Initiative atlantique: le Maroc salue l’adhésion de la Guinée-Bissau à l’initiative royale

João Bernardo Vieira, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés du Guinée Bissau et son homologue marocain, Nasser Bourita, lors de leur entretien à Rabat le 19 mai 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le Maroc a salué, ce mardi, l’adhésion de la Guinée-Bissau à l’initiative royale pour le développement des pays africains riverains de l’Atlantique, un chantier stratégique de coopération Sud-Sud appelé à bénéficier également aux pays du Sahel, notamment à travers le futur grand port de Dakhla.

Cet important projet a été évoqué à Rabat lors d’un entretien entre le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue de Guinée-Bissau, João Bernardo Vieira.

Ce dossier figure parmi les principaux axes du partenariat entre les deux pays, a affirmé le ministre marocain lors d’une conférence de presse conjointe tenue au siège de son département. «Nous avons évoqué les initiatives royales au sein desquelles la Guinée-Bissau est un membre actif, qu’il s’agisse de l’Initiative Atlantique pour les pays africains riverains de l’Océan Atlantique ou de l’initiative relative au projet de gazoduc», a déclaré Nasser Bourita.

Il a rappelé que ces initiatives engagent directement la Guinée-Bissau, dont il a tenu à saluer l’appui. «Le Maroc remercie la République de Guinée-Bissau pour son soutien constant à ces projets», a-t-il ajouté.

Les deux parties ont également examiné les moyens de mettre en œuvre ces initiatives, ainsi que les mécanismes permettant de développer davantage la coopération bilatérale.

Lire aussi : Diplomatie: réunion ce vendredi à Dakhla de la Commission mixte de coopération entre le Maroc et la Guinée-Bissau

Nasser Bourita a, par ailleurs, réitéré l’un des principes constants de la diplomatie marocaine: la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect de leur souveraineté et de leurs choix. Face à la situation politique actuelle en Guinée-Bissau, le Maroc, a-t-il insisté, a «pleine confiance» dans la capacité des forces vives de chaque pays à trouver la voie appropriée pour mener à bien une transition politique. Le Royaume considère que le partenariat entre les deux pays ne doit être affecté par aucun changement, quelle qu’en soit la nature.

Le ministre marocain a également remercié son homologue pour la position ferme, constante et claire de la République de Guinée-Bissau sur la question du Sahara marocain, une position régulièrement réaffirmée dans les forums régionaux et internationaux. «C’est un soutien qui ne se limite pas aux paroles, mais qui se traduit également par des actions diplomatiques concrètes et par l’appui aux positions du Royaume du Maroc», a souligné Nasser Bourita.

Lire aussi : Gazoduc Nigeria–Maroc: signature de l’accord intergouvernemental attendue en 2026

De son côté, João Bernardo Vieira a réaffirmé la volonté commune de «consolider davantage la coopération bilatérale», en relevant «une parfaite convergence de vues» sur plusieurs questions régionales et internationales.

Le ministre bissau-guinéen a également réitéré le «soutien constant et indéfectible de la Guinée-Bissau à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara». Il a conclu en affirmant que «nous considérons l’initiative marocaine d’autonomie comme la seule solution crédible et réaliste pour parvenir à un règlement définitif» de ce différend régional.

À travers cet échange, Rabat et Bissau confirment un partenariat articulé autour de la coopération atlantique, du projet de gazoduc et d’un soutien politique constant sur le dossier du Sahara marocain. Une relation que le Maroc entend inscrire dans la durée, au-delà des conjonctures politiques internes et des soubresauts régionaux, car visiblement la géographie finit parfois par avoir plus de suite dans les idées que les chancelleries.