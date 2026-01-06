Industrie: le chinois Guizhou Tyre investit près de 300 millions de dollars dans une usine de pneus au Maroc

Le projet sera financé à partir des fonds propres du groupe, complétés par des levées de fonds internes, indique Guizhou Tyre dans un communiqué relayé par plusieurs médias chinois. Actuellement en phase de préparation, le projet devrait s’étaler sur une durée de deux ans avant son entrée en production.

Sur le plan économique, Guizhou Tyre anticipe des retombées financières significatives, avec un chiffre d’affaires annuel moyen estimé à 182 millions de dollars et un bénéfice annuel moyen de 40 millions de dollars une fois le projet pleinement opérationnel.

Dans son communiqué, l’entreprise souligne que cet investissement s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement réfléchie et à long terme. Il vise notamment à enrichir la gamme de produits, à optimiser les capacités de production, à accélérer le développement sur les marchés internationaux et à améliorer les délais de livraison.

Guizhou Tyre estime également que cette nouvelle implantation industrielle contribuera à renforcer sa compétitivité globale, dans un contexte de forte concurrence sur le marché mondial du pneumatique et de montée en puissance des technologies de fabrication intelligente.

Fondé en Chine, Guizhou Tyre est un acteur industriel spécialisé dans la fabrication de pneumatiques, notamment les pneus radiaux pour véhicules légers et utilitaires. Le groupe opère à l’international sous la marque Advance Tyre et dispose d’une présence sur plusieurs marchés étrangers. S’appuyant sur des technologies industrielles avancées et une stratégie d’expansion à l’international, Guizhou Tyre ambitionne de renforcer sa position parmi les fabricants mondiaux de pneumatiques à forte valeur ajoutée.