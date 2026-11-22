Les produits marocains exportés vers la Chine sont désormais exemptés de droits de douane. C’est ce qu’indique le ministère du Commerce extérieur, dans un avis adressé aux exportateurs, précisant que cette possibilité découle d’une nouvelle mesure commerciale mise en place par les autorités chinoises au profit des pays africains. Cette mesure vise à favoriser l’accès des produits africains au marché chinois, à encourager la diversification des exportations et à renforcer les échanges commerciaux entre la Chine et le continent africain.

«Les exportateurs marocains sont ainsi invités à saisir cette opportunité pour adresser le marché chinois marqué par une demande importante et diversifiée», note le ministère, relevant que l’accès au traitement préférentiel reste subordonné au respect des règles d’origine, telles que notifiées par la partie chinoise et jointes en annexe à l’avis.

Des échanges en hausse et un déficit commercial record

La même source indique que l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) demeure compétente pour délivrer les certificats d’origine requis à l’exportation, selon les procédures en vigueur, et précise que les autres formalités et modalités applicables aux opérations d’exportation restent inchangées.

Cette mesure devrait stimuler les exportations marocaines vers la Chine, renforcer les relations commerciales entre les deux pays et contribuer à réduire le déficit commercial qui pèse sur le Maroc.

Principal partenaire asiatique du Royaume, la Chine voit en effet ses échanges avec le Maroc progresser pour la quatorzième année consécutive. Ils ont augmenté de 25,1%, soit +23,7 milliards de dirhams (MMDH), en 2025, selon le rapport annuel sur le commerce extérieur de l’Office des changes au titre de l’année dernière.

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Ces échanges se traduisent toutefois par un déficit commercial qui ne cesse de se creuser depuis 2011. Il s’établit à 110,2 MMDH en 2025, contre 86,2 MMDH en 2024 et 21,7 MMDH en 2011.

Cette détérioration s’explique par la hausse des importations en provenance de Chine, qui ont augmenté de 23,8 MMDH en 2025, alors que les exportations marocaines ont reculé de 166 MMDH.

Les ventes marocaines à destination du marché chinois se composent principalement de matières premières. Il s’agit notamment de cuivre raffiné et de ses dérivés, de circuits intégrés et de concentrés de cuivre. Le Maroc exporte également vers la Chine des semi-conducteurs, composants essentiels à la fabrication de produits technologiques.

Tanger Tech et énergies renouvelables, leviers de coopération

Par ailleurs, le Maroc a été le premier pays d’Afrique du Nord à avoir adhéré à l’initiative «la Ceinture et la Route», stratégie de développement des infrastructures et de coopération internationale lancée en 2013 par la Chine, ce qui a favorisé la mise en place de projets industriels et technologiques entre les deux pays.

La Cité Mohammed VI Tanger Tech, qui est un projet de ville industrielle intelligente et de zone d’accélération industrielle situé près de Tanger, illustre cette collaboration. Il accueille de nombreuses entreprises chinoises et sert de plateforme de coopération économique et industrielle entre les deux nations.

Enfin, le secteur des énergies renouvelables peut également peser dans les relations commerciales bilatérales. Le Maroc ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à plus de 50% de son mix énergétique à l’horizon 2030. La Chine, forte d’acteurs majeurs dans ce domaine comme dans celui des véhicules électriques, peut jouer un rôle déterminant à cet égard.