Poivrons: les exportations marocaines vers l’UE bondissent de 88,35% en dix ans

Le Maroc affiche la plus forte progression parmi les principaux fournisseurs de poivrons de l’Union européenne (UE) au cours des dix dernières années. Entre les campagnes 2016/2017 et 2025/2026, les ventes marocaines de poivrons sur le marché communautaire ont bondi de 88,35%, soit la plus forte hausse enregistrée parmi ces fournisseurs, devant la Turquie (+72,62%), selon une analyse du site spécialisé Hortoinfo, qui s’appuie sur les données du service statistique Euroestacom (Icex-Eurostat).

Cette montée en puissance contraste avec le recul des deux principaux exportateurs historiques vers l’UE. En effet, sur la même période, l’Espagne a vu ses ventes reculer de 15,62% et les Pays-Bas de 15,19%. Ce qui redessine progressivement la carte des approvisionnements en poivrons du marché communautaire.

Ces statistiques indiquent que sur la campagne 2025/2026, le volume total de poivrons importé par les États membres de l’UE s’est établi à plus de 1,51 million de tonnes, pour une valeur de plus de 3,33 milliards d’euros, soit un prix moyen de 2,20 euros par kilo.

Évolution annuelle des importations par fournisseur de poivrons dans l’UE

Pays Tonnes 2025/2026 % total Valeur (€) 2025/2026 Tonnes 2016/2017 Diff. Tonnes Espagne 555.663 36,69 1.414.917.800 658.404 -15,6% Pays-Bas 324.762 21,44 689.259.150 382.950 -15,19% Maroc 192.719 12,72 277.599.350 102.319 88,35% Turquie 111.906 7,39 250.688.280 64.826 72,62% Allemagne 68.011 4,49 204.117.880 65.931 3,16% France 35.364 2,33 64.928.250 29.738 18,92% Belgique 30.865 2,04 60.445.260 39.058 -20,98% Autriche 28.490 1,88 67.673.530 13.427 112,19% Hongrie 17.397 1,15 30.461.180 22.293 -21,96% Pologne 17.284 1,14 22.899.890 19.298 -10,43% Autres 132.126 8,72 254.789.880 122.653 7,72% TOTAL 1.514.588 100,00 3.337.780.450 1.520.898 -0,41%

Malgré son recul sur dix campagnes, l’Espagne demeure de loin le premier fournisseur de poivrons de l’UE. Sur la campagne écoulée, le pays ibérique a vendu 555.660 tonnes de poivrons dans l’UE, soit une part de marché de 36,69%, pour une valeur de 1,41 milliard d’euros et un prix moyen de 2,55 euros par kilo.

Les Pays-Bas viennent en deuxième position, avec 324.760 tonnes écoulées, soit 21,44% du volume total, pour une valeur de 689,26 millions d’euros et un prix moyen de 2,12 euros par kilo.

Le Maroc, troisième fournisseur de l’UE

Le Maroc occupe la troisième position, avec un volume de 192.720 tonnes, soit 12,72% du volume total vendu sur le marché communautaire, pour une valeur de 277,6 millions d’euros et un prix moyen de 1,44 euro par kilo, le prix moyen le plus bas parmi les cinq premiers fournisseurs cités dans l’analyse.

La Turquie se classe quatrième, avec 111.900 tonnes vendues pour 250,69 millions d’euros, à un prix moyen de 2,24 euros par kilo, et une part de marché de 7,39%.

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L’Allemagne complète le top 5 des fournisseurs de poivrons de l’UE, avec 68.010 tonnes vendues pour une valeur de 204,12 millions d’euros, à un prix moyen de trois euros par kilo, le plus élevé des cinq premiers fournisseurs.

La comparaison des prix moyens par fournisseur fait apparaître d’importants écarts. Le poivron marocain s’est vendu à 1,44 euro le kilo en moyenne sur la campagne 2025/2026, très en deçà des trois euros le kilo de l’Allemagne, des 2,55 euros obtenus par l’Espagne, des 2,12 euros des Pays-Bas ou encore des 2,24 euros de la Turquie.