Sahara marocain: ovation parlementaire pour la résolution du Conseil de sécurité

Le Parlement marocain célébrant la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, le 3 novembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/11/2025 à 18h58

VidéoUne séance extraordinaire du Parlement a célébré la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU consacrant l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine. Les représentants des deux Chambres ont salué un tournant historique, rendant hommage à la vision royale et à l’engagement national en faveur de l’intégrité territoriale.

Debout comme un seul homme, les deux chambres réunies du Parlement ont fortement salué ce lundi la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU officialisant l’initiative marocaine de l’autonomie sous souveraineté marocaine du Sahara, à quelques jours du 6 novembre, date du 50ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.

Présidées par Rachid Talbi Alami, chef de la Chambre des représentants, et Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers, les deux Chambres ont tenu ce lundi une séance extraordinaire pour, d’une part, féliciter l’ONU d’avoir reconnu le plan d’autonomie et, d’autre part, rendre hommage à la sagesse et à la vision du roi Mohammed VI ainsi qu’à la lutte persévérante de tout le peuple en faveur de son Sahara.

Dans une allocution, Rachid Talbi Alami a déclaré que le vote de la résolution 2797 sur le Sahara marocain «ne concrétise pas seulement les droits historiques fermes et la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud mais également une confiance et une reconnaissance de la communauté internationale en faveur du modèle politique et institutionnel marocain». «Les bases de développement et les valeurs de ce modèle ont renforcé notre vision et notre choix démocratique qui incluent des aspects politique et socio-économique», a-t-il estimé.

Talbi Alami a poursuivi que «cette étape de notre histoire décisive, nous devons, en tant que composante politique, poursuivre notre contribution d’édification institutionnelle en vue de gagner les défis du progrès et du développement, unis derrière Sa Majesté le Roi». Il a en outre mis l’accent sur le développement de la diplomatie parallèle auprès de la communauté internationale.

Abondant dans le même sens, le président de la Chambre des conseillers s’est déclaré fier d’appartenir aux provinces sahariennes. Mohamed Ould Errachid faisait allusion à ses origines sahariennes puisqu’il est né à Laayoune. Le président a lui aussi félicité le Maroc pour sa glorieuse Marche verte qui avait permis la récupération des provinces sahariennes de la puissance coloniale espagnole en 1975, en saluant l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Lire aussi : À Laâyoune, les chioukhs des tribus sahraouies saluent la résolution onusienne qui «consacre la légitimité pleine et entière de la souveraineté du Maroc sur son Sahara»

Pour sa part, Khali Hana Ould Errachid, qui est l’oncle de Mohamed Ould Errachid, a qualifié de frères sahraouis le Polisario et les habitants des camps de Tindouf. «Les Sahraouis de Tindouf sont des Marocains même s’ils ont fondé une république», a-t-il affirmé.

En plaçant l’unité nationale au cœur de son message et en saluant l’évolution décisive du dossier au sein des instances onusiennes, le Parlement inscrit cette étape dans la continuité d’un demi-siècle d’engagement et de mobilisation nationale autour du Sahara marocain.

#Sahara#Sahara marocain#Conseil de sécurité de l'ONU#Parlement marocain#Chambre des conseillers#chambre des représentants#Provinces du Sud#intégrité territoriale

