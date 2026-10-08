À Rabat, lancement des travaux de construction du siège de l’Organisation arabe de l’aviation civile

Lancement des travaux de construction du nouveau siège de l’Organisation arabe de l’aviation civile (OAAC), en présence du ministre sortant du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, à Rabat, le 8 octobre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Les travaux de construction du siège de l’Organisation arabe de l’aviation civile (OAAC) à Rabat ont été officiellement lancés, ce jeudi, en présence notamment du ministre sortant du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Le futur siège de cet important organisme arabe est situé au quartier Hay Riad, non loin de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA). La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités représentant la Ligue des États arabes, ainsi que du directeur général de l’OAAC, le Marocain Khalid Cherkaoui.

Cet important projet vient ainsi conforter la place de Rabat comme siège permanent de cette institution régionale spécialisée dans le domaine de l’aviation civile.

Khalid Cherkaoui a été élu, le 30 juin 2026 à Rabat, directeur général de l’Organisation arabe de l’aviation civile lors de la 29e session de son Assemblée générale. Il succède à Abdennebi Manar.

Dans une déclaration à la presse, Abdessamad Kayouh a estimé que ce nouveau siège est appelé «à jouer un rôle majeur», rappelant que le ministère du Transport et de la Logistique a œuvré pour permettre la concrétisation de ce projet.

Selon lui, le siège central de Rabat «jouera un rôle clé, tout d’abord dans l’encadrement et le développement des services de l’aviation à l’échelle des pays arabes», conformément aux conventions et aux objectifs de la Ligue des États arabes.

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«Ce projet jouera donc un rôle essentiel dans l’organisation et l’encadrement du transport entre les pays arabes», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Khalid Cherkaoui a abondé dans le même sens, indiquant que le futur siège sera édifié selon des standards internationaux. L’infrastructure devrait ainsi faciliter le travail des cadres de l’organisation et permettre d’accueillir dans de meilleures conditions les délégations des différents pays arabes appelées à se rendre régulièrement à Rabat.

Le nouveau bâtiment devra également offrir des conditions de travail adaptées aux différentes missions de l’OAAC, dont le rôle consiste notamment à renforcer la coopération et la coordination entre les États arabes dans le domaine de l’aviation civile. L’organisation œuvre particulièrement sur les questions de sécurité aérienne, de sûreté, de navigation, de formation et de développement du transport aérien régional.

Le budget d’investissement consacré à cette infrastructure a été fixé à 20 millions de dirhams.

Avec le lancement de ce chantier, Rabat consolide davantage son statut de centre de coopération arabe dans le domaine de l’aviation civile. Le futur siège doit offrir à l’OAAC une infrastructure permanente à la hauteur de ses missions et renforcer la coordination entre les pays arabes dans un secteur aérien confronté à des enjeux croissants de sécurité, de modernisation et de connectivité.