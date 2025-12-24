Economie

Textile: le chinois Sunrise investit 1,4 milliard de DH dans sa nouvelle usine à Fès

Lors du lancement de l'usine d'Euwen Textiles, filiale du groupe chinois Sunrise, le 24 décembre 2025 à Fès.

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, ont procédé, mercredi dans la zone industrielle de Ben Souda à Fès, au lancement officiel du projet de création de la société Euwen Textiles, filiale du groupe chinois Sunrise, pour un investissement global d’environ 1,4 milliard de dirhams.

Par La Rédaction
Le 24/12/2025 à 20h05

Ce projet, qui permettra la création d’environ 3.000 emplois directs, contribuera à renforcer l’attractivité économique de la région et à consolider son rôle dans la dynamique de la réindustrialisation nationale. Lancé en présence du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Khalid Aït Taleb, de la directrice générale de Euwen Textiles, du gouverneur de la province de Moulay Yacoub, du président du Conseil de la région Fès-Meknès, ce projet vise la mise en place d’une chaîne de production intégrée comprenant la fourniture de fil et de tissus, le tissage, la teinture, l’impression textile et la confection de vêtements prêts-à-porter.

Cette intégration permettra de réduire les importations, d’optimiser les coûts logistiques, d’accélérer les délais de production et de renforcer la capacité des entreprises marocaines à répondre directement aux commandes internationales sans intermédiaires.

Ce projet structurant constitue également un levier essentiel pour renforcer la compétitivité du secteur textile marocain, consacrer la position de la région Fès-Meknès en tant que pôle industriel régional de premier plan, et contribuer à la création d’emplois durables au service du développement économique et territorial.

Lire aussi : Textile: un investissement de 2,3 milliards de dirhams du géant chinois Sunrise au Maroc

S’inscrivant comme une étape décisive dans le processus de décollage économique et industriel de la région Fès-Meknès, ce projet s’insère dans le cadre de la poursuite de la politique de soutien à l’investissement industriel visant à attirer des projets productifs et à créer des emplois au niveau régional.

Il est à noter que la convention d’investissement relative à ce projet a été signée le 20 mars 2025 à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence de plusieurs ministres et hauts responsables.

Cet accord illustre la profondeur du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, fondé sur la vision éclairée du roi Mohammed VI et du président chinois Xi Jinping.

Par La Rédaction
Le 24/12/2025 à 20h05
#Textile#Maroc#Chine

