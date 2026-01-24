Maroc-Chine. Pneumatiques: 6,7 milliards de dirhams pour le plus grand complexe industriel d’Afrique

Avec un investissement colossal de 6,7 milliards de dirhams, une capacité de production annuelle de 18 millions de pneus, une implantation sur 52 hectares et la création de 1.737 emplois directs, le complexe industriel de pneumatiques lancé dans la zone d’accélération industrielle de Betoya, dans la commune d’Amjoud (province de Driouch), s’impose d’emblée comme le plus grand projet industriel de fabrication de pneus en Afrique. Au-delà de ses dimensions impressionnantes, ce projet incarne une nouvelle étape dans la trajectoire d’industrialisation du Maroc et dans la montée en puissance de la région de l’Oriental comme pôle industriel stratégique.

Le complexe est porté par le groupe chinois Shandong Yongsheng Rubber, à travers sa filiale Goldensun Tire Morocco. La cérémonie de lancement officiel des travaux, tenue vendredi, symbolise bien plus que la pose d’une première pierre. Elle consacre le passage concret de la décision stratégique à l’action industrielle. Comme l’a souligné Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, ce projet constitue une «étape structurante» et une démonstration tangible de la capacité du Maroc à concrétiser rapidement des projets industriels d’envergure lorsque l’ensemble des acteurs de l’écosystème partagent une ambition commune.

Par son ampleur, son positionnement sectoriel et son impact économique attendu, le projet Shandong Yongsheng s’inscrit pleinement dans les priorités nationales: industrialisation avancée, création d’emplois durables, intégration dans les chaînes de valeur mondiales et montée en gamme technologique. La production de pneumatiques à grande échelle, répondant aux standards industriels internationaux, contribue directement au renforcement de la souveraineté industrielle du Royaume.

Démarrage début 2027

Le futur complexe industriel comprendra une usine intégrée de production de pneus automobiles, des centres de recherche et développement, ainsi que des infrastructures logistiques modernes dédiées à l’exportation vers les marchés mondiaux. La fin des travaux est prévue pour le début de l’année prochaine, traduisant un calendrier d’exécution ambitieux.

Au-delà de la production, le projet se distingue par sa forte dimension technologique. La mise en place d’unités de R&D dédiées favorisera le transfert de technologies, le développement de l’innovation industrielle et la montée en compétences locales, renforçant ainsi l’attractivité du Maroc comme plateforme industrielle à forte valeur ajoutée.

Implantée à proximité immédiate du port Nador West Med, la nouvelle usine bénéficie d’un positionnement stratégique offrant une ouverture directe sur les marchés européens, africains et moyen-orientaux. Cette proximité logistique constitue un avantage compétitif aussi bien pour l’exportation que pour l’intégration du Maroc dans les chaînes de valeur industrielles mondiales.

Ce choix d’implantation confirme le rôle structurant du port Nador West Med, appelé à devenir une véritable locomotive du développement régional et un hub logistique de référence à l’échelle méditerranéenne.

Pour Mhamed Atfaoui, wali de la région de l’Oriental, ce projet s’inscrit dans la continuité de la dynamique impulsée par l’Initiative royale pour le développement de l’Oriental, lancée en 2003. Cette dynamique a été consolidée par de grands projets structurants, au premier rang desquels figure le port Nador West Med. Le wali a également souligné l’importance de la nouvelle Charte de l’investissement, considérée comme un levier fondamental pour soutenir les secteurs à fort potentiel (industrie, économie numérique, tourisme) et pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par le port.

Fondé en 1986, le groupe Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd. figure parmi les principaux fabricants chinois de pneumatiques. Basé dans la province du Shandong, il commercialise ses produits sous plusieurs marques internationales, dont Doupro, Roadmax, Rotalla et Tracmax, présentes dans plus de 80 pays. En 2021, le groupe a exporté 1,8 million de pneus radiaux pour camions et 12 millions de pneus semi-acier. Dans un marché mondial en mutation, Shandong Yongsheng a choisi de se rapprocher de l’Afrique du Nord afin de renforcer sa proximité avec ses marchés clés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’implantation de ce géant industriel intervient dans un contexte particulier. Malgré un dynamisme avéré du secteur automobile, avec une capacité de production dépassant 700.000 véhicules par an et un parc national de près de 4 millions de véhicules, le Maroc demeurait jusqu’ici absent de la production locale de pneumatiques. Le pays avait pourtant connu, par le passé, des expériences industrielles avec Goodyear et General Tire à Casablanca, avant la fermeture de ces sites au début des années 2000. Aujourd’hui, la donne a changé.

Au-delà de l’usine elle-même, le projet Yongsheng est perçu comme un catalyseur de reconstruction d’un écosystème complet: matières premières, compétences, logistique, services industriels connexes. Il s’inscrit dans une vague plus large d’investissements chinois au Maroc, aux côtés d’acteurs comme Sentury Tire, CNGR Advanced Material ou encore des équipementiers de batteries électriques.

Par son envergure continentale, son impact régional et son positionnement technologique, le complexe industriel de Betoya envoie un message clair aux investisseurs internationaux: le Maroc n’est plus seulement une plateforme d’assemblage, mais un hub industriel complet, capable d’accueillir des projets lourds, innovants et intégrés. Ce projet emblématique confirme que le développement territorial, lorsqu’il est adossé à une vision stratégique, à des infrastructures de pointe et à un cadre incitatif attractif, peut devenir un puissant moteur de transformation économique durable.