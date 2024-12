Grâce au coréen Hankook Tire, le secteur de la pneumatique renaît de ses cendres

Le marché marocain du pneumatique, qui reposait auparavant sur une production locale, avec des acteurs historiques parmi lesquels Général Tires et Goodyear, a progressivement décliné face à une concurrence internationale de plus en plus intense.. DR

Hankook Tire poursuit son expansion à travers le monde via des filiales stratégiques sur plusieurs continents. «En témoigne la création récente d’une plateforme commerciale au Maroc, qui constitue une étape importante dans cette stratégie de développement», indique le magazine Challenge. De quoi permettre au géant sud-coréen du pneumatique de répondre aux besoins spécifiques des marchés africains, tout en adaptant ses offres aux spécificités locales.

«Le marché marocain du pneumatique, qui reposait auparavant sur une production locale, avec des acteurs historiques parmi lesquels Général Tires et Goodyear, a progressivement décliné face à une concurrence internationale de plus en plus intense», lit-on.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette érosion du secteur local, notamment l’augmentation des importations de pneus à bas coût, principalement en provenance d’Asie, qui a exercé une forte pression sur les acteurs locaux. De plus, les coûts de production élevés ont freiné le développement de l’industrie locale.

Aujourd’hui, le leader coréen de pneumatique, Hankook Tire, qui s’est bâti une solide réputation mondiale, s’est installé sur le marché marocain. Son principal objectif: répondre aux besoins spécifiques du marché marocain et marocain. «Cette localisation permettra à Hankook Tire d’établir des partenariats durables et de développer des solutions adaptées aux conditions climatiques et aux spécificités des routes locales», lit-on.

Avec l’essor du secteur automobile au Maroc, la marque se positionne comme un acteur premium. Pour ce faire, la marque dispose d’infrastructures comme le «Technodome» en Corée du Sud, un centre de Recherche & Développement dédié à la conception de nouveaux produits.

Hankook Tire collabore avec des centres de recherche et des universités pour explorer de nouveaux concepts de mobilité, notamment dans les domaines de la conduite autonome et des véhicules connectés, anticipant ainsi les futurs besoins de ses clients et les évolutions du secteur automobile. Son investissement dans le sport automobile, en devenant le manufacturier exclusif du championnat du monde ABB FIA de Formule E à partir de la saison 2022-2023.