Côte d’Ivoire-Maroc: Abidjan réaffirme son adhésion aux initiatives royales en faveur de l’Afrique

Kacou Adom, ministre ivoirienne des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et son homologue marocain Nasser Bourita, lors de leur entretien à Rabat le 21 mai 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le ministre des Affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, Kacou Adom, a renouvelé, jeudi à Rabat, l’engagement de son pays à adhérer aux initiatives royales au service du développement de l’Afrique.

«La Côte d’Ivoire adhère à ces initiatives et accompagne le Maroc pour faire en sorte qu’elles puissent aboutir conformément aux orientations de Sa Majesté», a déclaré le ministre ivoirien au terme de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Kacou Adom a également souligné le caractère multiforme de la coopération maroco-ivoirienne. Selon lui, «le secteur privé marocain est assez dynamique aux côtés de la Côte d’Ivoire pour bâtir son économie et construire donc le pays».

Le chef de la diplomatie ivoirienne a aussi indiqué que les deux parties ont convenu de se retrouver afin de «faire un peu le point du groupe d’impulsion économique pour qu’il soit davantage dynamique et pour qu’on puisse aller encore plus loin».

Abondant dans le même sens, Nasser Bourita a réitéré les remerciements du Maroc à la République de Côte d’Ivoire pour ses positions constantes concernant la question du Sahara marocain. «La Côte d’Ivoire a toujours été un partenaire et un allié fort du Maroc dans cette cause existentielle pour le Royaume», a-t-il affirmé.

Le ministre marocain a ajouté que «cette position a toujours été accueillie avec beaucoup de salutations et de considération de la part de Sa Majesté le Roi, du peuple marocain et de ses forces vives».

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«Votre pays est donc un partenaire bilatéral fort pour le Royaume du Maroc, un partenaire bilatéral de référence au niveau africain», s’est réjoui Nasser Bourita.

Le ministre des Affaires étrangères a en outre estimé que la Côte d’Ivoire est également «un partenaire régional majeur, qui joue un rôle essentiel dans les initiatives royales, qu’il s’agisse de celles liées au projet de gazoduc Nigeria-Maroc vers l’Europe, auquel Sa Majesté le Roi accorde une importance toute particulière».

Ce projet, a-t-il précisé, «va franchir aujourd’hui des étapes avancées vers le début de sa réalisation, notamment après l’approbation par les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de l’accord intergouvernemental instituant ce gazoduc».

À travers cette rencontre, Rabat et Abidjan confirment la densité d’un partenariat politique, économique et régional appelé à se renforcer. Entre soutien constant à la marocanité du Sahara, coopération bilatérale et adhésion aux grands projets royaux africains, la Côte d’Ivoire demeure l’un des partenaires de référence du Maroc sur le continent.