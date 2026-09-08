Myrtilles: les exportations marocaines vers la Finlande multipliées par 40 en un an

Le Maroc devient le 2ème fournisseur de la Finlande en myrtilles au cours de l'année de commercialisation 2025-2026.

Le Maroc a considérablement renforcé sa présence sur le marché finlandais des myrtilles, avec une croissance sans précédent au cours de l’année de commercialisation 2025-2026. Selon des statistiques des douanes finlandaises issues du Global Trade Tracker et rapportées par le site spécialisé EastFruit, la Finlande a importé 657 tonnes de myrtilles fraîches marocaines, pour une valeur dépassant 6 millions d’euros, entre juillet 2025 et juin 2026.

Ce volume représente 7,5 fois les expéditions cumulées du Maroc au cours des cinq années précédentes et 12,5 fois le record établi lors de la campagne 2017-2018. Une progression qui traduit une accélération notable de la présence marocaine sur ce marché nordique, jusqu’ici marginal pour la filière myrtille du Royaume.

Globalement, la myrtille gagne en popularité en Finlande, où les importations progressent pour la troisième année consécutive, ayant plus que doublé sur cette période. Lors de l’année de commercialisation 2025-2026, les importations totales de myrtilles de la Finlande ont dépassé pour la première fois la barre des 4.000 tonnes, en hausse de 62% par rapport à l’année précédente.

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Cette progression a profité également à l’Espagne, aux Pays-Bas et au Chili qui ont accru leurs expéditions vers ce marché. En revanche, la Pologne et l’Afrique du Sud ont perdu des parts de marché sur la même période, cédant du terrain à ces fournisseurs plus dynamiques.

Les statistiques des douanes finlandaises ont montré que la fenêtre d’exportation marocaine s’est parfaitement alignée avec la demande finlandaise. Les importations ont commencé à augmenter dès janvier, avec des fruits en provenance du Pérou, du Chili et des Pays-Bas. Dès février, les myrtilles marocaines et espagnoles ont fait leur entrée sur le marché. En mars, la part du Maroc a dépassé 32% et le pic a été atteint en mai, avec des expéditions atteignant 180 tonnes.

L’évolution annuelle des importations finlandaises de myrtilles en provenance du Maroc et d’autres pays.

Cette montée est favorisée par la qualité du produit, des prix compétitifs et une logistique efficace qui ont permis au Maroc de multiplier ses volumes par quarante par rapport à l’année précédente, la plus forte progression enregistrée parmi tous les fournisseurs.

Le Maroc, deuxième fournisseur de la Finlande

Cette performance a permis au Maroc de se hisser en 2025-2026 à la deuxième place parmi les fournisseurs de myrtilles de la Finlande, avec une part de marché de 16,2%. Elle s’inscrit, par ailleurs, dans une expansion plus large du Royaume sur les marchés d’Europe du Nord.

Au cours de la même année de commercialisation, le Maroc a, en effet, doublé ses exportations directes de tomates vers la Finlande et est devenu le premier fournisseur de framboises et de mûres de la Norvège. Autant d’indicateurs qui confirment le rôle croissant du Royaume dans le commerce des fruits en Europe du Nord.