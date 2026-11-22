Dar Lkabranate. EP-233. Drogue: Alger cherche loin ce qu’elle a sous les yeux
VidéoDevant son état-major, Saïd Chengriha s’est à son tour invité dans la chasse aux sources de la drogue, après les déclarations de Tebboune. Une enquête qui pourrait pourtant commencer à domicile. Dans l’affaire des 701 kilos de cocaïne, dite du «bouche-à-bouche», Khaled Tebboune, fils du président, avait été placé en détention avant de bénéficier, en février 2020, d’un acquittement dont la célérité et les circonstances ont nourri les soupçons d’une protection au sommet de l’État. Quant à Chengriha, il avait lui-même été mis en cause, en janvier 2022, par Guermit Bounouira, ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, dans des accusations de trafic de drogue à Béchar, où il commandait alors la troisième région militaire. Deux pistes que Tebboune ferait bien de ne pas perdre de vue. Mais à Alger, on préfère visiblement chercher la drogue au-delà des frontières plutôt que dans les couloirs du pouvoir.