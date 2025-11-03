Résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara: Netanyahu salue un «triomphe» marocain et félicite le Roi

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a adressé, dimanche 2 novembre, ses félicitations au roi Mohammed VI à la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d’une résolution soutenant le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara sous souveraineté marocaine.

Dans un message publié sur le réseau social X (anciennement Twitter), Netanyahu a salué ce qu’il considère comme une victoire diplomatique majeure pour le Royaume.«Je souhaite féliciter Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution qui soutient le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara sous souveraineté marocaine», a-t-il déclaré, ajoutant que cette adoption représentait «le triomphe d’une diplomatie marocaine déterminée et de longue haleine».

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 2, 2025

Cette déclaration intervient dans la continuité du soutien affirmé d’Israël à la position marocaine. En juillet 2023, l’État hébreu avait officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cette reconnaissance avait été formalisée dans une lettre adressée par Benjamin Netanyahu au souverain marocain, annonçant que la position israélienne serait intégrée à tous les actes et documents officiels du gouvernement et communiquée aux Nations unies, aux organisations internationales et aux pays partenaires d’Israël.

Dans cette correspondance, Netanyahu soulignait également que son gouvernement envisageait positivement l’ouverture d’un consulat à Dakhla, un geste hautement symbolique du soutien israélien à la marocanité du Sahara.

L’hommage du Premier ministre israélien au succès diplomatique marocain s’inscrit ainsi dans une dynamique de rapprochement renforcé entre Rabat et Tel-Aviv depuis la reprise des relations diplomatiques en décembre 2020, dans le cadre de l’accord tripartite Maroc-États-Unis-Israël. Cet accord a ouvert une nouvelle ère de coopération bilatérale, marquée par une intensification des échanges économiques, sécuritaires et culturels entre les deux pays.

Au-delà du geste diplomatique, cette prise de position de Tel-Aviv confirme le soutien croissant de la communauté internationale au plan d’autonomie marocain, considéré par plusieurs puissances comme la solution réaliste et durable au différend régional autour du Sahara.

Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2797 sur le Sahara par 11 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Russie, Chine et Pakistan). Le texte consacre le plan d’autonomie marocain comme la base des négociations à venir en vue d’une solution définitive au conflit et marque un tournant diplomatique historique en faveur du Maroc, confortant la stratégie menée sous l’impulsion du roi Mohammed VI pour clore le dossier.