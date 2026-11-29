Dar Lkabranate. EP-234. Quand le verdict du TAS fait vibrer un Système en mal de bilan
VidéoQuel spectacle grandiose sur les plateaux et les réseaux du Système, où l’on sabre le champagne et l’on pavoise jusqu’au vertige pour célébrer un verdict du TAS offrant la CAN au Sénégal. N’importe quelle victoire par procuration est bonne à prendre dès lors qu’elle permet de cracher sur le voisin marocain et de détourner les regards de l’agonie quotidienne. Il faut dire que la diversion est vitale quand la pomme de terre s’élève au rang de denrée de luxe et que la «grandeur» nationale s’affiche désormais dans des campagnes municipales grotesques où des candidats paradent sous escorte à la Clint Eastwood dans In the Line of Fire, la «valise nucléaire» en plus. Dans ce théâtre d’ombres où l’absurde le dispute à la misère, la haine fabriquée reste le dernier opium d’un pouvoir trop heureux de transformer un arbitrage sportif lointain en triomphe pour masquer son propre naufrage.