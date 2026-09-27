L’AMMC fait évoluer sa supervision financière grâce à la donnée

Après avoir posé les jalons de sa stratégie data et exploré les solutions SupTech, l’Autorité marocaine du marché des capitaux s’apprête à franchir un cap décisif dans sa transformation numérique. Le gendarme de la Bourse de Casablanca prépare en effet le déploiement d’une plateforme intégrée conçue pour renouveler l’exercice de sa mission de supervision. «Loin d’être une simple mise à jour technologique, ce projet ambitionne de transformer en profondeur la manière dont le régulateur collecte, analyse et exploite l’information financière à l’ère du numérique», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 28 septembre.

Cette mutation trouve son origine dans une longue séquence de préparation amorcée ces dernières années. Dès son rapport annuel 2024, l’institution soulignait la nécessité d’inscrire la modernisation de ses outils dans un plan global articulé autour d’une stratégie data, d’une feuille de route dédiée à la gouvernance des données pour la période 2024-2028, ainsi que de chantiers en matière de Business Intelligence et d’analytics.

Une étude comparative des solutions SupTech, spécifiquement conçues pour la régulation des marchés de capitaux, était venue confirmer cette orientation. L’objectif affiché était limpide: faire de la maîtrise de la donnée le pivot de la régulation pour faire face à la complexité croissante des marchés.

La future plateforme offrira une traduction concrète de cette vision en unifiant l’ensemble des interactions entre le régulateur et les acteurs de l’écosystème financier. Grâce à un portail unique, toutes les données, tous les documents et tous les reportings convergeront vers un environnement hautement structuré.

Le système ne se contentera pas d’archiver ces flu : il réalisera automatiquement des contrôles de cohérence, d’exhaustivité et de validité, tout en suivant en temps réel le cycle de transmission de chaque rapport. «Pour les équipes de supervision, cela signifie passer d’une logique d’accumulation de documents réglementaires à une exploitation immédiate d’une information historisée et standardisée», souligne Les Inspirations Eco.

La plus-value majeure réside sans doute dans la capacité du système à détecter les anomalies de manière automatisée. Capable de calculer des indicateurs, d’établir des rapprochements croisés et de générer des tableaux de bord, la plateforme fera remonter instantanément les alertes réglementaires, les retards de transmission ou les manquements aux exigences légales.

Cette automatisation ne se substitue en rien à l’expertise humaine, mais elle offre aux superviseurs un filtre puissant pour concentrer leur attention sur les zones de risque. Ce renforcement est d’autant plus opportun que l’AMMC a déjà intensifié ses efforts sur le terrain, affichant une nette progression de ses missions de contrôle au cours des dernières années.

Le périmètre de cette transformation numérique englobera également la gestion des autorisations, en fluidifiant l’ensemble des procédures, depuis le dépôt initial d’un dossier jusqu’à la décision finale de validation. En intégrant la supervision et l’instruction des agréments au sein d’une même chaîne numérique, le régulateur s’assure d’une traçabilité irréprochable.

Cette architecture s’adresse à un écosystème d’une grande diversité, allant des intermédiaires financiers et des sociétés de gestion aux émetteurs faisant appel public à l’épargne, en passant par la Bourse de Casablanca et le dépositaire central Maroclear. Une telle centralisation impose un niveau de sécurité maximal, garantissant une gestion stricte des habilitations, le chiffrement des flux et la continuité des services.

Prévu pour être déployé de manière progressive, ce chantier illustre la volonté de l’Autorité marocaine du marché des capitaux de s’adapter aux mutations de son environnement. En faisant évoluer son Système d’échange et de supervision vers une intelligence axée sur la donnée, le régulateur marocain se dote des moyens nécessaires pour accompagner le développement des marchés financiers tout en consolidant la transparence et la protection des investisseurs.