtement; les cercles du portail rythment l’arrière-plan comme une frise. Ouettassi refuse ici tout pittoresque, toute complaisance misérabiliste. Il y a, dans la manière dont il cadre cette femme, une immense dignité: elle n’est pas un sujet exotique, elle est une présence. Le photographe ne la surplombe pas; il se tient à sa hauteur. C’est la leçon morale de tout son travail.

Une photographie de Rachid Ouettassi.

Une mémoire en mouvement

Il serait réducteur de voir dans cette œuvre une simple déploration. Certes, la mélancolie y est partout: dans le Grand Café de Paris et le Cinéma Paris saisis en 2001, dans les Tombeaux phéniciens du Marshan où des femmes s’assoient au-dessus du vide, dans la Fenêtre de la chambre de Matisse qui rappelle que la lumière de Tanger fut un jour une révélation pour la peinture moderne. Mais la mélancolie n’est jamais chez Ouettassi une complaisance; elle est une forme de vigilance. Le photographe le dit lui-même: la photographie ne peut pas figer le temps, mais elle peut préserver des instants de vie qui, autrement, seraient oubliés.

L’accrochage, qui fait dialoguer des images du début des années 2000 avec des prises de vue récentes, rend sensible cette durée. Entre «Les Jeunes plongeurs» de 2001 et «Mutation, Tanger» de 2023, entre «La Ronde des fillettes» et «La Sieste», c’est une ville entière qui change de peau. Les enfants qui se baignaient dans les fontaines publiques, s’arrosant à grands jets d’eau dans une joie sans calcul, ont aujourd’hui l’âge de leurs pères. Les baraques de plage ont cédé la place à d’autres aménagements, le port s’est déplacé, la métropole s’est étendue. Ouettassi enregistre cette métamorphose sans nostalgie réactionnaire, mais avec la conscience aiguë que ce qui disparaît sans image disparaît deux fois.

En ce sens, son œuvre relève de ce que l’historien Pierre Nora appelait les lieux de mémoire, ces points d’ancrage où une collectivité dépose ce qu’elle craint de perdre. À cette différence près que les lieux de Ouettassi ne sont pas des monuments: ce sont des gestes, des attitudes, des façons d’occuper l’espace. Un homme qui scrute la mer depuis les rochers de la Hafa, des jeunes femmes qui se confient leurs pensées interdites, des garçons pliés en arrière dans cette acrobatie populaire que l’on nomme teqwissa. Ce que le photographe archive, c’est un usage du monde. Et c’est précisément ce qui donne à son travail une valeur qui dépasse de loin l’esthétique: pour l’historien, le sociologue ou l’anthropologue de demain, ces images constitueront un témoignage irremplaçable sur une manière d’habiter la ville qui est en train de s’effacer.

Entre document et poésie

L’une des grandes réussites de l’exposition est de tenir ensemble deux exigences que l’on oppose trop souvent: la vérité du document et la liberté du poème. Ni reportage pur ni fiction, les images de Ouettassi habitent un espace intermédiaire, que la critique a justement désigné comme le lieu où le document devient poésie. Elles sont rigoureusement datées, situées, ancrées dans le réel; mais elles ouvrent toujours sur autre chose qu’elles-mêmes. Une femme face à la mer devient une méditation sur le départ; un enfant et un vieillard, une parabole sur le temps; deux poissons sur un linge blanc, une nature morte d’une gravité presque sacrée.

Le dialogue avec les textes d’Anouar Majid, réunis dans le livre qui accompagne l’exposition, renforce cette double nature. L’écrivain ne légende pas les images: il les prolonge, leur prête une voix, les inscrit dans une histoire longue de Tanger, celle d’une cité toujours tournée vers une autre rive, jamais tout à fait chez elle. Les mots et les images se répondent sans se redoubler, comme deux voix d’un même chant.

On pourrait objecter que la photographie de rue, en noir et blanc et à l’argentique, relève d’un genre déjà exploré, presque désuet. Ouettassi lui-même reconnaît que ce genre occupe aujourd’hui au Maroc une place plus discrète, beaucoup de photographes se tournant vers la mise en scène ou les approches conceptuelles. Mais c’est justement là que réside la singularité de son geste. Contre la vitesse, il oppose la lenteur; contre l’artifice, la présence; contre l’image qui se regarde elle-même, l’image qui regarde les autres. Il y a dans cette fidélité une forme de résistance, et peut-être de courage. Walter Benjamin écrivait que les photographies d’Atget montraient les rues de Paris comme le lieu d’un crime. Celles de Ouettassi montrent les rues de Tanger comme le lieu d’un amour: un amour qui sait qu’il perdra, et qui choisit pourtant de regarder jusqu’au bout.

Un humanisme de l’ombre

Le parcours de Rachid Ouettassi n’est pas celui d’un débutant. Membre de l’Association marocaine d’art photographique depuis 2006, il a exposé à Tanger, Rabat, Casablanca et Fès, mais aussi à Séville, Bruxelles, Arles, Nîmes, Santiago du Chili et Amsterdam; ses images ont été présentées au musée Reina Sofía de Madrid comme au musée Cobra, près d’Amsterdam, dans des expositions consacrées au modernisme marocain. Il a publié «Tanger cité de rêve», «Errance», un livre consacré à Mohamed Choukri et Tanger, ou encore «Grand angle sur Tanger». Cette reconnaissance internationale n’a jamais entamé son ancrage: c’est toujours de Tanger qu’il part, et toujours à Tanger qu’il revient. Il m’a d’ailleurs accompagné dans l’aventure de mon livre «Tanger, fortunes et infortunes d’une ville», et je sais d’expérience combien ce compagnonnage avec la ville est chez lui exigeant et fidèle.

L’essayiste Myriem Cherkaoui parle, à son propos, d’une «résilience désenchantée». L’expression est juste. Il y a chez Ouettassi un désenchantement réel devant ce que devient la ville, mais ce désenchantement ne débouche jamais sur l’amertume ou le renoncement. Il se convertit en travail, en patience, en attention. Le photographe ne se lamente pas: il regarde. Et ce regard est, en lui-même, un acte de réparation.

En sortant de l’exposition, on garde en mémoire cette femme au capuchon gonflé par le vent, debout au bord de la falaise, face à une mer qui est à la fois promesse et perdition. Elle pourrait être l’emblème de toute l’œuvre: une présence humaine, fragile et obstinée, tenant bon face au vent de l’histoire. Rachid Ouettassi ne prétend pas définir Tanger; il en montre des fragments, et ce sont ces fragments, assemblés, qui racontent la richesse et la complexité de la ville. «Tangier, A Tragic Love Story» est l’une des plus belles déclarations d’amour qu’un artiste ait adressées à sa ville. C’est aussi une leçon de regard, de lenteur et de dignité, dont notre époque pressée a le plus grand besoin. Après Tanger, l’exposition poursuit son chemin à Casablanca, à l’American Arts Center, jusqu’au 17 décembre 2026: qu’on se le dise, et qu’on y aille.

Informations pratiques

• Exposition: Tangier, A Tragic Love Story, photographies de Rachid Ouettassi

• Lieu: American Arts Center, 2, rue Khalil Matrane, quartier Gauthier, Casablanca

• Dates: du 20 novembre au 17 décembre 2026

• Partenaire: Galerie Dar D’Art

• Livre: «Tangier, A Tragic Love Story», photographies de Rachid Ouettassi, textes d’Anouar Majid

• Première présentation: galerie Dar D’Art, Tanger, du 17 juin au 10 juillet 2026, dans le cadre du Festival Photo de Tanger