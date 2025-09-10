L’industrie marocaine progresse, le textile à la traîne

Selon la dernière enquête de conjoncture réalisée par Bank Al-Maghrib, l’activité industrielle au Maroc a enregistré en juillet 2025 une amélioration sensible, aussi bien en termes de production que de ventes, dans la quasi-totalité des branches. «Seul le secteur du textile et cuir s’est démarqué par une stagnation, traduisant un essoufflement dans certaines de ses sous-activités», indique le magazine Finances News Hebdo.

Dans ce contexte, le taux d’utilisation des capacités se serait établi à 79%, en progression par rapport au mois précédent, d’après les réponses recueillies auprès de 400 entreprises industrielles.Les commandes auraient affiché une tendance haussière, soutenue notamment par l’agroalimentaire ainsi que par la mécanique et la métallurgie.

La chimie et parachimie se serait contentée d’une stagnation, tandis que le textile et cuir aurait accusé un recul. Concernant les carnets de commandes, ils se seraient globalement situés à un niveau inférieur à la normale, à l’exception de l’agroalimentaire qui a continué à tirer son épingle du jeu avec des niveaux supérieurs à la moyenne.

Dans le détail, l’agroalimentaire aurait connu une progression de sa production et une hausse du taux d’utilisation des capacités à 74%. Les ventes se seraient accrues sur les marchés local et international, tandis que les carnets de commandes se seraient établis à un niveau jugé supérieur à la normale. Les perspectives pour les trois prochains mois s’annoncent favorables, avec des industriels anticipant une poursuite de la croissance de la production et des ventes.

Le textile et cuir présente un tableau contrasté. La production aurait progressé dans certaines sous-branches, mais l’industrie textile serait restée atone. Avec un taux d’utilisation des capacités estimé à 81%, le secteur aurait vu ses ventes stagner, entre recul dans l’habillement et les fourrures, stabilité dans le textile et hausse dans le cuir et la chaussure. Les commandes, en revanche, auraient enregistré un repli généralisé à l’exception de la chaussure. «Les carnets de commandes seraient inférieurs à la normale et les industriels n’anticipent aucune amélioration notable à court terme, certains exprimant même des incertitudes sur l’évolution de leur activité», note Finances News.

La chimie et parachimie aurait affiché une croissance de la production avec un taux d’utilisation des capacités fixé à 78%. Les ventes auraient progressé sur le marché intérieur, mais reculé à l’export. Les commandes seraient restées stables, avec des carnets inférieurs à la normale. Les perspectives restent néanmoins positives, avec des anticipations de hausse de la production et des ventes dans les prochains mois.

La mécanique et métallurgie s’impose comme l’un des secteurs les plus dynamiques, avec une progression marquée de la production et un taux d’utilisation des capacités porté à 88%. Les ventes auraient crû aussi bien sur le marché national qu’international, et les commandes auraient suivi la même tendance, soutenues par des carnets jugés à un niveau normal. Les industriels anticipent une poursuite de cette dynamique au cours du prochain trimestre.