Aucune nation ne vit sans se raconter. Chacune se donne une origine, des ancêtres, des héros, une ligne qui court d’un commencement légendaire jusqu’à nous, puis elle confie ce récit à l’école, aux monuments et à la loi. Cet article met en regard les romans nationaux de la France, de l’Espagne et du Maroc. Il part d’un détour par l’Amazonie, chez un peuple qui se nomme lui-même les «vrais hommes», et s’appuie sur deux notions d’une portée universelle: l’ethnocentrisme, tel que l’a pensé Claude Lévi-Strauss, et l’oubli fondateur décrit par Ernest Renan. Il montre que trois récits très différents obéissent à une même grammaire: un commencement sacralisé, une continuité sans faille, un Autre rejeté au-dehors. Il montre aussi que ces récits sont nécessaires, et que l’histoire savante, loin de les détruire, peut les rendre plus vrais et donc plus partageables.

Le Dit des vrais hommes

Il y a plus de quarante ans, nous avons lu un livre qui ne nous a jamais quittés. En 1978, l’anthropologue André-Marcel d’Ans publiait Le Dit des vrais hommes, un recueil des mythes, contes et traditions des Cashinahua, un peuple de la forêt amazonienne établi entre le Pérou et le Brésil actuels (d’Ans, 1978). Le titre du livre traduisait le nom que ce peuple se donne. «Cashinahua» est en effet un nom reçu des voisins; entre eux, ils se disent huni kuin, les «vrais hommes», et appellent leur langue hancha kuin, les «vraies paroles».

Mohamed Métalsi.

Les récits recueillis par d’Ans disent tout ce dont une communauté a besoin pour se tenir debout dans le monde: un territoire et ses seuils, une origine et des ancêtres communs, un ordre des choses qui explique pourquoi le soleil se lève et pourquoi l’on vit ici plutôt qu’ailleurs. Ils disent surtout un partage, discret mais décisif, entre ceux qui appartiennent au cercle et ceux qui en restent à l’extérieur. D’un côté les vrais hommes, qui parlent les vraies paroles; de l’autre, des êtres qui leur ressemblent, mais qui ne le sont pas tout à fait.

Ce geste n’a rien d’une curiosité amazonienne, et c’est ce qui nous a frappés à la première lecture. Les sociétés modernes ne l’ont pas aboli: elles l’ont déplacé, agrandi, outillé. Les structures matérielles du monde ont changé profondément, et l’on passe aujourd’hui en quelques heures d’un continent à l’autre. Les structures mentales qui séparent le Nous des Autres, elles, demeurent, comme un invariant anthropologique qui traverse les siècles. Le roman national en est la forme savante et moderne. C’est un récit façonné par l’État et ceux qui le servent, chroniqueurs, écrivains, auteurs de manuels, puis enseigné par des maîtres, célébré lors des fêtes nationales et protégé par la loi.

Cet article clôt une série consacrée aux signes de la souveraineté. Après l’État-nation, la ligne (la frontière), l’étoffe (le drapeau), la voix (l’hymne) et le mot (la devise), il reste le récit, qui donne sens à tous les autres. Par «roman national», nous entendons ce récit des origines et du destin qu’un État transmet à ses citoyens par l’école, les commémorations, les monuments et le droit. La méthode reste la comparaison: mis côte à côte, les récits de la France, de l’Espagne et du Maroc s’éclairent les uns les autres, et aucun n’est une exception. Dans chacun, nous poserons les mêmes questions: où le récit place-t-il son commencement, comment construit-il sa continuité, qui désigne-t-il comme l’Autre, et quelle devise l’État a-t-il choisie pour se résumer?

Deux clés universelles: l’ethnocentrisme et l’oubli

La première clé est l’ethnocentrisme, c’est-à-dire la tendance à juger les autres cultures à l’aune de la sienne. En 1952, dans Race et histoire, un texte écrit pour l’Unesco au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Claude Lévi-Strauss rappelle que l’idée d’une humanité commune est une idée tardive et fragile. Pour la plupart des sociétés, écrit-il, «l’humanité cesse aux frontières de la tribu», au point que beaucoup de peuples «se désignent d’un nom qui signifie les ‘hommes’» (Lévi-Strauss, 1987 [1952], p. 21). Les huni kuin en offrent un exemple parfait. Lévi-Strauss en tire une leçon qui retourne l’accusation contre l’accusateur: «Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie» (ibid.).

L’Afrique du Nord offre un exemple plus proche de nous. «Berbère» est le nom que les autres ont donné à ses premiers habitants; on le rattache au grec «barbaros», l’étranger dont on ne comprend pas la langue. Eux-mêmes s’appellent Imazighen (au singulier Amazigh), nom que l’on traduit souvent par «hommes libres»: le linguiste Salem Chaker juge ce sens non établi, tout en notant que beaucoup de noms de peuples portent précisément ce sens. Le «barbare» des uns est l’«homme libre» des autres: partout, on se nomme soi-même pleinement humain, et l’on nomme les autres par ce qui leur manque.

Notre titre fait écho au livre de Tzvetan Todorov, Nous et les autres (Todorov, 1989). L’ethnocentrisme ne loge pas seulement dans le mépris de l’étranger; il prend une forme plus subtile, et plus difficile à reconnaître, lorsqu’une société présente ses propres valeurs comme celles de toute l’humanité. On ne rejette plus alors l’Autre: on lui demande de nous ressembler, et l’on mesure sa valeur à la distance qui l’en sépare. Ce second visage est le plus trompeur, parce qu’il se croit généreux. Il ne ferme pas la porte; il fixe le prix d’entrée.

La seconde clé est l’oubli. En 1882, dans sa conférence de la Sorbonne, Qu’est-ce qu’une nation?, Ernest Renan pose une phrase d’une audace rare: «L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation» (Renan, 1882). Presque toute nation est née d’une violence, conquête, annexion ou guerre civile; pour que vainqueurs et vaincus se reconnaissent dans un même Nous, il faut que la blessure se referme, et elle ne se referme qu’en se taisant. Tout citoyen français, dit Renan, «doit avoir oublié la Saint-Barthélemy» (le massacre des protestants, à Paris puis dans tout le royaume, en août 1572). Mais l’oubli ne suffit pas: la nation repose aussi sur «la possession en commun d’un riche legs de souvenirs» et sur un «plébiscite de tous les jours», un consentement sans cesse renouvelé qui a besoin d’un récit pour se nourrir. C’est en ce sens qu’elle est une «communauté imaginée» (Anderson, 1996 [1983]): un berger de l’Atlas, un pêcheur d’Andalousie ou un ouvrier du Nord ne rencontreront jamais la plupart de leurs compatriotes, et ce sont l’école, le journal, la carte et le calendrier des fêtes qui leur donnent le sentiment d’appartenir à un même corps. Imaginée ne veut pas dire fausse: la fiction devient réelle dès lors qu’on vit et qu’on meurt pour elle.

Le roman national tient ensemble ces deux gestes, et c’est ce qui fait à la fois sa force et sa fragilité. Il invente un passé commun, et il en oublie les morceaux qui ne cadrent pas. Il rassemble, et en rassemblant, il exclut. L’ethnocentrisme lui donne ses contours; l’oubli lui donne sa cohérence. C’est avec ces deux clés en main que nous pouvons maintenant entrer dans les trois récits.

France: la personne éternelle

Le roman national français commence par un acte de foi. La France s’y est rêvée comme une personne, dotée d’une âme, d’un caractère et d’une vocation. En 1833, l’historien Jules Michelet en donne la formule la plus célèbre: «L’Angleterre est un empire, l’Allemagne un pays, une race; la France est une personne.» Une personne n’a pas à se justifier: elle est. Deux ans plus tôt, Michelet voyait déjà en elle le «pilote de l’humanité».

L’école de la troisième République a recueilli cette vision et l’a enseignée comme une évidence à des générations d’enfants. Pierre Nora a montré comment le «Petit Lavisse», le manuel d’histoire d’Ernest Lavisse, devint une sorte d’évangile de la République. L’historienne Suzanne Citron en a fait, dans Le Mythe national, l’objet d’une critique devenue classique. Elle montre que l’école a transmis un récit linéaire, peuplé d’images devenues proverbiales: «Nos ancêtres les Gaulois», le baptême de Clovis (le roi franc converti au christianisme vers l’an 500), Jeanne d’Arc, les soldats de l’an 2 (les volontaires qui défendirent la jeune République en 1793-1794). Ce récit fait exister la France avant elle-même, dès la Gaule, qui ne coïncidait pourtant ni avec le territoire ni avec les peuples de la France actuelle, comme une «France éternelle», sans commencement et promise à son destin. Citron va jusqu’à parler d’une véritable théologie, celle d’une France «être incréé». Et ce récit laisse dans l’ombre les vaincus et les conquêtes, jusqu’à l’empire colonial (Citron, 2017 [1987]).

Le roman a aussi ses héros, et nul n’y occupe plus de place que Jeanne d’Arc. Brûlée à Rouen en 1431, longtemps à demi oubliée, elle ne devient une héroïne nationale qu’au 19ème siècle, avec les pages enflammées que lui consacre Michelet en 1841 et les manuels de la 3ème République. Chaque camp a façonné la sienne: pour les républicains, la fille du peuple abandonnée par son roi et brûlée par un tribunal d’Église; pour les catholiques, la sainte que Rome canonise en 1920; après 1870, la Lorraine qui chasse l’envahisseur; sous l’Occupation, l’emblème de Vichy contre l’Angleterre, mais aussi celui de la Résistance; pour le Front national enfin, parti d’extrême droite devenu en 2018 le Rassemblement national, qui a longtemps défilé chaque 1er mai devant sa statue, l’icône d’une France assiégée par l’étranger. L’historien allemand Gerd Krumeich, qui a retracé ces métamorphoses, en conclut qu’«une Jeanne objective ne saurait s’écrire». Elle n’appartient à aucun de ces camps, et c’est pourquoi tous peuvent la revendiquer: le héros national est moins une personne qu’un miroir, où chaque époque contemple son propre visage.

On retrouve ici, sous l’habit républicain, le geste des «vrais hommes». Un peuple qui se dit sans commencement se place hors de l’histoire, et donc au-dessus de ceux qui en ont un. Les Gaulois deviennent des ancêtres que l’on se choisit, et ce choix dessine en creux ceux qui n’en descendent pas.

Une légende tenace veut pourtant que la France coloniale ait fait réciter «Nos ancêtres les Gaulois» aux écoliers d’Afrique et du Maghreb. L’image est saisissante: de petits écoliers africains ou maghrébins ânonnant une généalogie qui n’est pas la leur. Elle est, pour l’essentiel, fausse. Dès 1928, Georges Hardy, l’un des artisans de la politique scolaire en Afrique-occidentale française, s’indignait de cette «calomnie»; l’école coloniale revendiquait au contraire un enseignement «adapté», centré sur l’histoire et la géographie de l’Afrique de l’Ouest, ainsi que l’a montré l’historienne Carole Reynaud-Paligot. Mais cette adaptation n’était pas un égard. Elle reposait sur une hiérarchie des peuples: les Gaulois restaient les ancêtres du Nous, et l’on se gardait bien de les offrir aux Autres. La République proclamait l’universel, mais ne partageait pas sa généalogie.

Il fallait aussi au roman national un Autre venu du Sud, et la «bataille de Poitiers» le lui a fourni. L’épisode montre comment un fait mal connu, dont les historiens discutent encore la portée, devient un mythe. En 732 ou 733, quelque part entre Poitiers et Tours, une troupe venue d’al-Andalus, province qui s’étendait alors au nord des Pyrénées jusqu’à Narbonne, sans doute partie en quête de butin, se heurte aux Francs de Charles Martel (un peuple germanique venu d’outre-Rhin, installé en Gaule au 5ème siècle, et qui a donné son nom à la France). Son chef, ‘Abd al-Rahmân al-Ghâfiqî, que les sources font gouverneur d’al-Andalus, y trouve la mort; les chroniques chrétiennes appellent ses hommes «Sarrasins». Ce n’était sans doute pas une invasion, mais un raid comme il en partait souvent des confins. Les sources sont rares et partiales: les chroniques franques servent la gloire de Charles Martel, et les textes arabes, plus tardifs, ne retiennent guère que le lieu, Balâṭ al-Shuhadâ’, la «chaussée des martyrs». L’affrontement n’a d’ailleurs pas mis fin à la présence musulmane en Gaule: Narbonne reste musulmane plusieurs décennies encore (Sénac, 2023).

Longtemps, cet épisode reste aux marges de l’histoire de France. C’est au 19ème siècle qu’il entre dans le grand récit: entre 1834 et 1837, Louis-Philippe le fait peindre par Charles de Steuben pour la Galerie des Batailles de Versailles, au moment même où la France conquiert l’Algérie, et il devient le mythe du rempart dressé contre l’islam (Blanc et Naudin, 2015). Le récit que nous avons reçu ne vient donc pas du 8ème siècle, mais du 19ème. Contre ce mythe, la tentation inverse serait de nier l’événement; l’historien n’a pas à choisir entre la légende et son démenti, mais à rendre à l’épisode sa juste mesure.

La devise de la République, «Liberté, Égalité, Fraternité», inscrite à l’article 2 de la Constitution de 1958, condense ce roman tout entier. Elle ne parle ni d’un sol ni d’un sang; elle s’adresse au genre humain. C’est l’universel fait nation, et c’est sa grandeur. Mais cette ambition a son revers, celui que décrivait Todorov: à force de parler au nom du genre humain, une nation peut finir par croire que le genre humain doit lui ressembler. La 3ème République en a donné l’exemple. À partir des années 1870, alors que la France étend ses possessions en Afrique et en Indochine, publicistes puis hommes politiques affirment qu’elle seule a pour mission de «civiliser» les peuples qu’elle soumet. Toutes les puissances européennes se réclamaient alors de la civilisation, mais seule la France républicaine fit de cette «mission civilisatrice» une doctrine officielle, ainsi que l’a montré l’historienne Alice Conklin. L’idée permettait de masquer une contradiction profonde: une République fondée sur les droits de l’homme conquérait par la force des peuples à qui elle refusait ces mêmes droits.

Espagne: la perte et la restauration

Le roman national espagnol commence par une blessure. Dès le 13ème siècle, l’archevêque Rodrigo Jiménez de Rada raconte l’histoire de la Péninsule comme une «perte» suivie d’une «restauration». En 711, la monarchie wisigothe (celle d’un peuple germanique qui régnait depuis le 5ème siècle sur une population hispano-romaine) tombe sous les coups de troupes venues d’Afrique du Nord, en majorité berbères et conduites par Târiq ibn Ziyâd. Vers 722, à Covadonga, dans les montagnes des Asturies, un chef chrétien nommé Pelayo remporte une victoire sur une troupe musulmane, et le récit fait de ce combat le premier pas d’un long relèvement (Ríos Saloma, 2011). Tout est en place: une chute, un sursaut, une promesse.

Ce récit religieux devient un récit national au 19ème siècle, quand l’Espagne, qui a perdu l’essentiel de son empire américain, cherche ce qui fait d’elle une nation. Pelayo devient alors le fondateur de l’Espagne, et Covadonga son acte de naissance. Le mot même de Reconquista, «reconquête», ne se répand qu’après 1850. Il porte en lui toute une thèse: les royaumes chrétiens du Nord n’auraient fait que reprendre, en huit siècles, une terre qui leur appartenait déjà. Il dessine ainsi une ligne continue, de Covadonga jusqu’aux rois du 19ème siècle, sans rupture et sans partage (Ríos Saloma, 2011). Dans ce récit, l’Espagne se confond avec le catholicisme, une foi pourtant née en Orient, en Palestine, et venue dans la Péninsule par les routes de l’Empire romain; les huit siècles d’al-Andalus, eux, ne sont plus qu’une longue parenthèse étrangère, une occupation que l’histoire aurait refermée, comme l’a montré José Álvarez Junco.

Ce récit trouve son couronnement en 1492, et une reine pour l’incarner. Cette année-là, Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, les «Rois Catholiques», prennent Grenade, dernier royaume musulman de la Péninsule, et ordonnent l’expulsion des juifs qui refusent le baptême. Le roman national fait de leur mariage l’acte de naissance d’une Espagne une et catholique: sous Franco, les manuels scolaires répètent qu’en se mariant, les Rois Catholiques ont créé l’unité de l’Espagne. Le régime, né d’un soulèvement militaire et non des urnes, cherchait dans la figure d’Isabelle la légitimité qui lui manquait; il la présentait comme le trait d’union entre l’Espagne glorieuse d’autrefois et son «Nouvel État», selon l’analyse de l’historienne Elena Maza Zorrilla. Les emblèmes du couple royal, le joug et les flèches, devinrent ceux de la Phalange, puis entrèrent dans les armoiries de l’Espagne franquiste. Un symbole du 15ème siècle servait ainsi de blason à une dictature du 20ème.

«Les trois romans nationaux accomplissent pourtant le geste des Cashinahua: ils placent leur commencement hors du temps ordinaire, tracent une ligne continue jusqu’à nous et un cercle autour d’un Nous» — Mohamed Métalsi

Ce récit a besoin d’un Autre, et il lui donne un visage. Saint Jacques, l’apôtre dont la tombe attire depuis le Moyen Âge les pèlerins à Compostelle, devient Santiago Matamoros, le «tueur de ‘Maures’». Les chroniques médiévales le font descendre du ciel pour combattre aux côtés des chrétiens, et le cri «Santiago!» devient un cri de guerre. Puis Matamoros franchit l’Atlantique avec les conquistadors, et le voici devenu Mataindios, le «tueur d’Indiens». L’ennemi a changé de continent, de langue et de couleur; la figure, elle, demeure intacte. Rien ne montre mieux que l’Autre n’est pas une personne, mais une place dans le récit, que l’on attribue à qui l’on veut. José Antonio González Alcantud a montré comment s’est formée en Espagne cette figure du «Maure», lo moro, stéréotype né de ce qu’il nomme les «logiques de la défaite» (González Alcantud, 2002).

Les historiens eux-mêmes se sont divisés sur ce roman. Au milieu du 20ème siècle, deux grands savants espagnols en exil s’opposaient déjà: pour l’un (Américo Castro), l’Espagne était née de la coexistence, conflictuelle mais féconde, des chrétiens, des «Maures» et des juifs; pour l’autre (Claudio Sánchez-Albornoz), elle possédait une essence antérieure à l’islam, qui lui aurait survécu. Le débat n’est pas clos. La conquête de 711 continue de nourrir deux déformations opposées (García Sanjuan, 2013). La première en fait la ruine originelle que la Reconquista viendrait réparer; la seconde nie qu’elle ait jamais eu lieu, et fait naître al-Andalus sur place, sans conquête. L’une rejette l’Autre hors de l’histoire; l’autre l’efface en le fondant dans le Nous. Ce sont les deux pièges qui guettent tout récit national, et que nous avons déjà rencontrés à Poitiers: le mythe et le contre-mythe.

La langue, pourtant, garde ce que le récit voulait oublier. Quelque quatre mille mots espagnols, toponymes compris, viennent de l’arabe, qui fut jusqu’au 16ème siècle, après le latin, la première source du vocabulaire castillan (Lapesa, 1981). Cet arabe était celui d’al-Andalus, que beaucoup de nouveaux venus d’Afrique du Nord avaient appris après l’amazighe, leur langue première; celle-ci a laissé surtout des noms de lieux, comme Mequinenza, en Aragon, qui porte celui des Miknâsa, la tribu amazighe qui a aussi donné son nom à Meknès. L’huile (aceite, de al-zayt), le maire (alcalde, de al-qâḍî, le juge), le canal d’irrigation (acequia), le Guadalquivir (al-wâdî al-kabîr, «le grand fleuve») et jusqu’au souhait le plus quotidien, ojalá, «si Dieu le veut»: l’espagnol parle l’Autre à chaque phrase. Il en va de même des monuments et des usages, de l’Alhambra de Grenade à la mosquée-cathédrale de Cordoue, de l’art mudéjar (celui des artisans musulmans demeurés sous domination chrétienne) à la musique dite «andalouse», encore jouée à Fès et à Tétouan, ou au Tribunal des eaux de Valence, inscrit en 2009 au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Le Nous espagnol est fait, pour une part, de cet Autre qu’il avait mis entre parenthèses.

La devise espagnole, Plus Ultra («Plus loin»), dit un autre roman, celui de l’empire. Le jeune roi Charles Ier, futur empereur Charles Quint, l’adopte au début du 16ème siècle. Elle défie l’ancien interdit du Non plus ultra, «rien au-delà», que la légende gravait sur les colonnes d’Hercule, aux portes du détroit de Gibraltar, là où finissait le monde connu. La loi du 5 octobre 1981 l’inscrit toujours sur les armoiries du royaume. L’ironie de l’histoire est profonde. Ce détroit tient son nom du rocher de Gibraltar, en arabe Jabal Târiq, le «mont de Târiq», du nom du chef berbère qui le franchit en 711. Le seuil où commence al-Andalus est aussi celui d’où s’élance la devise de l’expansion espagnole. Le roman national a beau vouloir tenir l’Autre à distance, il porte son nom inscrit dans sa propre géographie.

Maroc: une nation qui se raconte depuis Fès

Le roman national marocain commence par une fondation sacrée, le plus souvent datée de 788. Les chroniques, toutes postérieures de plusieurs siècles, en donnent le récit: Idrîs ibn ‘Abd Allâh, descendant du Prophète réfugié au Maghreb après la répression abbasside, arrive à Walîlî, l’antique Volubilis, sans armée ni trésor, et le chef de la tribu amazighe des Awraba, Isḥâq ibn ʿAbd al-Ḥamîd, le reconnaît pour imam. Les mêmes chroniques font naître son fils, Idrîs II, après sa mort, d’une mère awraba: le fondateur venu d’Orient aurait ainsi, dès l’origine, une lignée à moitié amazighe. Elles attribuent enfin la fondation de Fès tantôt au père, en 789, tantôt au fils, en 809. De tout cela, l’historien ne peut tenir pour sûr que peu de choses: quelques monnaies frappées au nom d’Idrîs attestent une autorité, sans dire qui l’exerçait. Tout porte à croire, pourtant, que l’alliance profitait aux deux: les Awraba apportaient la force, Idrîs la légitimité d’une lignée sacrée. C’est de ce moment que l’école, les manuels et les commémorations datent la naissance de l’État marocain. En 2008, le Royaume a célébré à Fès, en un même anniversaire, les 1.200 ans de la ville et ceux de la royauté.

Où le récit place-t-il son commencement, et sur quelles sources? Le récit le plus détaillé de la fondation de Fès, le Rawḍ al-Qirṭās d’Ibn Abî Zarʿ, est rédigé au 14ème siècle, plus de cinq siècles après les faits, à la cour des Mérinides: c’est un récit de commande. Dynastie zénète sans ascendance prophétique, les Mérinides avaient besoin de la filiation idrisside; la chronique fait donc d’Idrîs II un saint fondateur, et de Fès une ville prédestinée. Les témoins plus anciens sont bien plus sobres: au 10ème siècle, le géographe Ibn Ḥawqal ne décrit que deux bourgades riches en eaux et en moulins; au 11ème, al-Bakrî voit encore deux cités séparées par l’oued, la «Rive des Kairouanais» et la «Rive des Andalous». La tradition attribue la fondation de leurs mosquées, vers 859, à deux sœurs venues de Kairouan, Fâṭima al-Fihriyya et Maryam; belles figures, mais que seuls des récits postérieurs connaissent. L’archéologie confirme cette modestie: aucune trace probante de palais ni de remparts idrissides, et une Qarawiyyîn primitive d’environ 350 m², qui ne s’agrandit qu’à partir des Almoravides et n’atteint ses quelque 6.000 m² que sous les Mérinides, près de six siècles plus tard (Métalsi, 2025). L’historien Chafik Benchekroun conclut que l’histoire des deux Idrîs relève encore davantage de l’imaginaire collectif que de la discipline historique (Benchekroun, 2011).

Comment le récit construit-il ensuite sa continuité? Entre les Idrissides et les Alaouites se succèdent des dynasties venues du désert, de la montagne ou des steppes, chacune imposée par les armes et fondée sur sa propre légitimité, et la première grande capitale d’un ensemble unifié fut Marrakech, non Fès. Le passage d’une dynastie à l’autre a parfois duré des décennies, comme entre la mort du sultan saadien Aḥmad al-Manṣûr, en 1603, et l’entrée des Alaouites à Fès, en 1666; au sein d’une même dynastie, l’héritage restait souvent disputé, comme après la mort de Moulay Ismaïl, en 1727. Le pouvoir, du reste, n’a presque jamais couvert tout le territoire: montagnes et marges désertiques ne reconnaissaient au sultan qu’une autorité lointaine et négociée, que la période coloniale figera dans l’opposition du bled makhzen (le pays de l’administration du sultan) et du bled siba (le pays insoumis). La continuité a été tissée après coup, par des gestes de mémoire: au 15ème siècle, on «redécouvre» à Fès la tombe d’Idrîs II, dont aucune source contemporaine ne fixait l’emplacement; les Alaouites, puis l’État indépendant, restaurent à leur tour les mausolées idrissides. Le nom même de «Maroc» appelle la prudence: l’arabe dit al-Maghrib, «l’Occident», quand les langues européennes gardent la mémoire de Marrakech (Marrocos, Marruecos, Maroc, Morocco). Parler du «Maroc» au 8ème siècle, comme de la «France» dès la Gaule, c’est déjà faire le geste du roman national, qui trace, comme la Reconquista ou le «Petit Lavisse», une ligne sans rupture là où l’histoire est faite de ruptures et de recommencements.

Que laisse-t-il enfin dans l’ombre? Avant tout, ce qui le précède. Le «Maroc» n’est pas né avec Idrîs Ier, et l’archéologie restitue à son passé une profondeur vertigineuse. À Jebel Irhoud, dans la région de Marrakech-Safi, ont été mis au jour les plus anciens restes connus d’Homo sapiens, datés d’environ 300.000 ans. Le pays a connu ensuite les comptoirs phéniciens, le royaume de Maurétanie et son roi savant Juba II, puis la province romaine. Idrîs Ier lui-même s’établit dans une ville romaine, Volubilis, où les fouilles ont identifié une nécropole idrisside: le récit des origines commence dans une ville déjà ancienne de plusieurs siècles. Il oublie aussi les États qui ont précédé les Idrissides ou vécu à leurs côtés: l’émirat de Nekor, dans le Rif, fondé vers 710 et qui dura trois siècles; le royaume des Berghouata, sur la plaine atlantique de la Tamesna, de 744 au milieu du 11ème siècle, avec son islam hétérodoxe; l’émirat de Sijilmassa, fondé vers 757 par des Miknâsa (ceux-là mêmes qui ont donné leur nom à Meknès et à Mequinenza), et porte du commerce transsaharien. Trois États nés avant 788, auxquels le récit officiel ne fait presque aucune place, parce qu’ils ne cadrent pas avec la ligne qui va de Fès à Rabat.

Le roman national moderne, lui, naît sous le Protectorat (1912-1956), en réaction au choc de la colonisation (Laroui, 1977). Le récit officiel en fixe la naissance au 16 mai 1930: ce jour-là, le Protectorat français publie un dahir (un décret signé par le sultan) qui règle la justice dans les tribus dites «de coutume berbère». Ses adversaires le baptisent aussitôt «dahir berbère», et l’on récite dans les mosquées le Yâ Latîf («Ô Bienveillant», l’un des noms de Dieu). Ce récit a porté la lutte pour l’indépendance, et c’est là sa grandeur; mais il a aussi laissé dans l’ombre d’autres mémoires, notamment amazighes. Le journaliste Abdellah Tourabi rappelle qu’au début des années 1930, l’idée même d’une «nation marocaine» restait étrangère à la plupart des habitants, qui se définissaient par leur ville, leur tribu ou leur foi (Tourabi, 2025). La nation n’a pas précédé son récit: elle en est née.

Ce récit a pourtant une vertu considérable. Il a donné à des populations très diverses, citadines et rurales, amazighophones et arabophones, un centre, une profondeur et une légitimité communes, et il a permis au Maroc d’aborder l’indépendance en s’appuyant sur une monarchie déjà enracinée, là où tant d’États nouveaux devaient tout inventer (Métalsi, 2025). Il disposait d’une matière rare: une monarchie ancienne, un pays qui n’a jamais connu la tutelle ottomane, et le chérifisme, cette légitimité fondée sur la descendance du Prophète.

Né avec les Idrissides, revenu au premier plan avec les Saadiens puis les Alaouites, le chérifisme est le fil que le récit tend d’Idrîs Ier au souverain d’aujourd’hui. Au sommet de cette pyramide du sacré se tiennent les deux Idrîs, vénérés à Moulay Idriss du Zerhoun et à Fès; c’est pourquoi les grandes dynasties amazighes, Almoravides, Almohades et Mérinides, qui ont pourtant bâti des empires, y tiennent une place plus discrète. Surtout, la continuité que le récit prête aux dynasties, la société l’a bien souvent assurée elle-même: les zaouïas (zawâya, les maisons des confréries religieuses) accueillaient et arbitraient, les oulémas de Fès conféraient au souverain la bayʿa, le serment d’allégeance, et les corporations des villes comme les assemblées des tribus (jmâʿa) réglaient la vie de tous les jours. Trône et société se sont ainsi soutenus l’un l’autre. La bayʿa, renouvelée à chaque règne, n’est pas si loin du «plébiscite de tous les jours» de Renan: un consentement sans cesse redemandé.

La devise du Royaume, «Dieu, la Patrie, le Roi» (Allâh, al-Waṭan, al-Malik), fixée à l’article 4 de la Constitution de 2011, résume ce roman en trois mots. L’ordre des termes est une théologie politique: Dieu précède la Patrie, qui précède le Roi, et la nation se tient entre une transcendance et une dynastie. Mais le récit marocain s’ouvre aujourd’hui, peut-être plus vite que les deux autres. La formule des «douze siècles» est de plus en plus discutée, et des récits faisant remonter l’État marocain avant l’islam prennent place, jusque dans le discours officiel (Tourabi, 2025). La Constitution de 2011 fait de l’amazighe une langue officielle et reconnaît les «affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen» de l’identité nationale. Les historiens réunis par l’Institut royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc ont voulu, pour leur part, éviter «l’écueil d’une approche dynastique» (Kably, 2011). Le roman national ne disparaît pas: il s’élargit, et c’est ainsi qu’il reste vivant.

Trois devises, donc, et trois histoires: celle d’un peuple qui se veut universel, celle d’un empire qui voulait aller toujours plus loin, celle d’une monarchie qui se dit sacrée. Toutes disent un Nous.

Le récit et la vérité

Les trois romans que nous avons parcourus ne se ressemblent pas. La France raconte une personne éternelle devenue universelle, l’Espagne un royaume né d’une perte et d’une restauration, le Maroc une nation tenue par Dieu, la Patrie et le Roi depuis la fondation sacrée de Fès. Tous accomplissent pourtant le geste des Cashinahua: ils placent leur commencement hors du temps ordinaire, tracent une ligne continue jusqu’à nous et un cercle autour d’un Nous. Ce récit n’est pas un mensonge qu’il suffirait de dénoncer. Il répond au besoin très ancien de se dire «vrais hommes»; sans lui, pas de «plébiscite de tous les jours», et sans doute pas de nation du tout.

Il n’appartient pas pour autant au passé. Il reste une ressource politique, surtout pour qui veut dresser le Nous contre les Autres: en France, l’extrême droite identitaire commémore Poitiers comme une victoire de civilisation (Blanc et Naudin, 2015); en Espagne, le parti Vox a lancé en 2019 sa campagne électorale à Covadonga. Aucun camp n’en a le monopole, et le procédé est partout le même: sacraliser la nation et faire de son histoire une arme plutôt qu’un savoir. Les historiens, eux, ont changé de regard. Depuis que l’école des Annales, née de la revue fondée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre, a détourné l’histoire du seul récit des rois et des batailles, le roman national est devenu lui-même un objet d’étude, en France, en Espagne comme au Maroc. L’histoire savante y trouve des conquérants parmi les ancêtres, des ruptures dans la continuité, des villes antiques sous les fondations sacrées. Renan l’avait dit: le progrès des études historiques est souvent un danger pour la nationalité. Mais ce travail ne détruit pas la nation; il lui rend une histoire plus vraie, et donc plus partageable.

La tâche n’est donc pas d’abolir les récits, mais d’apprendre à les lire comme des récits, et d’accepter qu’un peuple soit plus grand d’avoir plusieurs commencements. La leçon de Lévi-Strauss vaut ici comme une boussole: le barbare n’est pas l’Autre, c’est celui qui croit à la barbarie de l’Autre. Un roman national qui fait place aux Autres ne s’affaiblit pas. Il cesse seulement d’être un mur, pour devenir un seuil.

Bibliographie:

Théorie de la nation et de l’altérité

Anderson, Benedict, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996 [éd. orig.: Imagined Communities, Londres, Verso, 1983]. d’Ans, André-Marcel, Le Dit des vrais hommes. Mythes, contes, légendes et traditions des Indiens Cashinahua, Paris, Union générale d’éditions, coll. «10/18», 1978. Lévi-Strauss, Claude, Race et histoire, Paris, Denoël, coll. «Folio essais», 1987 [1re éd.: Paris, Unesco, 1952]. Renan, Ernest, Qu’est-ce qu’une nation?, Paris, Calmann Lévy, 1882. Todorov, Tzvetan, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Seuil, 1989.

France

Blanc, William et Naudin, Christophe, Charles Martel et la bataille de Poitiers. De l’histoire au mythe identitaire, Paris, Libertalia, 2015. Citron, Suzanne, Le Mythe national. L’histoire de France revisitée, Paris, Éditions de l’Atelier, 2017 [1re éd.: Paris, Éditions ouvrières, 1987]. Krumeich, Gerd, Jeanne d’Arc à travers l’histoire, Paris, Belin, 2017 [1ère éd. fr.: Paris, Albin Michel, 1993]. Sénac, Philippe, L’autre bataille de Poitiers. Quand la Narbonnaise était arabe (8ème siècle), Paris, Armand Colin, 2023.

Espagne

García Sanjuan, Alejandro, La conquista islámica de la península Ibérica y la tergiversación del pasado, Madrid, Marcial Pons, 2013. González Alcantud, José Antonio, Lo moro. Las lógicas de la derrota y la formación del estereotipo islámico, Barcelone, Anthropos, 2002. Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 9ème éd., 1981. Ríos Saloma, Martín F., La Reconquista. Una construcción historiográfica (siglos 17ème-19ème), Mexico/Madrid, UNAM/Marcial Pons, 2011.

Maroc

Benchekroun, Chafik T., «Les Idrissides: l’histoire contre son histoire», Al-Masāq, vol. 23, n° 3, 2011, p. 171-188. Kably, Mohamed (dir.), Histoire du Maroc. Réactualisation et synthèse, Rabat, Institut royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc, 2011. Laroui, Abdallah, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912), Paris, Maspero, 1977. Métalsi, Mohamed, «Fez, entre la fundación y la fabricación de la historia», trad. José Antonio González Alcantud, Imago Crítica, n° 11, 2025, p. 75-106.

Sources consultées

Constitutions française (1958, art. 2) et marocaine (2011, préambule, art. 4 et 5); loi espagnole 33/1981 sur les armoiries. «Fès fête ses 1.200 ans», Bladi.net, 2008. Tourabi, Abdellah, «Faire nation», TelQuel, 4 avril 2025.