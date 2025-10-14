Etain: le chinois Xingye Yinxin prend le contrôle d’Atlantic Tin et mise sur le potentiel du gisement d’Achmmach à Khémisset

Développé par la firme australienne Atlantic Tin Ltd, le gisement d’étain d’Achmmach est situé à environ 40 km au sud-ouest de Meknès.

L’opération a été approuvée par le conseil d’administration et le conseil de surveillance de Xingye Yinxin dès le 30 avril 2025. La société a racheté l’ensemble des actions émises d’Atlantic Tin pour un investissement total de 63,7 millions de dollars, indique un communiqué de Xingye Yinxin.

Récemment, la filiale Xingye Gold a finalisé l’acquisition des actions restantes, portant sa détention totale à 100 % et assurant ainsi le contrôle complet d’Atlantic Tin. Ce contrôle est désormais étendu à la filiale australienne Xingye Gold, consolidant la présence du groupe chinois sur le marché mondial de l’étain, ajoute la même source.

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large centrée sur la mine d’étain d’Achmmach, située dans la province de Khémisset. Le gisement d’Achmmach représente un potentiel significatif pour la production mondiale d’étain. Les estimations indiquent que le gisement contiendrait environ 39,1 millions de tonnes de minerai, avec une teneur moyenne en étain de 0,55 %, offrant ainsi une ressource exploitable à long terme.

Les travaux précédents d’Atlantic Tin dans la région comprenaient la licence de Samine, incluant l’ancienne mine de fluorine d’El Hammam, ce qui a permis d’étendre le périmètre d’exploitation. Des études récentes ont mis en évidence des affleurements de cassitérite, l’oxyde naturel d’étain, sur des structures sédimentaires altérées, ouvrant la possibilité d’exploitations à ciel ouvert dans certaines zones. Ces découvertes font de Khémisset un site stratégique pour le développement futur du secteur minier marocain.

Un projet stratégique pour le groupe chinois

Pour Xingye Yinxin, cette opération ne se limite pas à l’acquisition d’actifs. Elle représente une porte d’entrée sur le marché africain et un renforcement de son portefeuille mondial dans les métaux stratégiques. L’entreprise chinoise met ainsi l’accent sur l’intégration verticale, en combinant l’acquisition d’Atlantic Tin avec le développement direct du projet d’Achmmach, garantissant un contrôle total sur l’exploitation, la production et la commercialisation de l’étain.

Les analystes estiment que cette stratégie pourrait également stabiliser l’approvisionnement en étain pour l’industrie chinoise, particulièrement dans les secteurs de l’électronique et des batteries, où la demande mondiale est en forte croissance.

Dans son communiqué, le groupe chinois a rappelé avoir respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires. Les publications officielles sont disponibles dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily ainsi que sur le site cninfo.com.cn.

Avec cette acquisition, Xingye Yinxin devient un acteur clé de l’étain mondial, tout en plaçant Khémisset sur la carte des sites miniers stratégiques. La mine d’Achmmach pourrait devenir un projet de référence pour les collaborations internationales dans le secteur minier, combinant expertise chinoise, potentiel local et perspectives globales.

Pour le Maroc, cette opération ouvre la voie à une exploitation optimisée de ses ressources naturelles, tout en attirant l’attention des investisseurs internationaux sur ses gisements de métaux stratégiques, notamment l’étain, dont la demande mondiale est en croissance constante.