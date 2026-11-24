Le rejet de deux décrets sur le logement a précipité les élections législatives du 29 novembre. Depuis, le gouvernement a fait adopter une partie de ses mesures d’urgence, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté et les partis ont chiffré leurs promesses. Le PSOE réduit son retard dans les sondages, mais le Parti populaire et Vox restent en mesure de réunir une majorité au Congrès.

Le logement a ouvert le débat télévisé qui a réuni huit formations politiques sur RTVE le 23 novembre. Les échanges ont montré combien les partis divergent sur les moyens de faire baisser les prix et de protéger les locataires. Le dernier baromètre du Centre de recherches sociologiques (CIS) explique la place prise par le sujet. En novembre, 59,5% des personnes interrogées citaient le logement parmi les principaux problèmes de l’Espagne, contre 55,7% en octobre. Il arrive en tête des préoccupations, loin devant la situation économique et la qualité de l’emploi.

Une crise qui retarde le départ du foyer familial

Selon l’Institut national de la statistique espagnol (INE), les prix de vente des logements ont progressé de 12,2% sur un an au deuxième trimestre 2026, et de 3,4% par rapport au trimestre précédent. La hausse annuelle était plus forte dans l’ancien (+12,9%) que dans le neuf (+7,4%). Du côté de la location, les annonces recensées par Idealista affichaient en octobre un prix de 15,10 euros le mètre carré au niveau national, soit 5,6% de plus qu’un an auparavant. Cet indicateur porte sur les loyers demandés dans les annonces publiées sur le site.

«L’éclatement de la bulle immobilière de 2008 a durablement ralenti la construction. Entre 2022 et 2024, l’OCDE recense 345.000 permis de construire pour une augmentation nette de 604.000 ménages» — Lahcen Haddad

Pour les jeunes adultes, la difficulté se mesure aussi au moment où ils peuvent quitter le domicile familial. En 2025, 44,3% des Espagnols âgés de 26 à 34 ans vivaient encore chez leurs parents. Parmi eux, 47,3% donnaient comme raison principale l’impossibilité de payer un loyer ou d’acheter un logement. Cette cohabitation concernait 55,5% des jeunes adultes gagnant moins de 6.000 euros nets par an, contre 29,4% de ceux dont le revenu dépassait 24.000 euros.

Un déficit concentré là où la demande est la plus forte

L’éclatement de la bulle immobilière de 2008 a durablement ralenti la construction. Entre 2022 et 2024, l’OCDE recense 345.000 permis de construire pour une augmentation nette de 604.000 ménages. En 2025, la Banque d’Espagne comptabilise 240.000 ménages supplémentaires pour 92.000 logements neufs achevés. Sur la période 2021-2025, l’écart cumulé entre la création nette de ménages et les livraisons de logements neufs atteint environ 750.000 unités. Madrid, Barcelone, Alicante, Valence, Murcie et Málaga concentrent à elles seules plus de la moitié de cet écart.

Cette géographie compte autant que le volume national. Dans les bassins d’emploi et sur le littoral, la croissance démographique accroît les besoins. Dans certains quartiers touristiques, les locations de courte durée concurrencent l’offre destinée aux résidents permanents. Ailleurs, des logements restent vacants, parfois loin des emplois ou dans un état qui exige des travaux. Même dans les grandes agglomérations qui disposent de réserves foncières, la transformation d’un terrain constructible en quartier habitable suppose des procédures d’aménagement, des équipements et des capacités de construction.

Le faible poids du logement social aggrave ces tensions. Selon le Conseil de l’Union européenne, il représente moins de 2% de l’offre totale en Espagne, contre environ 7% en moyenne dans l’Union. Le plan national 2026-2030 prévoit de mobiliser 7 milliards d’euros, avec un financement réparti entre l’État et les communautés autonomes. Son effet dépendra notamment de la capacité à acquérir, construire ou réhabiliter des logements dans les territoires où les ménages peinent le plus à se loger.

Du rejet des décrets à leur adoption partielle

L’expulsion de Maricarmen Abascal, 87 ans, de son logement madrilène le 23 septembre a donné un visage à la crise et déclenché des mobilisations dans plusieurs villes. Le 2 octobre, le Congrès a rejeté les deux premiers décrets-lois du gouvernement. Pedro Sánchez a annoncé le 5 octobre la dissolution des Cortes et la tenue d’élections le 29 novembre. Maricarmen Abascal est décédée le 7 octobre, deux jours après cette annonce. Sa mort a ravivé la mobilisation. Le 11 novembre, une journée de grève et de manifestations a de nouveau réuni des dizaines de milliers de personnes autour de revendications sur le logement et les salaires.

«Le prochain gouvernement sera jugé sur deux délais très différents. Un locataire dont le bail arrive à échéance a besoin d’une réponse immédiate. Un ménage qui cherche à se loger près de son travail dépend aussi de décisions d’aménagement et de construction dont les effets prendront des années» — Lahcen Haddad

Entre-temps, le gouvernement avait adopté deux nouveaux textes. Le 12 novembre, la Députation permanente du Congrès a validé le décret qui permet, sous conditions, de suspendre certaines expulsions de ménages vulnérables et de prolonger certains baux jusqu’à deux ans. Le texte encadre aussi les locations de durée temporaire et de chambres, et prévoit des prêts sans intérêt pouvant atteindre 50.000 euros pour aider à financer un premier achat. La Députation permanente a en revanche abrogé le texte distinct qui prévoyait la reconduction automatique des baux et une indemnisation dans certains cas où le propriétaire reprendrait le logement. Cette issue a laissé en vigueur des protections immédiates pour certains locataires, tandis que les règles de renouvellement à plus long terme restent au centre du débat.

Des promesses chiffrées et une majorité encore à construire

Le PSOE propose de mobiliser chaque année l’équivalent de 1% du PIB pour le logement abordable avec les différentes administrations. Il veut constituer un parc public national de 100.000 logements gérés par l’opérateur d’État Casa 47, allonger la durée des baux et geler temporairement certains loyers supérieurs aux indices de référence dans les zones tendues. Son programme prévoit aussi de mobiliser du foncier public et d’accélérer les procédures d’urbanisme.

Le Parti populaire d’Alberto Núñez Feijóo promet un million de logements en quatre ans. Il compte notamment accélérer la mise à disposition de terrains et la délivrance des permis, faciliter la transformation de bureaux en logements et alléger la fiscalité du premier achat pour les moins de 40 ans. Il propose d’abroger la loi sur le logement et d’accorder des avantages fiscaux aux propriétaires qui prolongent un bail en limitant la hausse du loyer. Vox mise également sur la baisse des taxes et la simplification des règles de construction, tout en proposant de donner la priorité aux Espagnols pour l’accès aux logements sociaux et à certaines aides. À gauche du PSOE, Frente Amplio défend un plafonnement plus strict des loyers dans les zones tendues et vise 1,5 million de logements publics à loyer abordable en douze ans.

La place prise par le logement dans la campagne ne se traduit pas mécaniquement par un avantage pour Sánchez. Dans la dernière projection de RTVE, publiée le 23 novembre, le PP obtient 128 sièges, le PSOE 116 et Vox 61. Les socialistes ont progressé dans les derniers jours de campagne, mais le PP et Vox totaliseraient 189 sièges, au-dessus des 176 nécessaires à la majorité absolue. La moyenne d’eldiario.es aboutit à un ordre de grandeur voisin, avec 192 sièges pour les deux partis. La possibilité d’une majorité commune dépendra du vote et d’un accord entre eux.

Le 29 novembre dira qui aura la possibilité de gouverner. La suite se jouera aussi dans les communautés autonomes et les municipalités, qui disposent de leviers décisifs sur le foncier, les permis et le logement social. Le prochain gouvernement sera jugé sur deux délais très différents. Un locataire dont le bail arrive à échéance a besoin d’une réponse immédiate. Un ménage qui cherche à se loger près de son travail dépend aussi de décisions d’aménagement et de construction dont les effets prendront des années. La crédibilité des promesses se mesurera au nombre de logements effectivement livrés, à leur localisation et au prix auquel les ménages pourront y accéder.