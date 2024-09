Initiative royale pour l’Atlantique: les États du Sahel se félicitent des avancées réalisées dans le cadre de son opérationnalisation

Réunis le 27 septembre à New York avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, et ses homologues respectifs du Mali, Abdoulaye Diop, du Niger, Bakary Yaou Sangaré, et du Tchad, Abderaman Koulamallah, se sont félicités des avancées réalisées dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Initiative internationale du roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique.

Dans un communiqué conjoint sanctionnant les travaux d’une rencontre tenue en marge de la 79ème Assemblée générale des Nations unies, les ministres des États du Sahel ont salué le travail réalisé par les Task forces des cinq pays lors de leur première réunion, organisée à Rabat les 5 et 6 juin dernier, et se sont félicités des propositions de projets retenus dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Initiative royale.

«Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger ont présenté les étapes franchies dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. En droite ligne des orientations du président de la Confédération, ils ont indiqué que l’adhésion, l’implication et le soutien de leur pays à l’opérationnalisation de l’Initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohammed VI se feront désormais dans le cadre de ladite Confédération», indique le communiqué conjoint.