Carburant d’aviation: Afriquia, Ola Energy et Winxo projettent de lancer une co-entreprise, baptisée Morocco Aviation Fuel Services

Dans un communiqué publié le jeudi 5 décembre, le Conseil de la concurrence annonce avoir reçu la notification d’une opération de concentration économique dans le secteur des carburants d’aviation. Celle-ci concerne la création de la co-entreprise Morocco Aviation Fuel Services, à l’initiative des trois distributeurs d’hydrocarbures Afriquia SMDC, Ola Energy et Winxo.

D’après l’institution présidée par Ahmed Rahhou, la future joint-venture, prenant la forme d’une société anonyme de droit marocain, sera chargée de l’exploitation et de la gestion des dépôts et des «infrastructures nécessaires à la réalisation des activités d’entreposage en carburant d’aviation et d’avitaillement des aéronefs».

Des opérations dans 13 aéroports

Les activités de Morocco Aviation Fuel Services se concentreront sur 13 aéroports du Royaume (Casablanca, Tit Mellil, Benslimane, Rabat, Fès, Tanger, Oujda, Nador, Al-Hoceima, Tétouan, Béni Mellal, Ifrane et Taza), à travers une concession octroyée par l’Office national des aéroports (ONDA) «à la suite d’un appel d’offres ouvert, qui intervient dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile», précise le communiqué.

La création de ce nouvel opérateur intervient dans un contexte marqué par un engouement grandissant des compagnies aériennes pour les carburants durables, un marché en plein essor. Dans une note publiée le 25 janvier 2024, l’agence de notation américaine S&P Global révélait que la croissance du marché des biocarburants pour l’aviation civile devrait tripler par rapport à ses niveaux de 2023, pour atteindre un volume de 1,875 milliard de litres (soit 1,5 million de tonnes) en 2024.

En février 2024, lors de la 71ème édition de la Conférence régionale et de l’exposition du Conseil international des aéroports section Afrique (ACI Afrique), au Caire, Habiba Laklalech, ancienne directrice générale de l’ONDA, avait annoncé l’adoption du carburant durable dans tous les aéroports marocains dès 2025. Objectif: permettre à l’Office de contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité carbone dans le secteur de l’aviation à l’horizon 2050.