Le Maroc, nouvel eldorado des industriels chinois du pneumatique

Après Sentury, le groupe chinois Guizhou Tyre pose son regard sur le Maroc. Attiré par la plateforme industrielle marocaine, sa proximité avec l’Europe et la vitalité de ses écosystèmes, le constructeur envisage d’y implanter une unité de production de pneus, confirmant ainsi l’essor du royaume comme hub industriel majeur sur le continent africain. Le Maroc, qui a déjà séduit des acteurs de l’automobile, de l’électronique, du textile technique et des batteries, devient aujourd’hui une destination de choix pour l’industrie du pneumatique, écrit le magazine hebdomadaire Challenge. L’annonce de la montée en puissance de l’usine Sentury Tire à Tanger, associée à l’intérêt de Guizhou Tyre, illustre une recomposition des chaînes de valeur entre l’Asie, l’Afrique du Nord et l’Europe, dans un contexte mondial où les entreprises chinoises cherchent à diversifier leurs bases de production face aux barrières commerciales et aux coûts logistiques croissants.

Cette migration industrielle s’inscrit dans une stratégie de relocalisation prudente: sécuriser l’accès aux marchés finaux tout en contournant les droits antidumping européens, réduire les délais de livraison et minimiser l’impact des fluctuations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le Maroc se distingue dans ce contexte grâce à sa stabilité macroéconomique, ses accords de libre-échange, ses infrastructures portuaires de classe mondiale et la maturité de ses écosystèmes industriels. Guizhou Tyre, qui prévoit d’investir 300 millions de dollars dans une usine située au sein de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, confirme cette dynamique. Avec une capacité de production de six millions de pneus par an destinés aux véhicules de tourisme, le projet s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation du groupe, déjà présent au Vietnam, et vise à desservir les marchés européens et nord-américains, a-t-on lu dans Challenge.

Sentury Tire, installé à Tanger Automotive City, est aujourd’hui la vitrine de cette nouvelle dynamique. Son usine, conçue pour alimenter prioritairement l’Europe et l’Amérique du Nord, illustre les avantages stratégiques de l’implantation marocaine. Elle permet de contourner les droits antidumping et de réduire les coûts logistiques, tout en s’insérant dans un écosystème industriel intégré comprenant une main-d’œuvre qualifiée, la proximité avec les constructeurs automobiles et des infrastructures portuaires performantes comme Tanger Med. Cité par Challenge, l’économiste Mehdi Lahlou souligne toutefois que cette attractivité pourrait susciter des tensions commerciales, citant l’annonce récente des États-Unis concernant des pressions sur les régions alternatives à la Chine.

Historiquement, le secteur du pneumatique au Maroc a connu des hauts et des bas. Les premières tentatives, avec des usines de Goodyear et General Tire à Casablanca, avaient échoué faute de taille critique et face à la concurrence des marchés parallèles. Aujourd’hui, le contexte est radicalement différent. Avec près d’un million de véhicules produits chaque année, le Maroc dispose de la capacité de relancer cette filière, tant pour l’approvisionnement des constructeurs que pour le marché du remplacement. Les experts du secteur notent que, bien que la production locale n’ait pas encore atteint son plein potentiel, le commerce lié aux pneumatiques fonctionne mieux que dans d’autres pays de la région, notamment la Tunisie et l’Algérie. L’arrivée de nouveaux acteurs chinois comme Shandong Yongsheng Rubber, Qingdao Sentury Tire ou Gotion High Tech renforce ce renouveau, démontrant l’attractivité croissante du Royaume pour des activités à forte intensité capitalistique et technologique.

Au-delà du simple contournement des barrières douanières, le Maroc mise sur la création de valeur industrielle. L’intégration de fournisseurs locaux, le développement de compétences techniques, les transferts de savoir-faire et l’insertion dans les chaînes de valeur automobiles européennes témoignent de cette ambition. À terme, le pays pourrait voir émerger un véritable cluster du pneumatique, en synergie avec l’industrie automobile déjà robuste, forte de plus de 250 équipementiers. La Charte d’Investissement, mise à jour en 2025, et les incitations fiscales ciblées renforcent cet attrait, favorisant l’explosion récente des investissements chinois à Tanger Tech et consolidant le Maroc comme une plateforme industrielle incontournable sur la scène internationale.