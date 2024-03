Structure, chiffre d’affaires, production, investissement... Tout savoir sur le secteur industriel marocain

Les dernières données issues de l’enquête industrielle, réalisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, fournissent une radiographie détaillée des performances du secteur industriel marocain. Portant sur l’analyse des exercices comptables 2021 et 2022, cette enquête a ciblé 10.891 entreprises à travers le Maroc, avec un taux de collecte de 80%.

Selon ce baromètre chiffré, le tissu industriel se répartit entre 53% d’entreprises générant moins de 10 millions de dirhams (MDH) de chiffre d’affaires, 25,1% avec un chiffre d’affaires compris entre 10 et 50 MDH, 12,7% entre 50 et 175 MDH, et 8,9% au chiffre d’affaires dépassant les 175 MDH. Parmi ces entreprises, le secteur du textile et de l’habillement représente 22,4%, suivi de l’agroalimentaire (19,7%), la chimie et parachimie (16%), et les industries mécaniques et métallurgiques (15,4%).

Ventilation des entreprises industrielles par strate de chiffre d’affaires en 2022 (Source: baromètre de l’industrie)

Chiffre d’affaires Pourcentage (en %) Inférieur à 3 MDH 32,8 Compris entre 3 MDH et 10 MDH 20,5 Compris entre 10MDH et 50 MDH 25,1 Compris entre 50 MDH et 175 MDH 12,7 Supérieur ou égal à 175 MDH 8,9

En 2022, le chiffre d’affaires total du secteur s’est élevé à 801,5 milliards de dirhams (MMDH). Les contributions majeures proviennent de l’agroalimentaire (184,8 MMDH), de la chimie et parachimie (184,4 MMDH), de l’automobile (143 MMDH), des industries mécaniques et métallurgiques (72,8 MMDH), et du textile (60,4 MMDH). Par répartition géographique, la région Casablanca-Settat domine, avec un chiffre d’affaires global de 435,6 MMDH, suivie par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (145,4 MMDH) et celle de Rabat-Salé-Kénitra (79,4 MMDH).

Lire aussi : Montants, clients, opérateurs... Les chiffres qui illustrent le dynamisme des exportations marocaines de textile et cuir

Les entreprises comptant plus de 500 salariés ont généré un chiffre d’affaires de 382,9 milliards de dirhams (MMDH), représentant 47,8% du total du secteur industriel. Celles employant de 101 à 500 collaborateurs ont contribué à hauteur de 35,4%, soit environ 284 MMDH de chiffre d’affaires industriel.

Concernant la répartition du chiffre d’affaires selon l’âge des entreprises, c’est la prime à l’ancienneté. Les sociétés existant depuis plus de 20 ans ont réalisé 50,5% du chiffre d’affaires total, à 404,5 MMDH. Les entreprises de moins de 10 ans ont affiché un chiffre d’affaires de 183,7 MMDH, soit 22,9% du total. Parmi celles-ci, les entreprises de moins de 5 ans ont enregistré un chiffre d’affaires de 62,4 MMDH, tandis que celles âgées de 5 à 10 ans ont atteint les 121,3 MMDH. Détail d’importance: entre 2021 et 2022, les entreprises de moins de 5 ans ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de plus de 41,5%.

En 2022, les ventes à l’export ont pesé pour plus de 46% du chiffre d’affaires total du secteur industriel, avec une forte concentration dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de la chimie et parachimie, ainsi que celui du textile et de l’habillement. Et sans surprise, les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Rabat Salé-Kénitra cumulent 85,5% des exportations industrielles.

Ventilation sectorielle du poids des exportations en 2022 (Source: baromètre de l’industrie)

Secteurs Part du secteur dans les exportations industrielles globales (en %) Chimie & parachimie 34 Automobile 30,2 Agroalimentaire 11,8 Textile et habillement 10,5 Aéronautique 6,3 Electrique & électronique 3 Industries mécaniques & métallurgiques 1,4 Cuir 1 Plasturgie 0,6 Industrie pharmaceutique 0,4 Matériaux de construction 0,4 Autres secteurs 0,4

S’agissant de la valeur de la production, elle s’est établie à 738,7 MMDH en 2022, dominée par la chimie et parachimie (182,7 MMDH), l’agroalimentaire (167,8 MMDH), l’automobile (138 MMDH), les industries mécaniques et métallurgiques (61 MMDH) et le textile (57,8 MMDH).

Dans le détail, les entreprises avec un effectif supérieur à 500 salariés ont généré 50,6% de la production totale du secteur industriel, représentant une somme de 373,8 milliards de dirhams (MMDH). Les sociétés comptant entre 101 et 500 employés ont, quant à elles, assuré 34,1% de la production industrielle, pour un total de 252 MMDH.

Lire aussi : Agroalimentaire: record des exportations marocaines vers les Etats-Unis

Pour ce qui est des entreprises existant depuis plus de 20 ans, elles ont fourni 50,8% de la production industrielle totale, soit 375,2 MMDH. Quant aux entreprises de moins de 5 ans, elles ont contribué à hauteur de 7,7% de cette production, avec 56,7 MMDH. Enfin, celles âgées de 5 à 10 ans ont représenté 15,8% de la production, atteignant une valeur de 116,4 MMDH.

Les dépenses d’investissement ont totalisé 33,9 MMDH en 2022, avec des contributions majeures du secteur de la chimie et parachimie (9,2 MMDH), de l’agroalimentaire (8,7 MMDH), et de l’automobile (8,1 MMDH). La région Casablanca-Settat reste en tête, avec 13,2 MMDH d’investissements, suivie de près par les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (6,7 MMDH) et de Rabat-Salé-Kénitra (5,8 MMDH).