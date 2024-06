À Johannesburg, l’Initiative royale Afrique Atlantique en vedette au Parlement panafricain

L’IAA, qui fait l’objet d’un intérêt croissant de la part de différents chefs d’État du continent, a été examinée de près par les membres du parlement panafricain, réunis à Johannesburg.

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 1er juillet, l’Initiative Afrique Atlantique (IAA), y a été présentée jeudi dernier, 26 juin 2024, au cours de la réunion de la Commission du Commerce, des Douanes et de l’Immigration de l’institution législative panafricaine.

Présenté par Hanaa Benkhair, membre de la deuxième Chambre, sous le thème de «L’Initiative marocaine pour l’Afrique Atlantique et les pays du Sahel: une opportunité pour le continent», l’exposé a su retenir l’attention des afro-députés, qui étaient réunis à Midrand, à une trentaine de kilomètres de Johannesburg, depuis le 24 juin dernier, pour la troisième session ordinaire de la sixième législature de cette institution, qui prend fin le 5 juillet prochain.

La parlementaire marocaine, indique Al Ahdath Al Maghribia, a indiqué que cette initiative stratégique avait été initiée par le Maroc dans le but d’accroître «la coopération, la stabilité et le développement économique dans la région de l’Afrique Atlantique».

L’IAA, a-t-elle aussi expliqué, «offre de véritables opportunités à l’ensemble des pays africains, car elle a un important impact positif sur de nombreux secteurs et activités».

Selon Hanaa Benkhair, il s’agit notamment de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), via l’amélioration de mécanismes logistiques facilitant les échanges entre pays africains, ce qui sera porteur d’une croissance économique à même de permettre une augmentation moyenne annuelle des Investissements directs étrangers (IDE) estimée à plus de 5%.

Cette initiative royale, relaie le quotidien, devra également permettre la concrétisation de nouvelles «chaînes de valeur continentales» et «d’écosystèmes industriels», qui pourront favoriser une nouvelle coopération africaine qui se fondera sur les principes du co-développement, l’essor des échanges commerciaux entre les pays africains et le reste du monde, ainsi que sur le partage de savoirs et d’échanges de pratiques efficientes entre les différents pays du continent, dans le but d’optimiser leurs efficacités logistiques et commerciales.

Conseillère parlementaire marocaine et membre du PAP, Hanaa Benkhair a expliqué à l’assemblée que cette importante initiative permettra d’accroître les flux d’exploitation des ports de l’espace maritime de l’Afrique atlantique, surtout avec le développement de nouvelles connectivités, par la construction de routes et de voies ferrées entre les pays non côtiers, en plus de développer des industries à haute valeur ajoutée dans les pays de la région.

Cruciale pour le commerce mondial, la région de l’Afrique Atlantique englobe 23 nations, dont les poids économique et démographique sont significatifs, a-t-elle décrit, expliquant que des ports comme ceux de Tanger, Dakhla, Lagos, Dakar, Luanda et Cape Town, essentiels au commerce international, permettent d’augmenter la compétitivité régionale et l’attractivité économique de l’Afrique.